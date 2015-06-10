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Диетический стол № 5: меню и продукты

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Рецепты Стола 5
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Режим питания

Итак, режим питания стол номер 5: 4-5 раз в день приблизительно равными порциями.

Натощак рекомендуется пить жидкость.

 

Суточный рацион (энергетическая ценность и химический состав):

Показания к применению

хронические гепатиты, вне обострения; хронические холециститы; холециститы при выздоровлении; цирроз печени, если нет недостаточности функции; желчнокаменная болезнь; острые гепатиты и холециститы в период выздоровления; кроме того, диету 5 назначают, если нет выраженной патологии кишечника.

Общая характеристика диеты
  • нормальное содержание белка и углевода (с небольшим уменьшением);
  • ограниченное содержание жира в меню;
  • все блюда могут быть приготовлены следующими способами – варка, запекание, изредка – тушение. Протирать при этом нужно только овощи, которые богаты клетчаткой. Жилистое мясо мясо рекомендуется мелко рубить. Жарить овощи и муку нельзя;
  • холодные блюда при диете 5 не рекомендуются;
  • противопоказаны продукты с большим содержанием таких веществ, как пурины, щавелевая кислота;
  • исключаются продукты, вызывающие вздутие кишечника, содержащие грубую клетчатку, богатые экстрактивными веществами, стимулирующие секрецию пищеварительных соков;
  • предусмотрено умеренное ограничение соли.
Цель диеты

Цель пятой диеты – это химическое щажение печени при условиях полноценного здорового питания и нормальной функций желчевыводящей системы организма (щадящее питание).

Режим питания

Итак, режим питания стол номер 5: 4-5 раз в день приблизительно равными порциями. Натощак рекомендуется пить жидкость.

Суточный рацион (энергетическая ценность и химический состав):
  • белки – до 80 гр. (50% из которых животного происхождения);
  • жиры – до 80-90 гр. (30% из которых растительного происхождения);
  • углеводы – до 400 гр.;
  • жидкость 1,5 - 2 литров минимум;
  • общая энергетическая ценность – приблизительно 2400 - 2800 ккал (рассчитать блюдо на калькуляторе калорий);
  • Употребление соли не более 10 г.
Меню неделька:

Готовые решения в диете Стол №5 »

Напитки Напитки

Можно
  • Слабый чёрный чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком;
  • Отвар шиповника;
  • Соки разбавленные водой (при переносимости);
  • Протертые компоты из свежих и сухих фруктов;
  • Желе;
  • Муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре;
  • Морс и кисель (не кислые);
  • Заваренная ромашка;
  • Экстракт стевии, листья стевии.
Нельзя
  • Кофе;
  • Какао;
  • Газированные и холодные напитки;
  • Алкогольные напитки (категорически запрещены все, включая слабоалкогольные);
  • Шоколад и кофе;
  • Зеленый чай, трава спорыш;
  • Молочная сыворотка;
  • Цикорий;
  • Каркаде;
  • Свежевыжатые и магазинные соки;
  • Кэроб.

Супы Супы

Можно
  • Суп – это главное блюдо в рационе (не на бульоне)!;
  • Супы вегетарианские - протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны;
  • Фруктовые супы;
  • Молочные супы с макаронными изделиями;
  • Борщ (без бульона);
  • Щи вегетарианские;
  • Свекольник;
  • Гороховый суп (жидкий, с минимальным добавлением гороха);
  • Суп перловый.
Нельзя
  • Бульоны, сваренные на мясе, рыбе и грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината;
  • Окрошка (на кефире, на квасе, любая).

Каши / Крупы Каши / Крупы

Можно
  • Каши протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком;
  • Различные изделия из круп: суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога;
  • Плов с сухофруктами;
  • Мюсли (без запрещенных в диете добавок)
  • Овсяные хлопья (без добавок);
  • Кус-кус, булгур;
  • Пшенная каша;
  • Семена льна;
Нельзя
  • Из круп исключаются бобовые (в качестве самостоятельного блюда);
  • Перловая, ячневая, кукурузная крупы ограничиваются;
  • Чечевица.

Макароны Макароны

Можно
  • Нежирная паста с разрешенными продуктами
Нельзя
  • Жирные пасты;
  • Макароны с запрещенными в диете ингредиентами;
  • Паста с острым, сливочным или томатным соусами.

Мясо / Рыба / Мясопродукты Мясо / Рыба / Мясопродукты

Можно
  • Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Мясо готовится в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском);
  • Голубцы, плов с отварным мысом (не кислый соус);
  • Молочные сосиски (очень ограничено);
  • Нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец) готовить следующим образом – варить или запекать после варки. Можно делать кнели или фрикадельки, суфле рыбное или целым куском филе. Употребление ограничивается до трех раз в неделю;
  • Свежие устрицы;<
  • Креветки , кальмары, мидии - ограничено;
  • Лосось - ограничено по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда;
  • Пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) - очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно - не жареные;
  • Конина (в вареном и запеченном виде);
  • Куриная грудка вареная или на пару.
Нельзя
  • Почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы;
  • Ограничено употребление свиного жира, а кулинарные жиры, наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются;
  • Рыбные консервы
  • Соленая и копченая рыба
  • Жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь , осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.);
  • Икра зернистая (красная, черная)
  • Суши;
  • Язык говяжий;
  • Крабовые палочки.

Хлеб Хлеб

Можно
  • Отрубной хлеб;
  • Ржаной хлеб;
  • Сухари;
  • Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари;
  • Несладкое сухое печенье, галетное печенье;
  • Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками;
  • Сухой бисквит;
  • Слайсы (сухарики) пшеничные;
  • Хлебцы (без консервантов);
  • Отруби.
Нельзя
  • Все изделия из слоеного и сдобного теста;
  • Пончики жареные;
  • Свежий хлеб;
  • Блины;
  • Жареные пирожки;
  • Сухари из сдобного теста.

Молочные / Кисломолочные продукты Молочные / Кисломолочные продукты

Можно
  • Сметана (минимальной жирности) и сыр (неострый и в очень ограниченном количестве);
  • Не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 грамм. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги;
  • Сыр фета - ограничено по содержанию жиров;
  • Йогурты (без консервантов).
Нельзя
  • Исключаются сыры соленых сортов;
  • Жирные молочные продукты;
  • Сливки, молоко 6%, ряженка, жирный творог;
  • Молочная сыворотка.

Овощи Овощи

Можно
  • Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, пекинская капуста;
  • Салаты(ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве;
  • Болгарский перец (в ограниченном количестве);
  • Авокадо;
  • Морская капуста;
  • Огурцы;
  • Помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении - исключить);
  • Стручковую фасоль - сами стручки можно готовить на пару или запекать;
  • Сельдерей, брокколи (лучше после тепловой обработки).
Нельзя
  • Из овощей исключаются: грибы, кукуруза, щавель, шпинат и ревень, редька, редис, репа, баклажаны, чеснок, лук, спаржа;
  • Лук зеленый, маринованные овощи, консервированные продукты, включая консервированный горошек;
  • Травы и салаты горькие, кислые, пряные (петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе и пр.) - нельзя в качестве основного компонента или основного блюда, только в качестве украшения или для аромата в минимальном количестве;
  • Томатная паста;
  • Белокочанная капуста в сыром виде (для приготовления блюда с термической обработкой в минимальном количестве разрешена).

Фрукты / Ягоды Фрукты / Ягоды

Можно
  • Яблоки  - только спелые мягкие и некислые, протертые сырые, запеченные;
  • Не более 1-го банана в день;
  • Протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях;
  • Гранат (не злоупотреблять), за исключением гемохроматозов;
  • Чернослив;
  • Арбуз, не более 2 х небольших кусков в день;
  • Папайя сушеная, дыня сушеная, курага;
  • Дыни, папайя, ананасы (в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя);
  • Фруктовое пюре (только из фруктов пятого стола).
Нельзя
  • Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие (например, малина, клубника, клюква, брусника, виноград, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня и пр.);
  • Орехи в любом виде (миндаль, грецкие орехи, арахис и др.);
  • Тыквенные и подсолнечные семечки, козинаки;
  • Имбирь и лимон.

Яйца Яйца

Можно
  • Яйца в виде белковых омлетов, яйца вкрутую и  перепелиные яйца – до двух белков в сутки, желтков не более 1/2 в блюдах; 
Нельзя
  • Жареные блюда из целых яиц.

Масло Масло

Можно
  • Сливочное масло (до 30 г);
  • Рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда;
  • Оливковое масло (в ограниченном количестве).
Нельзя
  • Нерафинированное растительное масло;
  • Свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.

Закуски Закуски

Можно
  • Овощные салаты свежие с растительным маслом и фруктовые салаты (в очень ограниченном количестве, в качестве Закуски, а не основного блюда);
  • Кабачковая икра;
  • Рыба заливная только после отваривания;
  • Вымоченная сельдь нежирная;
  • Рыба фаршированная,
  • Салаты из морепродуктов и мяса вареного;
  • Винегрет с разрешенными продуктами, икра кабачковая, неострый и нежирный сыр;
  • Квашеная капуста (без добавления уксуса), желательно промытая.
Нельзя
  • Жирные закуски;
  • Копченые продукты;
  • Острое и жирное
  • Маринованный имбирь (для суши и роллов);
  • Консервированные продукты в любом виде;
  • Оливки, маслины;
  • Вяленые томаты;
  • Консервированные артишоки.

Соусы / Приправы Соусы / Приправы

Можно
  • Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные;
  • Фруктовые подливки. Муку жарить нельзя;
  • Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день(!);
  • Петрушка, укроп, корица, ванилин (незначительное количество в качестве приправы для аромата)
  • Соевый соус (в очень небольших количествах).
Нельзя
  • Майонез;
  • Кетчуп;
  • Горчицу;
  • Хрен;
  • Перец;
  • Уксус;
  • Аджика;
  • Любые пряности!

Сладкое Сладкое

Можно
  • Ягоды и фрукты некислые, в вареном и запеченном виде;
  • Разрешено есть сухофрукты (но лучше компот из сухофруктов), желе, кисель, мусс;
  • Можно есть печенье меренги и зефир (в очень ограниченном количестве);
  • Можно мармелад и конфеты без какао и шоколада;
  • Варенье (некислое и не очень сладкое и лучше растворять в легком чае или горячей воде), пастилу, мёд;
  • Сахар только в небольших количествах;
  • Вареники с ягодами, картофелем, капустой (тесто: мука, вода, соль);
  • Пряники (но не шоколадные, без добавок и не более одного в день);
  • Леденцы;
  • Рахат-лукум без орехов;
  • Нуга - без орехов;
  • Конфеты из мягкой карамели без кунжута и без орехов и семян;
  • Обычный бисквит (1 небольшой кусочек в день).
Нельзя
  • Шоколад и кремовые изделия, мороженое;
  • Халва;
  • Любые жирные десерты и кондитерские изделия с кремом;
  • Жевательная резинка (особенно при ГЭРБ).
  • Батончики из мюсли;
  • Конфеты из кунжута;
  • Поп-корн;
  • Гематоген;
  • Вафли с какао;
  • Чак чак и щербет;
  • Сгущенное молоко (сгущенка);
  • Cемечки;
  • Козинаки.
Как долго нужно питаться по диете №5

Длиться может диета 5 дней (пробный период), если организм переходит на такой режим питания нормально, то можно придерживаться диеты 5 недель или до полного выздоровления. Диета 5 относится к разряду длительных диет, она может применяться в течение полутора или двух лет. Но нужно отметить, что в том случае, когда нет обострений болезни, диета 5 не очень заметно отличается от простого приёма здоровой пищи. Просто есть некоторые особенности, которые нельзя не учитывать. Важнейшие постулаты диеты 5 – это химическое и механическое щажение желудка, кишечника (щадящее питание).

Примеры меню

Пример 1

Можно составить по диете 5 меню следующего вида:

Завтрак: мясные тефтели, приготовленные на пару, манная каша, чай. Второй завтрак: несколько сухофруктов, яблоко. Обед: овощной суп, нежирный мясной рулет, фруктовый компот. Полдник: сухарики (без наполнителей, приготовленные самостоятельно), напиток из шиповника. Ужин: котлеты из свеклы, чай, печенье.

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Эта диета также известна как «диета 5а». Кроме лечебных свойств, за счет нормализации обмена веществ, можно потерять на диете 5 кг. и более.

Пример 2

Первый завтрак: творог нежирный со сметаной и небольшим количеством мёда, овсяная каша на воде или молоке (лучше 50/50), чай.

Второй завтрак: печёное яблоко (можно добавить мёд). Обед: суп из овощей сборный на растительном масле (оливковое или подсолнечное), отварная курица в молочном соусе, отварной рис. Компот из сухофруктов. Полдник: отвар из шиповника. Ужин: отварная рыба с белым соусом на отваре овощном. Пюре картофельное, ватрушка с творогом, чай. На ночь кефир.

Технология приготовления пищи

Пищу готовят в основном в измельченном и протертом виде, варят в воде, на пару, запекают. Очень горячие и холодные блюда исключаются.

В нашем разделе

В нашем разделе рецепты представлены простые, очень аппетитные блюда и в тоже время полезные. А для более продвинутых пользователей, предлагаем самостоятельно рассчитать любое блюдо с помощью калькулятора калорий.

Автор статьи: Вялов Сергей Сергеевич
  • Кандидат медицинских наук
  • гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic
  • член Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA)
  • член Европейского общества изучения печени (EASL)
Диетический стол № 5: меню и продукты
Соавтор статьи: Карина Тверецкая
  • Редактор сайта
  • Опыт работы — 11 лет
Диетический стол № 5: меню и продукты



Комментарии для сайта Cackle
Вкусно и, в подавляющем большинстве рецептов, просто. Спасибо большое, что не оставили наедине с перечнем полезностей стола №5, а порекомендовали реальные рецепты. Всех благ!
спасибо!
Добрый день , подскажите , плиз ,. Женщина 55 лет после удаления желчного пузыря с б. циррозом строго придерживается всех церковных постных постов без животных белков / мяса/ . Это вредно для печени с таким диагнозом ?
Интересно, в таблице написано язык вообще нельзя и тут же рецепт с языком его
Правильно заметили! Язык очень жирный и если его и есть, то в очень ограниченном количестве с целью разнообразить питание, но не каждый день и даже не каждую неделю.
У меня печень ругается. Не просто же так диета - по болезни. Сейчас прочитала про язык, печень тут же отозвалась, ёкнула -))) Сама знает, что нельзя) Совсем.
Умная у вас печень. Кстати проблематично ещё и использование сыров. Слишком много в них различных добавок, в первую очередь синтетических красителей и ароматизаторов, а также некачественного пальмового масла. Печень очень не любит синтетические соединения. В отношении грибов можно поспорить. Специально доставала грибы шии-таке и отваривала их с гречкой. Было чувство комфорта. Надо посмотреть список грибов, используемых для лечения заболеваний печени японцами и корейцами.
Как долго надо соблюдать диету при удалении желчного пузыря?
Хорошая подборка!!!
с такими рецептами вполне можно сидеть на диете 5
так перловка тоже в списке "не употреблять" - а в рецептах суп перловый
Суп с перловкой можно, т.к. там очень мало самой перловки. А вот перловая каша абсолютно запрещена.
В рецептах много продуктов, которые в списке НЕЛЬЗЯ перечислены. Кто читает рецепты - внимательно. Сверяйте. Их нельзя. Очень многие, все не проверила.
пожалуйста, подскажите в каких рецептах есть ошибки, это очень важно!
Например, категорически запрещены бобовые, в том числе горох. В категории "Супы" в таблице в списке "можно" написано - Суп гороховый.
Наши врачи расходятся во мнениях - кто за, кто против. Но все единогласно за то, что если и есть такой суп, то редко и в очень небольшом количестве.
Лучше исключить болгарский перец и томаты, аызывающие дискинезию. Осторожно с квашеной капустой. Из ягод в сыром виде хорошо усваиваются черника, голубика, ирга и жимолость съедобная. Можно и даже полезно арбуз. Хорошо сгоняет отеки. Зато дыня очень тяжёлый продукт для печеночников.. В целом все верно. Остальное проверяется на практике. Если ощущаете пучение, то лучше от продукта отказаться. Не существует универсальных рецептов. Прислушивайтесь к своему организму.
Тут программу предлагают скачать с диетой #5, так программа требует доступ к телефону по полной программе: список контактов, пестоположение, фотокамера, микрофон, интернет и прочее. Для чего программе с рецептами ТАКОЙ доступ?
Передали комментарий - выпустили обновление приложения, теперь ничего не требует :)
Разработчики уже выпустили обновление приложения - теперь оно ничего не требует, а только даёт
Klasna
А как на счёт iOS
Уже есть и для iOS. Скачивайте
Не ясно, растительное масло нужно рафинированное или нерафинированное?
Рафинированное!
А почему в таблице стоит нерафинированное?
В таблице всегда стояло рафинированное.
Почему бобовые бульоны нельзя, а гороховый суп можно?
А действительно,почему боевые нельзя а гороховый суп можно?
Вот также жду ответа от спеца, хотя со своим гепсом уже почти все знаю. В таблице скорее всего имеется в виду бульон из свежего зеленого гороха.
консервированный горох на разных сайтах пишут что можно
Бобовые бульоны очень насыщены (бульон - это концентрированная жидкость) и дают сильное газообразование, а значит и вздутие, что противопоказано при нашей диете. А гороховый суп он должен быть прозрачным и очень лёгким. Из бульона, путём разбавления делают супы. А при диете Стол №5 ничего концентрированного, повышающего внутрибрюшное давление нужно исключать.
(продублирую комментарий, если Вы не видели его ранее) Бобовые бульоны очень насыщены (бульон - это концентрированная жидкость) и дают сильное газообразование, а значит и вздутие, что противопоказано при нашей диете. А гороховый суп он должен быть прозрачным и очень лёгким. Из бульона, путём разбавления делают супы. А при диете Стол №5 ничего концентрированного, повышающего внутрибрюшное давление нужно исключать.
Мы не можем говорить за другие сайты, но наши гастроэнтерологи однозначно против консервированных продуктов.
Почему нельзя молодых кур?
Кто вам такое сказал? Грудинку без шкурки можно от любой курицы, соответственно паровую или вареную, желательно потертую.
Мария, извините, но в нашей таблице встречаются недочеты. К сожалению, это одно из них. Сегодня поправим
Именно!
Можно ли консервированный горошек? Кукурузу вареную? Салат оливье со свежими огурцами и вареной курицей с заправкой из сметаны или нежирного йогурта?
Насколько я знаю консервированные продукты лучше вообще исключить из рациона. Горох можно свежий в ограниченном количестве, а салат можете заправить не жирной сметаной или обезжиренным(потому как в нем все равно присутствуют в небольшом кол-ве жиры) йогуртом. Кукурузу знаю точно что можно, она по моему даже полезна для печени.
Правильно Дмитрий сказал, что консервированные продукты во всех вариациях исключены. и по поводу Оливье - он прав. Только из него нужно исключить майонез и сметану (оставить обезжиренный йогурт), исключить горошек и колбасу. Кстати, отличная идея - Оливье для стола №5! Спасибо за подсказку. А вот кукурузу категорически нельзя есть при диете №5.
Дмитрий, да вы спец по столу номер 5! Всё верно пишите. Единственное, что нельзя, так это кукурузу. Спасибо Вам за Ваши комментарии.
Спасибо за подробный ответ!
Спасибо, буду знать.
Всегда пожалуйста!
Уважаемый редактор, внесите в раздел Фрукты/ягоды - можно хурму,арбуз и кстати виноград тоже можно без кожицы,а у вас он запрещен.
Дмитрий, спасибо, что активно комментируете и всегда по делу. Что касается фруктов, то хурму - не желательно, т.к. она имеет вяжущие свойства. Арбуз можно, но не более 2х небольших кусков. А вот виноград вообще нельзя - он вызывает брожение. Я спрашивал у нескольких гастроэнтерологов и они чётко дали понять, что виноград с кожицей или без неё нельзя.
что-то я не понимаю, почему это нельзя сладкие фрукты типа груши, хурмы?
Игорь, грушу можно как яблоко - только в запечном виде. Хурму - не желательно, т.к. она имеет вяжущие свойства.
Даже если это хурма сорта Королёк, который не вяжет?
любая. Кстати, Королёк очень даже вяжет
Что полезно кушать если в школе заболел живот и началась рвота?
ничего, желудок выталкивает еду очевидно же... попить воды или чая, как вариант сок
Игорь абсолютно прав. Если заболел живот и началась рвота, первое что нужно, это обратиться в школьный медпункт! Нужно срочно выяснить причину, почему она началась. И запомните правило, практически при всех заболеваниях ЖКТ: Холод, Голод и Покой. Другими словами: Если Вас что-то начало тревожить в области живота, прекратите есть, лягте на спину и НЕ нагревайте больное место компрессами и специальными мазями.
лучше ничего не пить, а сразу к доктору - с больным животом не шутят!
как насчет апельсинового сока, яблочного сока и любых других кроме виноградного?
хороший и правильный вопрос. Не рекомендуются не свежевыжатые, не магазинные соки. Лучше кисель, морс, отвар шиповника и компот из сухофруктов. Всё обязательно не кислое!
Ничего не сказано про обычную капусту.
Обычную капусту желательно есть в небольшом количестве в тушеном или вареном виде. Сырую белокочанную капусту нельзя.
Петр, все таки насчет кукурузы я не согласен, т.к. она обладает желчегонными свойствами, вареная или запаренная в небольших количествах даже полезна при гепатите, а рыльца кукурузы еще полезнее.
Мясные бульоны нельзя, это понятно. А куриный бульон и супчики овощные на курином бульоне можно?
Можно, если только варить без шкурки, на первой воде дать покипеть 5-7 минут затем слить и мясо с кастрюлей промыть. Со следующей водой у вас получится подходящий диетический бульон для овощного супа.
Дмитрий всё правильно говорит. Даже лучше использовать грудки, и всегда без шкуры!
А обычный бисквит можно, без всяких добавок?
если бисквит сделан без желтков и без всех запрещенных в Диете Стол№5 продуктов, при этом он должен быть светлым, не подгоревшим. И даже в этом случае жестко лимитировать по количеству, т.е. буквально небольшой кусочек (см. в таблице строчку с яйцами)
Можно
А почему сосиски можно, а докторскую колбасу нельзя? Она же вроде не жирная
сосиски можно ОЧЕНЬ ограничено. Другими словами - 1 сосиску в 3 дня и только отварную(!). Жирность у них (сосиски молочной и докторской колбасы) одинаковая - около 22-24 гр на 100 гр. - оба продукта очень жирных и не рекомендованы к употреблению в данной диете. Конечно, если вы съедите 10г. докторской колбасы, то с вами ничего не случится, но лучше этого не делать.
А зелёный чай с мелиссой или ромашковый чай можно?
Зеленый чай с мелиссой нельзя, или очень сильно разбавленный, чтобы еле ощущался. Ромашковый - можно.
А не подскажете почему так? Может можно где-то почитать какое влияние при заболеваниях печени или желчного оказывают те или иные продукты? Просто когда понимаешь легче исполнять те или иные рекомендации. С жирным то очевидно, а вот с остальными продуктами не так - уже пару раз было с овощами, что думаешь что можно есть, а они срабатывали как желчегонное с соответствующими при ЖКБ последствиями
Арина, У Вас отличный вопрос. Пожалуйста, адресуйте его нашему специалисту, доктору Вялову Сергею Сергеевичу в рубрике Вопросы и ответы. Спасибо
Скажите пожалуйста,эту диету можно использовать после операции,удаления желчного пузыря. ...спасибо
Маргарита, именно её и нужно использовать! Пожалуйста, скачивайте приложение - с ним Вам будет удобно не только продукты выбирать, но и рецепты искать. Желаем Вам быстрейшего выздоровления!
можно ли кушать малиновое желе из варенья при такой диете??????
малиновое желе из малинового варенья можно, но желательно варенья поменьше.
А запрет на петрушку и укроп относится только к свежей зелени или в суп при варке их тоже нельзя? Что в плане специй можно в суп (понятно конечно что не перец)? Или нужно обязательно чтобы все пресное и несоленое было?
Арина, у Вас правильный ход мыслей - в суп зелень можно в небольшом количестве, а вот со специями лучше повременить.
Если у меня хронический гепатит C во второй стадии, абсолютно бессимптомный, без повреждений печени, то подойдёт ли такая диета на всю жизнь?
Т.е. в случае, если я не вылечу его каким-либо видом терапии.
Конечно подойдет
Можно ли есть козинаки, чак чак, рахат-лукум или щербет? Что насчет овсяного печенья (я имею в виду его несдобный вариант)?
Козинаки - в ограниченном количестве, чак чак и щербет - нет, лукум - не знаю(дождитесь ответа Петра, но думаю тоже нет), овсяное печенье можно.
Дмитрий, так Вы - спец! Всё верно говорите: козинаки, смотря какие, в ограниченном количестве (без орехов!) Чак-чак - только классический и без добавок можно в ограниченном количестве. Щербет - запрещен Лукум без орехов - можно овсяное печенье - можно.
а можно ли курить при обострение ?
Курить вообще лучше бросить.
именно!
При диете номер 5 лучше бросить курить!
Лучше застрелиться .чем уродоваться с курением всю жизнь .
Добрый день. Подскажите на счет замороженных овощей в пакетах, можно-нельзя? И на счет спаржевой фасоли. И еще на счет мюслей, сухих завтраков и злаковых батончиков. Спасибо)))
1) замороженные продукты можно, но внимательно следите, чтобы в пакетах были только разрешенные продукты. 2) Спаржевую фасоль, как и фасоль, так и все бобовые желательно исключить 3) мюсли и злаковые батончики - если они натуральные, сбалансированы, то можно в ограниченном количестве, желательно с добавлением ягод и разрешенных фруктов (строго без орехов). Мюсли и батончики со всеми добавками - строго исключить.
Здравствуйте, можно ли белокачанную капусту, если можно то в каком виде?
Вообще, капусту специалисты не рекомендуют.
Капусту не рекомендуют, а голубцы можно? И еще, врач сказал есть печень, а тут она в списке запрещенных продуктов. Так можно или нет? И чем запрещен укроп?
Укроп запрещен только в виде основного продукта. Если нужно в салат, то можно добавит слегка, для вкуса. Что касается голубцов, то тут как всегда есть ограничения, которым должен следовать любой человек сидящий на диете - это разумный подход и разумное количество. При готовке капуста сначала отваривается, потом она тушится с мясом, поэтому и можно. НО Вы должны понимать, что съедать их нужно не десяток за раз, а всего один. А следующий голубец желательно съесть уже через неделю - делайте Ваш рацион разнообразным!
А если голубцы крутить из молодых листьев винограда?
Добрый день! На разных сайтах много разных мнений специалистов и врачей в нашей области. Вот например на одном из них вычитала : Особенно хороши для печени творог и натуральный мед, инжир, курага, финики, изюм, чернослив, бананы. А вот в красных и желтых овощах (помидоры, морковь, тыква, болгарский перец) следует себя ограничить. Уточните пожалуйста финики с гепатитом С противопоказаны? Морковь и тыква так же запрещены?
Что касается фиников, то наши специалисты считают, что их лучше исключить из рациона. Морковь и тыква, например, в тушеном виде, не запрещены. Всё это есть Выше в списках продуктов.
Лук репчатый можно добавлять в суп? В ваших рецептах он встречается например в свекольнике Там же и лимонная кислота, что категорически запрещено при больной печени или я ошибаюсь, подскажите? "Морковку с луком нужно покрошить ножом довольно мелко и пассеровать в масле, чтобы стали мягкими" - - еще и обжарить его рекомендуют в рецепте?
Яна, хорошие вопросы. Итак, начнем по порядку: - лук в суп можно, так как он проходит тепловую обработку и вываривается, то ничего плохого в этом нет. Если конечно мы не говорим о зеленом луке, которым посыпают порцию супа перед подачей. - "Морковку с луком нужно покрошить ножом довольно мелко и пассировать в масле, чтобы стали мягкими" - к сожалению, не смог найти этот рецепт. Если мы его сами не исправили, помогите найти его. Спасибо
это рецепт свекольного супа с овсяными хлопьями http://vseopecheni.ru/dieticheskoe-pitanie/stol-5/55/
данный рецепт готовьте в соответствии с правилами стола №5.
Здраствуйте,хотела узнать можно ли вафли при Диете#5 ? Заранее благодарю за ответ )
Здравствуйте Вафли запрещены, из сладкого разрешается галетное печенье, зефир, мармелад, мед и варенье. Все в ограниченном количестве.
Спасибо
Яна, спасибо за комментарий - я это очень ценю. Но, вафли без какао и шоколада в ограниченном количестве можно. И количество, как Вы и пишете, действительно должно быть ограничено!
Петр, разве крем который входит в состав не запрещен ?
Яна, Вы правильно рассуждаете. Если есть опасения - лучше не есть этот продукт, ведь есть много всего, что точно можно. Что касается вафель и крема в них, в первую очередь нужно исключить вафли с шоколадным и ореховым кремом. С ванильным или нейтральными - можно, но, как я писал ранее, в очень ограниченном количестве.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не вредны ли при данной диете растворимый цикорий и каркаде?
Вообще данные напитки в данной диете не желательны. Старайтесь их избегать.
Спасибо. Эх, из быстрозавариваемых напитков остаются травяные чаи для младеньчиков....
можно и черный чай, но очень слабый - это очень быстро.
Странные вещи говорите, цикорий при болезнях печени очень даже не вреден, не вводите людей в заблуждение.
Подскажите, пожалуйста, можно ли магазинные йогурты в баночках и питьевые, хлебцы разных видов?
Ксения, йогурты можно, но только без наполнителей (без клубники, киви или других наполнителей) и желательно без консервантов (очень короткий срок хранения). Хлебцы выбирайте тоже без консервантов - их можно есть.
А еще можно ли крабовые палочки и суши?
Ксения, крабовые палочки и суши - нельзя.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли есть рахат-лукум (без орехов) и кокосовую стружку (в небольших количествах в десертах)?
рахат лукум без орехов можно. Кокосовую стружку в небольшом количестве можно.
Добрый день! Можно ли употреблять спелую хурму? На вашем сайте продукт в списках запрещенных, на других в разрешенных. Чем нам руководствоваться ?
Лучше воздержаться от хурмы.
Добрый вечер. а подскажите клетчатку можно ?
Оксана, Диета Стол №5 очень логична и конечно же клетчатку можно.
спасибо. и еще вопросик насчет зеленого чая. можно?
можно слабый.
Здравствуйте, а можно пить чай с лимоном?
можно только слабый
Правильно Оксана написала, чай слабый можно, но без лимона.
Здравствуйте! Месяц назад удалили желчный пузырь в связи с чем питаюсь по диете номер 5. Хочется разнообразного сбалансированного питания, но постоянно возникают вопросы. Помогите, пожалуйста, найти на них ответы : Можно ли употреблять гематоген и мацони? Можно ли добавлять в пищу при готовке томатную пасту? Какие именно ягоды и фрукты можно есть в вареном, запеченом виде, а также добавлять в компот? Какова Допустимая Жирность творога, сыра, кефира, кондитерских изделий, готовых блюд (например, запеканки , лапшевники, котлеты)? Насчет сладкого везде написано "ограниченно", сколько этого ограничено можно съедать в день? Шоколад, какао и ряженку нельзя из-за жирности или по другим причинам? Если из-за жирности, то нельзя ли добавить в рацион 2% жирности ряженку и обезжиренное какао? Баланс белков, жиров и углеводов должен быть примерно 30/20/50 или нет? Заранее большое-большое спасибо!!
Здравствуйте, Светлана. Гематоген - не рекомендуется, особенно тот, который делают сейчас (не из говяжьей крови, а из сахара) Мацони и ряженку - в период обострения исключить, далее в ограниченном количестве. Томатную пасту - ни в коем случае! На вскидку, практически все ягоды и фрукты можно есть в вареном, запеченном виде, а также можно добавлять в компот. По поводу жирности - старайтесь всё брать с минимальной жирностью или обезжиренное. Жирное - противопоказана! Насчет "ограничено" - это когда ешь не тарелками, а ложками. Например, съедаешь 1шт. зефира в качестве десерта и всё. или для ряженки - это 1-2 столовые ложки в день максимум. Шоколад и какао нельзя из-за содержания в них какао бобов. Баланс белков, жиров и углеводов должен быть примерно 30/20/50 - согласен,ориентировочно так и должно быть. Обязательно посетите наш раздел с рецептами! http://vseopecheni.ru/dieticheskoe-pitanie/stol-5/?view=dishes
Значит, тогда полоску белого шоколада изредка можно себе позволить?
Светлана, нет, конечно! В белом шоколаде присутствует какао масло, а также, большое количество сахара и из-за этого, высокая калорийность продукта. Потерпите без шоколада. Съешьте мармелад, зефир или что-то подобное.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли пшеничную кашу?
Пшеничную кашу можно (1/2 молока и 1/2 воды или только вода)
можно ли грудку и рыбу обжаривать без масла на гриле?
тут вопрос не только в масле. Лучше в отварном, на пару или запеченном виде.
а в чём вопрос? обогащении влагой? я не ссорюсь, мне просто очень интересен принцип выбора приготовления)
принцип следующий: готовить можно везде, где невозможно получить корочку (особенно тёмного или чёрного цвета), а также где нет возможности впитывать продукты горения (на открытом огне).
Обязательно есть супы?
Ксения, если вы не хотите - не ешьте.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять 1)батончики из мюсли без шоколада, 2)рахат-лукум, 3)нугу, 4)конфеты из мягкой карамели и кунжута, 5) семечки и поп-корн? заранее большое спасибо за ответ!!!
Ирина, можно я очень кратко отвечу: батончики из мюсли без шоколада - нельзя рахат-лукум - без орехов можно нуга - без орехов можно конфеты из мягкой карамели без кунжута и без орехов и семян - можно конфеты из кунжута - нельзя семечки - нельзя поп-корн - нельзя
Здравствуйте , подскажите пожалуйста . Если делали гепатикоеюностомию пол года назад , можно ли есть кукурузные хлопья с молоком , творожные массы, пироги с курицей, запеченую курицу, пряники, и какие торты можно?
По этому вопросу лучше обратиться к доктору!
Добрый день. В разделе фруктов в диетическом рецепте вы указали что можно: "Яблоки ...протертые сырые, запеченные", а сразу рядом написано что нельзя: "Практически все сырые фрукты и ягоды" . Как это понять можете точнее обьяснить? В разделе Супы, вы также пишете что "Суп – это главное блюдо в рационе (не на бульоне)" а в разделе Мясо разрешено: "Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина..." Так что выходит что говядину можно использовать но не в Бульоне?
Эд, одно другому не противоречит. Всё очень логично, постарайтесь это прочитать так: Практически все сырые фрукты и ягоды, за исключением яблок... По поводу говядины - всё правильно: вареную и запеченную не жирную говядину, телятину, крольчатину, курятину можно, а суп на бульоне нельзя. Т.е. суп варится не на бульоне, а на воде и мясо добавляется в самом конце или непосредственно в тарелку.
Спасибо за оперативный ответ ))
Скажите пожалуста .Почему в диете 5п .усиленное количество белка .Какое объяснение .Как это может сказаться на почках . Т.к. 1мл.белка на 1кг.веса .Проще каков вес -столько мл.белка в сутки
В столе №5 нет усиленного количества белка. Написано до 80г., а рекомендации различных специалистов рекомендуют от 0,75 до 1,5 г. белка на 1 кг. массы человека. А так как чаще всего, люди страдающие различными заболеваниями печени имеют избыточный вес (свыше 80 кг.), то мы наоборот даже ограничиваем их в белке. Если Ваш вес 50 кг., то конечно Вы должны снизить потребление белка до 50 г.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять льняное масло, льняное семя и его производные (льняная каша, батончики, клетчатку с льняными семечками); пшеничные, овсяные и ржаные отруби; бородинский хлеб? Заранее спасибо!
Льняное масло можно, некоторые его даже рекомендуют. Другие производные изо льна тоже можно, но чтобы они не содержали запрещенных ингредиентов, таких как орехи, семечки и пр. Отруби можно. Бородинский хлеб подсушенный можно.
Но он же тоже с дрожжами
Скажите, если скумбрию отдельно сварить , отделить жир можно ли кусочки добавить в уже готовый суп?
Скумбрия достаточно жирная рыба. Может выберите что-то из предложенного списка? А принцип добавления в суп описан правильно.
Насчет конины не сказано. Ее можно употреблять?
можно в вареном и запеченном виде
Можно ли ?принимать лекарства : кардиомагнил .омега 3 .рыбий жир .
Всё зависит от того, назначил Вам эти препараты доктор или нет. Если у Вас есть патология печени, то любой прием препаратов согласуйте с доктором!
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли добавлять кэроб (обжаренный и сырой) в домашнюю выпечку?
К сожалению, мы не знакомы с данным продуктом. А т.к. его часто сравнивают с како и кофе, то рискну предположить, что лучше отказаться от него.
Можно ли ? стручковую фасоль .Приготовление в пароварке .И нужно ли предварительно замачивать .
можно просто приготовить в пароварке.
про перепелочек ничего нигде...думаю, ведь можно и в духовочке и в варенном виде? а диета №5 после удаления желчного пожизненная или все же можно пробовать и смотреть на реакцию организма?
перепелок лучше есть в отварном виде. При удалении желчного пузыря диета Стол №5 показана пожизненно. Но понятно, что в определенные дни Вы можете давать себе послабление, но это при условии хорошего самочувствия и анализов.
Здравствуйте, а фруктовое пюре можно?
Из фруктов пятого стола.
именно! Спасибо, Дмитрий!
Здравствуйте! Не могу понять, можно ли гречку ? Если просто отварить,без соли. В обычном виде ?
Гречку можно.
Правильно, Дмитрий!
Здравствуйте! А можно есть дыни, папайю, ананасы?
можно в вареном виде (компоты).
а можно есть селедку матье вымоченную в воде при диете №5
нет, нельзя.
Можно шоколадное масло ?
Шоколадное масло есть запрещено из-за наличия какао в этом масле.
Можно салаты есть
Юрий, это вопрос или утверждение?
Здравствуйте! Я давно не ем ни мяса, ни рыбы по этическим соображениям, и до болезни компенсировала отсутствие белка в рационе, употребляя в пищу бобовые и продукты из сои.... Как мне теперь быть, чем компенсировать отсутствие белка в рационе?
Татьяна, Вам нужно искать продукты с большим содержанием белка, такие как: творог, сыр и прочие молочные продукты. Яйца (если вы это едите). Добавляйте везде агар-агар - это чистый белок произведенный из водорослей. Но у вас очень сложная задача.
Петр, агар-агар - это смесь полисахаридов, но никак не белок))
Можно ли лицетиновое масло при диете №5?
Елена, а где вы его взяли, это лецитиновое масло? Есть правило - если не знаете можно или нельзя есть продукт, лучше от него отказаться!
Можно ли мандарины? Вареную цветную капусту и брокколи? Суп из вареной белокачанной капусты? И как готовить гороховый суп, чтобы бульон был прозрачным не очень понятно?
Мандарины, как и все цитрусовые - нельзя. Вареную цветную капусту - можно, а брокколи в ограниченном количестве и очень редко. Суп из вареной белокочанной капусты, если там только капуста, нельзя. Но если это незначительный ингредиент, то можно. Но желательно белокочанную исключать из рациона. По поводу горохового супа - в нём должно быть очень мало гороха. Очень мало!
Большое спасибо за ответ! Скажите, а какие сырые фрукты можно? Не всегда бывает время запекать. И какие разрешены легкие овощные салаты из сырых овощей?
Добрый день! А подскажите, пожалуйста, можно ли хлопья для завтрака?
Станислав, это хороший вопрос и однозначного ответа на него нет. Нужно смотреть на состав хлопьев, из чего они сделаны и если в них нет запрещенных ингредиентов, то почему бы и нет. Но лучше покупать такие хлопья не в супермаркетах, там где в хлопьях очень много различных добавок, консервантов, красителей и пр. А лучше брать в лавках здоровья, био лавках, магазинах органической еды - там чаще всего количество консервантов и красителей будет минимально или они вообще отсутствуют, что очень важно для печени.
Петр, большое спасибо!
Можно ли нерафинированное растительное масло? В диете №5 в Закусках овощные салаты свежие с растительным маслом (каким?) И можно ли морсы и кисель из клюквы и брусники доведенные с помощью сахара и воды до состояния полусладкого?
Только рафинированное масло. Морс и кисель можно, но желательно не из кислых ягод. Да и доводить с помощью сахара - нельзя.
А оливковое не рафинированное тоже нельзя?
Большое спасибо!!!
лучше брать рафинированное масло.
Можно ли дрожжи в тесте? Какие сухофрукты можно, кроме чернослива?
Виктория, дрожжи конечно нельзя. Какие сухофрукты Вас интересуют?
А если у сухарей в составе указаны дрожжи хлебопекарные? Их можно?
Сухофрукты: финики, папайя, дыня, сушеный инжир?
финики, инжир - нежелательно папайя, дыня сушеные - можно, но в ограниченном количестве. курагу можно
Пожалуйста, не ешьте эти сухари. Возьмите другие.
Хлеб то есть тоже нельзя? Во всем хлебе указаны эти дрожжи...
есть бездрожжевой хлеб - вот его можно!
Скажите, можно ли пить слабый чай несколько раз в день? И можно ли пить его во время еды, или лучше после?
Слабый чай лучше пить через некоторое время после еды. Во-первых, так полезней, во-вторых, разгрузите ЖКТ, что для этой диеты очень необходимо.
Какой промежуток должен быть между первым и вторым завтраком?
2-3 часа, но Вы можете его отрегулировать под себя.
Здраствуйте, у меня такой вопрос, можно лимоны кушать или употреблять в маринаде (например для говядины в пароварке)?
Лимоны исключите навсегда, как и все цитрусовые!
Можете посоветовать какой-нибудь соус из разрешённого? Часто суховата варёная/паренная курогрудь.
да любой. Например сметанный (только следите за жирностью). Или потушите куриную грудку в йогурте. Экспериментируйте с разрешенными продуктами!
Добрый День! Вот в списке Мясо/рыба/морепродукты написано: "Можно: нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец) Нельзя: Жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь , осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.)" В интернете прочитал, что все сорта рыбы по содержанию в ней жира делят на три группы: Нежирная рыба – это рыба, содержание жира в которой не более 4%. К этой группе относят: хек, треску, минтай, навагу, макрурус, речной окунь, щуку, камбалу, путассу, лещ, ледяную рыбу и др. Так калорийность трески составляет в среднем 80 ккал, щуки 90 ккал, камбалы — 80 ккал. Средней жирности рыба – это та рыба, в состав которой входит от 4 до 8 % жира. Сюда относят такую рыбу как: форель, горбуша, морской окунь, судак, ставрида, тунец, карп, зубатка, нежирная сельдь. Как видите, калорийность рыбы средней жирности вполне сравнима с мясом. Так, например, морской окунь и судак имеют в среднем калорийность 120 ккал, форель от 140 ккал, карп 100 ккал, у нежирной — сельдь 130 ккал, тунец 140 ккал. Жирная рыба – рыба, которая содержит в своем составе жира не менее 8% . К этой группе относятся: жирные сорта селедки, палтус, угорь, осетровые, скумбрия, и т.д. Так, калорийность жирной сельди в среднем около 230 ккал на 100 г, жирной скумбрии – 200 ккал, угря – около 260 ккал. Для сравнения: калорийность постной свинины и говядины — всего 120 ккал! Вы форель к запрещенным рыбам относите, а он тут попадает под средней категории жирности - от 4 до 8 %. На других сайтах средную категории жирности считают от 2 до 4%. Мне интересно согласны ли вы с этой информацией и прошу обьяснить, до сколько процентов жира должен содержат нежирная рыба? Заранее спасибо за ответ!
Эдвард, очень хорошо, что Вы интересуетесь этим вопросом. Но лучше есть рыбу только из первой категории. Конечно, все эти правила вы можете иногда нарушать, но если нарушаете, то делайте это осознанно и понимайте, какие последствия будут. Например, взяли кусок форели, то съешьте небольшой кусочек, а не стейк. Для разнообразия вкуса, а не для объедания "запрещенкой". Подходите к столу с умом, а не только со страстью!
Можно ли есть слайсы пшеничные?
Если Вы говорите про хлеб сушеный, бездрожжевой - то можно
Добрый вечер! Можно ли пряники?
Можно, но обязательно не шоколадные, без добавок и не более 1го в день.
Добрый день! Можно ли оливковое масло, если можно, то только рафинированное?
Оливковое масло - можно
Добрый день! Можно ли чай с имбирем? Можно ли чай с лимоном?
Имбирь и лимон нельзя в данной диете
Добрый день! Уважаемый Петр у вас в колонке "Продукты питания, которые МОЖНО употреблять при диете" в разделе "Напитки" занесен "Слабый чай с лимоном" Так что не понял можно чай с лимоном или нет?
Здравствуйте, можно ли употреблять отварной папоротник и капусту брокколи, и как? Ответьте, если не сложно, заранее спасибо Просто бабушку только выписали из больницы после обострения.
Полина, извините за вопрос, а у Вас дома только папоротник и брокколи? Брокколи в отварном виде и на пару можно. Но не злоупотребляйте. Всё хорошо в меру. Особенно это касается стола номер 5. Про отварной папоротник мы, к сожалению, ничего не знаем.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, не совсем понятно на счет хлеба, в списке указано что хлеб можно, но ведь его делают с дрожжами, везде в хлебе они в составе указаны, получается такой хлеб нельзя кушать? Остается только искать альтернативу в виде хлебцов, либо печь самим без дрожжевой хлеб?
Зачем печь самим? В продаже полно бездрожжевого хлеба, почитайте состав, найдете)
Анастасия, Арина права - сейчас в продаже много различного бездрожжевого хлеба. Если не в одном магазине, то в другом. Но можете и сами испечь, если захотите.
Говорят бездрожжевой хлеб это маркетинговый ход. Никакой хлеб нельзя испечь без дрожжей или закваски или разрыхлителя что в принципе одно и то же.
Добрый вечер. Интересно запрещено ли есть подсолнечные семечки и косточки миндаля, а также грецкие орехи и фундук? Читал во многих местах про пользу орехов, особенно косточек миндаля Заранее спасибо!
Эдвард, орехи не разрешаются в столе №5
Дорый день! Можно ли есть сельдерей при диете 5? спасибо
Сельдерей можно, но не в больших количествах
Спасибо
Суп-пюре из чечевицы можно?
лучше не надо
можно ли семя льна, добавлять в супы и каши?
желательно не употреблять льняные семена во время диеты.
Здравствуйте ! Можно киви ,сливки какой% , рукола ,
Елена, Киви, сливки и руккола - есть в нашей таблице и их есть нельзя при диете Стол №5.
Лечебный чай "Гастрофит " можно ?
Елена, читайте инструкцию к этому чаю. А именно: Показания для использования: Хронический гастрит с сохраненной или пониженной кислотообразующей функцией желудке; неязвенная диспепсия; гастродуоденит; дуоденит; энтероколит, профилактика рецидивов и комплексное лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита. Если у Вас одно из этих заболеваний и Вы придерживаетесь диеты из-за него, то тогда пейте. Иначе - нет.
Состав: зеленый чай, листья стевии, трава спорыш, плоды шиповника, экстракт стевии . Можно употреблять такой чай ?
нет, такие смеси трав нельзя. И постарайтесь использовать моно чаи, т.к. сочетание некоторых трав могут дать негативный эффект для печени.
Добрый день! В ноябре переболела гепатитом А, назначили диету стол №5. При этом каждый специалист рекомендует разные сроки - 3 месяца, пол-года, год. Если анализы и УЗИ в норме, можно ли по истечении 3 месяцев позволить себе ослабить диету? Понятно, что речь не идет о жирном, копченном, жареном и т.д. Например, можно ли мясо или рыбу на гриле, шоколад, выпечку? Какой период времени после перенесенного гепатита А Вы бы порекомендовали воздержаться от алкоголя? Заранее спасибо!
Наталья, здесь всё всегда индивидуально. Чем дольше Вы просидите на данной диете, тем лучше. С алкоголем нужно быть осторожнее всегда, после любого перенесенного гепатита. Не торопитесь. Шоколад и кофе, к сожалению, лучше включать в рацион не ранее чем через год. Выпечку? Вам не хватает несдобной выпечки? я уже не говорю о том, что с выпечкой Вы молниеносно наберете лишние килограммы, а печень этого не любит. Конечно всё это можно и через полгода, НО не "нажирайтесь" до отвала, а балуйте себя небольшими кусочками. Если сделали мясо на гриле, то возьмите себе кусочек 3 на 3 см без жира, без обгоревших кусков и растяните это удовольствие. Не пихайте в себя сразу 3 стейка с пивом, оливье и солёным огурцом - этим вы делаете хуже не только печени, но и поджелудочной, желудку, желчному пузырю, да и всему ЖКТ. А в нашем разделе с рецептами для Стола №5 огромное количество рецептов на любой вкус. Удачи!
Собираемся в отпуск в Грузию, поэтому и вопросы соответствующие. Осознаю, что держать диету там будет сложно. Спасибо за ответ!
Наталья, в Грузии очень разнообразное меню, поэтому всегда сможете найти то, что Вам будет можно есть. Удачи в отпуске!
Здравствуйте, можно ли жевать жвачку? Особенно при ГЭРБ
Анастасия, Вы подсознательно уже ответили на свой вопрос - нельзя. В принципе, жуя жевательную резинку, Вы постоянно заставляете работать всю систему ЖКТ без перерыва. Если Вам очень хочется пожевать, то делайте это не более 5 минут, после чего обязательно выплёвывайте.
Спасибо , Петр !
Пожалуйста
Иван-чай (кипрей узколистный) можно гепатите С ?
Про Иван-чай наши доктора ничего сказать не могут.
прочитал вашу статью .потом состав продуктов при диете. где-то удивлялся. где-то было не смешно- даже в вашем "списке" есть либо друг другу противоречащие продукты либо вверху они запрещены внизу- разрешены.иной раз просто бред. вы запрещеаете борщ (точнее пишете без бульона. простите а его "отжимать нужно на центрифуге" перед употреблением? Разрешены салаты свежие с зеленью и в другом поле запрещаете все овощи. или вы пишите что запрещены продукты с жиром и тут же пишите разрешено сливочное масло. которое является набором жиров (и жырных кислот) животного происхождения. итого по сути -очередной вымысел от некоего "светила". а можно по-подробнее узнать, что это за доктор, где он обучался и т.п? Люди должны а) сделать ОК и Биохим анализ крови б) узи внутренних органов в) лечение должно назначаться квалифицированным врачем (желательно прошедшим аттестацию и переподготовку) а не заниматься самолечением когда может быть упущено время.
Андрей, отвечу по порядку: - про борщ. Борщ без бульона, это означает, что для него не готовился бульон (ни мясной, ни овощной) и он готовился на воде - как вы пишите "все овощи" не запрещены. А вот некоторые из них - да. - у нас в таблице нет такого понятия "продукты с жиром". Сама диета Стол №5 строго ограничена по белкам – до 80гр, (50% из которых животного происхождения); жирам – до 80-90 гр. (30% из которых растительного происхождения); и углеводам – до 400 гр.; - Масло разрешено, НО с оговоркой (до 30гр. в сутки). - по поводу Певзнера, отвечу отдельно - Чтобы понять кому показана диета, в самом начале Вы можете прочитать раздел: "Показания к применению" и "Цель диеты". Чтобы понять есть у Вас одно из данных заболеваний, нужно обратиться к доктору и там произвести все обследования. Поэтому, Ваши обвинения тут неуместны - никто не хочет сидеть на диете, это необходимость для тех, кому это показано. Что касается "самолечения" - на сайте нет пропаганды самолечения, а наоборот, мы всей командой ратуем за то, чтобы люди при получении положительных анализов немедленно обращались к врачу.
Что касается Певзнера и его 15ти диет, которого Вы так огульно обозвали - "очередной вымысел от некоего "светила". а можно по-подробнее узнать, что это за доктор, где он обучался и т.п" Так вот: Певзнер Мануил Исаакович (4 августа 1872 — 1952) — терапевт, один из организаторов Института питания в Москве и основоположников диетологии и клинической гастроэнтерологии в СССР, заслуженный деятель науки РСФСР (1936). Профессор Центрального института усовершенствования врачей (с 1932). Разработал систему из 15 диет по группам заболеваний. Диеты Певзнера — система диетического питания, разработанная выдающимся советским диетологом Певзнером Мануилом Исааковичем еще в 30х годах двадцатого века. Эта замечательная система диет обеспечивает индивидуальность питания при различных заболеваниях. Диеты по Певзнеру называется столом (русскому человеку гораздо понятнее то что лежит на столе, в отличие от французского слова "диета"). Каждый диетический стол имеет свой номер. В свою очередь некоторые диетические столы имеют несколько подвариантов, которые обозначают буквами после основного номера. Данными диетическими Столами пользуются все(!) российские врачи. И те, которые лечат Вас, в том числе.
Скажите, можно ли пить чай или другие напитки во время или сразу после еды? Ведь если не запивать еду то получается в сухомятку
Екатерина, действуйте по ситуации. Например, творог или рыбу на пару можно не запивать, а вот галеты, печенье или бутерброд не запивать будет сложно.
Добрый день!У меня диазноз - дискинезия желчевыводящих путей и повышенный биллирубин. Подойдет ли мне стол №5? Врач назначил просто правильное дробное питание + список запрещенных продуктов. Спасибо.
Конечно! Стол №5 Вам показан абсолютно!
Добрый день! Скажите, а можно в еду добавлять немного соевый соус??? Спасибо.
Соевый соус запрещен!
В таблице соевый соус указан в разрешенных продуктах. Чему верить? И почему нельзя спаржу. Также вопрос по поводу разрешенности горохового супа
спасибо
Извините, мы ошиблись - соевый соус, можно, но в очень небольших количествах.
Анна, спасибо за бдительность, конечно можно, но в очень ограниченном количестве. Что касается спаржи, то тут есть один момент: на полке в магазине встречаются 2 варианта спаржи. Одна - это зеленое растение, которое отваривают или жарят и его в Столе №5 есть нежелательно. Некоторые спаржей называют соевый продукт фучжу (это пористые палочки сделанные из сои). И если они не острые - то их можно есть.
гороховый суп не то чтобы нельзя, но и не то чтобы полностью можно. Наши доктора пришли к выводу, что если суп сварен на воде, то всё, кроме самого отварного гороха есть можно. Саму гороховую. взвесь лучше не есть.
Здравствуйте, а можно сухарики пшеничные сдобные? Три дня их ела, только сегодня прочитала упаковку, и оказывается они сдобные...
К сожалению, сдобу нельзя в любом виде.
Скажите пожалуйста, какую примерно порцию каши можно съедать по утрам? 150 мл овсяной крупы на пол литра воды это не много?
Порция каши в готовом виде должна быть 200-250 мл.
А как вы относитесь к употреблению шрота расторопши как БАДа?
Анастасия, а как можно относится к БАДу? Бад, как Бад. Если Вы его захотите использовать для лечения какой-либо болезни, то для этого необходима консультация врача! И это обязательно, ведь у этого Бада есть противопоказания и индивидуальная непереносимость.
И еще хотела спросить,можно ли сыворотку? окрошку на сыворотке без редиса?
Любая окрошка запрещена в Столе №5. Что касается молочной сыворотки (надеюсь, Вы молочную сыворотку имеете ввиду), то наш гастроэнтеролог просит воздержаться от её употребления.
А какая порция еды приблизительно должна быть, сколько столовых ложек за один прием можно съесть, и что делать если этим количеством не наешься? Подождать 15 минут и продолжить? И еще у вас написано питание приблизительно равными порциями, но обеденная порция например не равноценна перекусу или полднику?
А также у вас указано в примерах меню, на завтрак или обед и ужин несколько блюд одновременно, если все это съесть наверное будет переедание?
Евгения, все эти блюда подаются небольшими порциями. Например: Обед: - суп из овощей сборный на растительном масле(оливковое или подсолнечное) - 1, 1/2 тарелки (150-250 мл), - отварная курица в молочном соусе (100-150 гр), - отварной рис (2-4 ложки). - Компот из сухофруктов - 1 стакан. И самое главное - не переедать!
Нужно есть пока не наедитесь, НО(!) не переедать. Примерно равными порциями, это имеется ввиду завтрак, обед и ужин - для того чтобы поступление пищи было равномерным, а не "то пусто, то густо".
То есть можно съесть все вышеперечисленное без перерыва??
Евгения, да, конечно. Это очень небольшой обед. В стандартный обед человека чаще всего входят несколько блюд: Салат, суп, горячее, напиток. Поэтому нам не очень понятно, что Вас удивляет?
И еще вопрос по поводу режима питания, до скольки самое позднее может быть обед? У меня не получается сделать его раньше 16.00. Какие по времени должны быть промежутки между приемами еды? Между обедом и полдником, и между полдником и ужином? Что есть теперь вроде понятно, не понятно как это разбивать по часам. Заранее спасибо за ответ.
Евгения, конечно всё индивидуально и если у Вас обед в 16:00, значит "пляшите" от этого. В нашем приложении "Стол №5" для смартфона есть раздел "Эффективный будильник", в котором можно установить его так, как Вам будет удобнее. Там промежутки между приемами пищи расставляются автоматически.
Можно ли использовать стол №5 для профилактики заболеваний печени и если да, то какой период придерживаться диеты?
Не только можно, но и нужно! К сожалению, печень медленно даёт ответ, поэтому лучше всего использовать данный режим питания минимум месяц. Кстати, блюда в данной диете просты в приготовлении и очень вкусны. Поэтому мы воспринимаем этот режим питания Стол №5 не как диету, которая сильно ограничивает, а как вариант разнообразить своё питание и сделать его более здоровым, практически себя не ограничивая. Удачи и скачивайте наше приложение для смартфона "Стол №5", чтобы все продукты и рецепты были всегда под рукой!
Сколько чайный ложек сахара можно в день?
Жестких ограничений нет, но для этой диеты характерно чувство меры и ограничение по белкам, жирам, углеводам. Сахар, это чистой воды углеводы, а их в день можно до 400гр. В одной чайной ложке около 10 гр. сахарного песка. Вот и считайте. По всем продуктам, чтобы определить сколько в нём Жиров, Белков и Углеводов, используйте наш Калькулятор калорий: http://vseopecheni.ru/calculator-kalorii/
А скажите еще, при столе номер 5 нужно есть через каждые 3 часа? Не больше не меньше?
Евгения, желательно придерживаться данного распорядка, но если у Вас получается выстроить график с другими интервалами, но чтобы все графики приема пищи оставались более или менее равномерно распределены, то почему бы и нет.
Здравствуйте, не могу разобраться в рецептах с яйцами! Где -то написанное 1/2яйца где -то 1/4,каким образом их делить? Вместе с желтком?
взбейте белок с желтком и потом делите на нужное количество порций.
Подскажите,пожалуйста,какое количество мясных продуктов положено съедать мужчине,мало двигующемуся,при ожирении печени?
Ирина, такому мужчине необходимо полностью исключить жирное мясо, свинину, ВСЕ мясные и колбасные изделия без исключения(включая те, которые выглядят, как единый кусок мяса). В общем остается только говядина и баранина без прожилок и жира (!). Готовить согласно диете (отваривать, запекать, на пару). В день можно 150-200 гр. такого мяса А также сократите употребление углеводов, особенно во второй половине дня и выгоните этого мужчину на ежедневные прогулки!
Здравствуйте! Разрешен ли Лукум при диете №5?
Рахат лукум, если он приготовлен без орехов разрешен.
спасибо Петр, хорошая новость )
Я даже с орешками ела. Ем до 50 гр орехов в день.
Можно ли употреблять оливки или маслины?
нет. Вяленые томаты тоже нет.
Здравствуйте! Скажите сильно ли различаются диета номер 5 и диета номер 2? Сидел на диете номер 5 некоторое время, другой врач назначил диету 2, хотелось бы понять в чем они отличаются, заранее спасибо!
Стол №2" разработан специально для санаторно-курортного питания с уклоном на следующие виды заболеваний: гастриты (острый в стадии обострения; хронический с пониженной кислотностью; острый при выздоровлении или кардинальной смене питания); хронический энтерит; хронический колит без осложнений для печени; болезни поджелудочной железы достаточной или повышенной секреции. Стол 5, Показания к применению хронические гепатиты, вне обострения; хронические холециститы; холециститы при выздоровлении; цирроз печени, если нет недостаточности функции; желчнокаменная болезнь; острые гепатиты и холециститы в период выздоровления; кроме того, диету 5 назначают, если нет выраженной патологии кишечника.
Не нашла, а может не увидела, упоминания про грибы. Можно их есть или нет?
Анастасия, у нас в самом верху таблицы есть поиск. Там можно вбить необходимое слово, например, "гриб". Так вот, оно в запрещенных продуктах в Овощах.
Здавствуйте! А шампиньйоны тоже нельзя? они ведь вроде легкие и не калорийные?!
Грибы никакие нельзя вроде. Я не рискую. У меня ЖКБ
Здравствуйте! Можно ли добавлять лавровый лист в суп ?
лучше этого не делать
добрый день! А подскажите, плз, какие приправы можно добавлять в запечённую говядину или другое мясо в рукаве, в тушеную курицу с кабачками, например? Хмели-сунели, базилик, укроп, кориандр и смеси трав можно?
подозреваю, что только соль ( возможно петрушка свежая, дождемся ответа Петра )
Яна, спасибо за доверие. Вы правы - чем меньше разных "хмели-сунели", тем лучше. Но понятно, что иногда хочется "дать немного аромата". Точно нельзя кориандр, перец, хмели-сунели и смеси из непонятных трав. Добавьте щепотку петрушки или укропа и этого будет достаточно. НО щепотку, а не пучок - это очень важно. Только для аромата.
Очень много противоречий......
иногда кажущиеся противоречия всего лишь вариант трактования. Давайте вместе обсудим, что Вас смутило.
А можно ли есть финики?
смотрите, в самом верху таблицы есть поиск. Туда вы можете вбить продукт, который не можете найти и наш сайт автоматически подсветит его. Отвечаю на Ваш вопрос - финик, к сожалению, нельзя.
Здравствуйте, я бы хотел узнать, можно ли кашу из 6 злаков Царь туда входят: овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные, гречневые, кукурузные хлопья. И еще вопросик, можно ли хлеб порезать и сделать из них сухарики просто через Микроволновку или в духовке?
такую кашу можно. да, сухарики можно сделать таким способом, главное, чтобы хлеб был бездрожжевым.
Доброго времени суток! Спасибо Вам за прекраснейший источник информации о всей ЖКТ. Очень сильно увлекся данной статьей, но дойдя к комментарию еще за 2015 год накопилось еще больше вопросов. 1. Почему нельзя: - есть семена льна, в чем их вред? Они же имеют больше всего полиеенасыщеных жиров, которые очень помогают печени. - есть белокачанную капусту, банан (только один, почему? В чем его вред?), а так же любые сырые фрукты, в частности интересуют: груша, абрикос, клубника, черешня. И какие фрукты все же можно есть свежимы? - есть яйца(вкрутую). 2. Галетное печенье. Можно есть "Марию"? Или нужно искать, либо самому делать печенье, которое реально не будет иметь в составе сахар, соль, сливочое масло? 3. СМЕТАНА(!) при дискинезии желчевыводных путей по гипотоническому типу так же не желательна, как пишется в таблице? Имеет ли сметана положительный эффект в выработке желчи? Можно ли ее добавлять к кашам и салатам? Чем плохая высокая жирность сметаны и чрезмерное ее потребление? 4. У меня ДЖВШ (по гипотоническому типу) и гипербилирубинемия (32+ общего), при этом постоянные газы после приема пищи и желтые склеры глаз, сам я астетического телосложения, рост 184, а вес не подымается выше 65-68 кг. И все эти признаки со мной уже больше двух лет. Так вот вопрос в том, как быть, если все врачи вокруг рекомендуют диету #5, которая предполагает, ВНИМАНИЕ, уменьшенное(!) кол-во потребляемых калорий. Следуя этой диете вес упадет до 60 кг.. Что в организме мешает набрать вес, при том что питаюсь минимум 5 раз в день и почти все приемы пищи являются полноценными (зачастую - каша+мясо+салат)? 5. Можно ли набирать калорийность продуктов растительными маслами, а именно рафинированым подсолнечным, льяным и маслом расторопши, дрбавляя их в каждый прием пищи? Даже такие жиры вредят печени?
Александр, - Семена льна можно (уже исправили), а вот масло льна - нельзя. (редактор подумал, что это одно и тоже) - белокачаную - нельзя, банан можно 1 в день, груши можно только очень спелые и сладкие (не кислые). Это правило действует для всех фруктов и ягод: нельзя то что кисло, вяжет и не спелое. Причем это должно быть одновременно во фруктах ягодах. Абрикос, клубнику, черешню - желательно исключить, но если очень хочется, то от пары ягод ничего плохого не будет. - яйца вкрутую - можно, но не более 1го в день. Значит в других блудах их не должно быть. - сметана - это очень жирный продукт. В диете есть ограничение по жирности (см. в описании диеты)! Александр, у Вас прекрасный рост и вес, особенно при Вашем возрасте. Не волнуйтесь за свой вес, в Вашем возрасте, при Вашем метаболизме, он нормальный. - про масла: нет, нельзя. Нельзя повышать калорийность за счет жиров. И кстати, если Вам это так интересно, то большую калорийность дают углеводы.
Поясните пожалуйста пункт 2
к сожалению, я не знаю. что такое галетное печенье "Мария" - это Вы сами должны принимать решение о покупке готовой продукции, на основании их ингредиентов.
Здравствуйте! Так и не поняла, можно ли употреблять семечки (семена подсолнуха), а также белокачанную капусту в сыром виде (так как имеется рецепт в меню), тушеную капусту, пекинскую капусту в сыром виде в салатах, отруби? Сладкий перец в сыром виде можно, а в приготовленом нельзя? Запрещены любые овощи на гриле (перец, баклажан, помидор и т.д.)? И еще, почему запрещены суши (роллы), мороженое, сухари, креветки?
Инна, если вы что-то не можете найти, попробуйте сначала найти это с помощью поисковой строки, которая находится сверху. Просто вбейте нужное слово и нажмите интер. Семечки нельзя. Белокочанную капусту в сыром виде нельзя. Тушеную капусту можно. Пекинскую - можно. Отруби - можно. Сладкий перец - именно так. Овощи на гриле запрещены, лучше запекайте их. Постараюсь ответить очень кратко, на вопрос, "почему запрещены": суши - сырая рыба + невозможность контролировать состав и наличие запрещенных продуктов; мороженое - жирность и холодное; сухари - можно из не сдобного текст; креветки - чистый белок.
Спасибо, теперь все ясно! Как говорится: хочется, но колется :(
Я ела мороженое десант здоровья. Биомороженое с МДЖ 3%. Норм. Ела слегка подтаявшим. Т к холодное нельзя. А лето было оч жарким.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, клубнику можно в сыром виде? и свежевыжатые фруктово ягодные соки, (естесвенно кроме цитрусовых)? они есть в разедле как "можно", так и "нельзя".
Клубнику можно буквально несколько ягод и только сладкую. Свежевыжатые соки - от них лучше отказаться
Добрый день! В комплексном лечении демодекса доктор приписала диетически стол №5. При этом сказала, что необходимо употреблять зелень пучками и продукты содержащие клетчатку, капусту в том числе. Как быть, если в этой диете капуста белокачанная запрещена, а зелень в ограниченном количестве?
Лола, как я понимаю, доктор взял за основу Вашего лечения Стол 5 и добавил в него полезные для Вас продукты. Если доктор рекомендует диету именно с такими послаблениями, значит слушайте доктора.
Супы: Можно - Гороховый суп, нельзя - бобовые... супер...
мы уже раза 3 отвечали на этот вопрос: гороховый суп можно, но при этом не следует есть в этом супе то, что остается на дне. Только верхнюю, прозрачную часть. Т.е. от гороха остается только аромат. Все рецепты даются для думающих людей, а не для роботов и это важно! Например, если в рецепте есть кинза, то не нужно класть пучок(!), достаточно пару листиков!
Один момент: "Финики помогают очистить печень от токсинов, а также снижают риск появления цирроза. Также они облегчают симптомы фиброза печени — заболевания, при котором происходит постепенная замена ткани печени на грубую рубцовую." Тогда почему нельзя употреблять их??? в малых количествах.
хорошая цитата, особенно для здорового человека. Но в финиках есть 2 ограничителя, из-за которых они отнесены в запрещенную группу, а именно: в них содержится вещество, из-за которого они имеют незначительный, но вяжущий эффект; и, что наиболее важно, они содержат недопустимо большое количество сахара. Ещё финики нельзя аллергикам, больным диабетом, а также с осторожностью тем, кто страдает язвой желудка и некоторыми заболеваниями кишечника.
Я ела финики. Причём много. Печень принимала их.
Можно ли есть авокадо?
Екатерин, как у нас указано в таблице - можно. Но, как мы всегда говорим - все продукты в Столе №5 нужно есть без фанатизма и с учётом жиров, белков и углеводов.
ДД! Подскажите, пожалуйста! Халву можно или нет?
халву нельзя.
Вопрос. Можно ли есть любые виды орехов? Почему в некоторых источниках можно есть а в других нет?? Есть какие-либо ограничения??
орехи - очень тяжелый продукт для ЖКТ, поэтому они не разрешены.
Я ем до 50 гр орехов в день. Печень принимает.
Что предпочтительнее куриные или перепелиные яйца? Или для тех и других одинаковые ограничения?
ограничения одинаковые, только количество может быть увеличено пропорционально грамовке
Квас можно?
нет, нельзя
Петр - сдала анализы случайно обнаружили гепатит -В- испугалась боюсь у меня сын инвалид не хочу умереть .не знаю с чего начинать и средств не осталось только прооперировали сына . что мне делать с чего начинать смотрела 5 стол запуталась - как начинать лечение - сегодня только узнала что болею . как быть дальше ? За ранее благодарю
Добрый день. Можно ли принимать БАД масло расторопши в капсулах для поддержания печени?
Всё зависит от многих вещей. Лучше прочитайте об этом в нашей статье про Гепатопроотекторы (http://vseopecheni.ru/kak-lechit-pechen/Gepatoprotektori/)
Когда моему брату поставили диагноз геппатит B, начал принимать "Гепатолани" и пьет иногда время от времени, он восстанавливает функции печени, спас от смерти многих тяжелобольных циррозом и асцитом. Этот препарат полезно и для здоровых, укрепляет иммунитет.
Можно ли есть макароны и сухарики каждый день? Или нужно ограничивать себя в мучном?
главное, чтобы мучное было не сдобным!
Не, меня проще сразу пристрелить...
зря. Много чего можно!
Руслан, держитесь. Я уже почти 2 года на этой диете. Почти привыкла. И ищу разнообразие... И вкусного много можно.
Большое спасибо за приложение для iPhone! Все разрешённые продукты в голове не удержишь, да и рецепты тоже. Теперь можно прямо в магазине скупиться для определённого блюда.
Именно для этого и задумывали Приложение. В скором времени запустим его в новом дизайне
А изюм с овсянкой и сметаной на постоянной основе на утро можно?
Александр, Вы же наш постоянный читатель и уже должны знать, что один из постулатов этой диеты - это разнообразие. Выберите ещё 2-3 варианта завтрака.
Хотелось бы узнать, почему мне врач лечащий сказал чтобы я держал эту диету пару лет? Сколько минимум и максимум придерживаются этой диетой? Я вылечился, но мне кажется если я не стану держать эту диету, то снова начнется болезнь. Жду вашего ответа. И еще хотелось бы узнать, можно ли пить череду траву?
Если у вас хроническое заболевание печени,то старайтесь употреблять продукты из данной диеты. Ни в коем случае не нужно думать, что это приговор. Из всех этих продуктов можно делать прекрасные блюда. На этом сайте именно это мы и хотим всем вам показать. Ведь когда-то сами думали, что эта диета достаточно сложная. Минимум и Максимум у диеты определить сложно - всё зависит от заболевания. Например, некоторым достаточно и пару месяцев последить за своим питанием, а другим - всю жизнь придерживаться данных правил. Повторюсь - всё зависит от Вашего заболевания. Череда? Зачем она Вам? В виде примочек - применяйте, а вот во внутрь, лучше не надо.
Во многих рецептах, указано что муку для соуса необходимо подсушивать на сковороде. На сколько мне известно, при соблюдении этой диеты муку нельзя обжаривать для добавления в соус. Объясните пож-ста различия между поджарить муку и подсушить на сковороде?
Подсушить, это значит нагреть, чтобы влага немного ушла, но при этом цвет не изменился. Поджарить - это нагревание до изменения цвета.
спасибо, буду знать!
Творог 9% можно употреблять в пищу? Какой марки порекомендуете , чтобы в нем было как можно меньше химии ? Или может, посетители сайта поделятся своими находками ?
Яна, творог можно обезжиренный, а не 9%. Что касается марок, то попрошу посетителей поделится, т.к мы не проводили независимого расследования по этому поводу.
Насчет жирности творога как-то смотрела передачу, обезжиренный конечно лучше при нашей диете, но! Чаще всего обманывают, когда пишут, что обезжиренный, особенно если покупаете на рынке. Я покупаю обезжиренный, смотрю на дату выпуска, часто дата выпуска еще не наступила, а его уже продают и он кислющий, а кислое нельзя, приходится выбрасывать. Наверное лучше покупать молоко и самим творог делать.
Я ем творог 5%. Вятский и Кировский. У нас продают в магазинах. Вятский классный, не кислый и не сухой. Заправляю йогуртом сладким. Тоже нежирным и без добавок. Либо снежком. Смотрю состав. Чтоб без химии.
Почему никто не говорит о молодой капусте и салате,можно или нельзя?
Я делаю салат из капусты с маслом подсолнечным нерафинированным и чуть соли (яблоко или грушу добавляю для разнообразия), печень нормально принимает, тоже вопрос интересует про капусту.
листья салата можно, а вот капусту в сыром виде нельзя
Я тоже из капусты салаты делаю. С морковкой и огурцом на тёрке. Заправляю маслом. Тоже норм реагирует печень.
Здравствуйте! Вопрос такой: Можно ли при диете №5 есть пельмени, домашние из говяжьего фарша (с добавлением лука, но без перца)?
Я ем, делаю из несдобного теста и фарш из говядины или курицы.
Домашние пельмени можно без лука и без перца, мясо только нежирное (говядина или птица). БЕЗ ЖИРА!
Здравствуйте! Почему нельзя есть гематоген?
Можно, но поскольку он сладкий первые два дня лучше не есть
Гематоген раньше делался из коровьей крови, сейчас делается из молока и сахара. Именно поэтому нельзя.
Добрый день! А подскажите, можно ли шашлыки? Сезон в разгаре..грустно без них. Например индейку замариновать в кефире с солью и на решётке в фольге пожарить? Какие ещё можно варианты?
Можно все но в меру
Жаркое, копченное, жирные блюда исключить! Можно нежирное или обезжиренное мясо, птица ( курица, индейка) без кожи, говядина, молодая баранина, кролик, паровые котлеты
Если мясо завернуть в фольгу и готовить на решётке получается запечённое, разве нет? Филе грудки индейки, курицы, без прямого контакта с огнём.
Станислава, такой вариант как вы говорите - можно. Но упаковывать в фольгу нужно плотно, чтобы продукты горения не попадали внутрь. Лучше, чтобы запекалось в этом самом кефире - так будет правильнее.
Я нежирную речную рыбу в фольге запекала на решетке
Добрый день! Мясо ягненка тоже в запрете?
Нежирное мясо баранины можно.
можно постные кусочки очень молодого ягнёнка без жира, без плёнок в очень небольшом количестве!
Наверное вопрос не по теме, скажите можно ли запивать пищу при ГЭРБ? Врач назначила таблетки панкреатин, а их нужно принимать во время или сразу после еды, может ли из за этого болеть желудок?
ферментные препараты должны приниматься ПЕРЕД ЕДОЙ. И, кстати, почему Вам не назначили прокинетики, типа итомед, при ГЭРБ?
Можно ли рыбу горбушу?
это достаточно жирная рыба, поэтому, нельзя
Какие приправы можно употреблять: базилик, орегано, тмин, чубрица и т.д.?
нельзя
Подскажите при жкб можно ли есть крабовые палочки или Мясо? Можно есть тушеную капусту? И я так и не поняла можно ли есть болгарский перец? И делать салат с пекинской капустой? Рахат лукум можно я поняла, но с чем именно? Их полно вкусов, или это не имеет значения? Можно ли добавлять соевый соус в рис ? Ещё я правильно понимаю ягодные кисели и компоты и десерты, желе (которые термически обработаны) можно любые, ну естественно не очень кислые. А сырые фрукты только груши и яблоки? А стручковую фасоль можно есть, но почему это же бобы? И ещё если выпекать сырники в духовке у них тоже появляется корочка, такие можно есть?
В таблице "Диета N5" болгарский перец занесен в разделе "Продукты питания, которые МОЖНО употреблять при диете". Где написано, что груши можно есть сырые? Груша занесена в разделе "Продукты питания, которые НЕЛЬЗЯ употреблять при диете". Яблоки можно есть сырые, только некислые и то в протертом виде. Но вот мы например яблоки в духовке запекаем, кислые или некислые без разницы, и вкусно и полезно. Остерегайтесь покупки заграничных фруктов, они могут быть обработанны вредными химическими веществами.
извините, но можете убрать рекламную ссылку из шапки, иначе комментарий будет удалён.
с одной стороны крабовые палочки это мясо минтая, с другой стороны там много консервантов и пр.химических веществ, поэтому я бы не рекомендовал к ежедневному потреблению. тушеную капусту можно болгарский перец можно Рахат лукум должен быть натуральный, без орехов. Химические (магазинные) не покупайте. Соевый соус нельзя ягодные... - да можно Груши и яблоки - груши лучше исключить, яблоки в протертом и запеченном виде. Стручковую фасоль можно только молодую вместе со стручком с практически не сформировавшимися горошинами. Сырники в духовке можно, но не пережаривайте.
Какую рекламную ссылку, если вы о нике, это я с сайта одноклассники зашел, а там у меня такой ник.
Я одними грушами из фруктов питалась. Потом начала добавлять бананы, персики, чуть-чуть черешню сладкую, дыню, арбуз. Надо смотреть на что и как организм реагирует.
Да и в магазине нет продуктов таких как сухари, пряники и печенье без добавок и без дрожжей. Несдобная выпечка. Я теперь все тщательно читаю и ни разу такого не видела. Может кто нашёл и поделится информацией? Единственное, что беру вареники с ягодами при этом смотрю на состав теста, чтобы без яйцп.
Можно самому приготовить сухарики дома. И вообще лучше остерегаться магазинных полуфабрикатов, они с эмульгаторами и с разными химическими добавками. Старайтесь сами готовить по возможности.
Анна, в одних есть, в других - нет. Но при диете 5 нельзя сдобное. Тут 2 варианта: либо искать в разных магазинах (попробуйте посмотреть во Вкусвиле или в Азбуке Вкуса), или выпекать самой
Ну скажите хоть для примера какое? Я была во всех этих магазинах.
Сдобное это с дрожжами и маслом и маргарином?
Можно персики, абрикосы?
Подскажите лаваш не под запретом ?
Я ем. Только смотрите состав, чтобы он был без дрожжей.
Я тоже ела. Но не свежий.
Доброго времени! Хотел услышать по хлебу немного конкретики..бездрожжевой имеется в виду просто, бездрожжевая выпечка, или возможна замена магазинных дрожжей на закваску? Спасибо. *и с чаем не особо ясно..чёрный с лимоном - можно, просто лимон и зелёный чай - нет? А белый, жёлтый, улуны, пуэры? В чём критерий, относительно чая?
в диете сказано только про добавление дрожжей. Про закваску не сказано, но такое тесто тоже не показано при диете. Чай - можно очень слабый чай. Слабый - это значит, опустили пакетик и сразу вынули. Вода с запахом чая. Нельзя заварку! В таком случае можно любой чай.
С чаем ясно, спасибо ) А вот по хлебным изделиям, есть уточнение таки..любой хлеб, булки, да и сухари же не исходный продукт - имееют, допустим, классический несдобный рецепт - мука, вода, соль, дрожжи. Вот с этими ограничениями ясно - сдоба, сладость, свежее.. Но можно ли заменить дрожжи, к примеру ржаной закваской, самовыведеной? Суть вопроса в том что закваски работают благодаря молочно-кислыми бактериями, это не вредно, не хуже,можно?
сложно сказать, будет он закислять и давать брожение в жкт или нет. Содной стороны кисломолочные продукты можно, но тут они идут в хлебе. В общем, ответа на Ваш вопрос мы не знаем. Дискутировали много, но не пришли к одному выводу. Если очень хочется, то ешьте подсушенный хлеб
Спасибо.
здравствуйте,вот цитата с др.сайта<Хурма очень полезна для печени, и на это есть две веские причины: Хурма богата грубыми волокнами. Они не дают всасываться 10-15% вредного холестерина, канцерогенов и других токсических веществ, которые разрушаются как раз в печени. Растительные сахара, которые также полезны для нашего организма.> здесь же хурма показана как запрещённый фрукт?? Я люблю хурму,но как понимать такие категорические разногласия в отношении этого фрукта??
Андрей, если доктор говорит нельзя, значит нельзя. Она вяжет и это свойство ставит её в запрещенный список. В России очень сложно найти спелую и даже переспевшую хурму, поэтому она и стоит в правильно месте. Если Вам очень она нравится, то как бы я здесь не расписывал, почему нельзя, Вы всё равно будете её есть. Спорить нет толку.
хурму не только можно,она ещё и полезна для печени.Исправьте,пожалуйста в таблице выше.там она под запретом .спс.
см.комментарий ниже
дыня, тыква и прочие бахчевые. Данная группа овощей является природным источником магния, который помогает печенке восстановить свою структуру; 
Андрей, то что полезно для здоровой печени не всегда полезно при её не здоровом состоянии. В таблице данные пункты отображены верно. Дыню - нельзя, Тыкву варёную можно
Я ела дыню вне обострения. У меня ЖКБ.
тоже самое с имбирём и так далее, что в графе нельзя,что то я запутался.....
имбирь нельзя
Подскажите, пожалуйста. Можно ли Персики?
желательно исключить, но если очень хочется, то не более 1/4 в день и без шкурки.
Получается, условный доширак можно, если без приправ? Это же макаронное изделие. Как насчет овсяного печенья? С каким соусом можно есть пельмени и макароны, если кетчуп и майонез запрещены? И что такого в кетчупе? Сметану какой жирности можно и в каких количествах? Может быть, кто-то сможет подсказать ответы.
Лапшу быстрого приготовления, если в нём нет консервантов и специй (в чём я сомневаюсь) можно. Со специями и консервантами - нельзя. Овсяное печенье можно - 2-3 печеньки в день. Лучше есть без соуса. Если очень хочется, то пельмени лучше есть с нежирной сметаной. Макароны с оливковым маслом можно, с очень лёгким молочным соусом. В кетчупе - помидоры, которые очень тяжелы для печени. Сметану желательно есть в минимальных количествах, например, 1 столовую ложку в день.
Макаронные изделия можно только из твёрдых сортов пшеницы.Доширак нельзя.Кетчуп кислый продукт.Соус можно сделать из сметаны например,какой конкретно жирности не подскажу,но логично будет что самый не жирной и ограниченное количество.На счёт овсяного печенья не подскажу.
Подскажите, а можно ли есть черешню на диете 5? Сколько читаю информации, везде разные сведения по этому поводу
лучше не есть. Если очень хочется, то очень сладкую и буквально несколько ягод.
Я ела вне периода обострения. Грамм по 100. Сладкую.
У меня гепатит В. Почему баклажаны нельзя употреблять ? Что в них такого?
баклажаны запрещены в этой диете, т.к. они тяжелы для печени и ЖКТ
Спасибо за ответ
Где-то написано, что яйца всмятку можно, тут написано, что нельзя. Кому же верить?
не более 1 яйца всмятку в течение дня нам доктор разрешил
Подскажите пожалуйста, все ли пункты диеты справедливы при синдроме раздраженного кишечника? Назначил врач, и если да то как быть - больным срк рекомендовано исключить стрессы и напряжение, как это вяжется с подобной диетой? Спасибо
Вадим, при СКР назначают 2, 4, 5 диету, в зависимости от течения заболевания. Не совсем понятен вопрос - у Вас появляется стресс после того, как вы понимаете, что питаться будете по некоторым правилам? Тогда Вам нужно пить успокаивающие, ведь в столе № 5 столько продуктов, которые можно есть и психовать из-за этого как минимум глупо. Расслабьтесь и получайте удовольствие - мы для Вас создали огромный список всего чего можно! Удачи.
А ячменные напитки с цикорием, взамен кофе, можно ? если удален желчный.
сразу после операции - нельзя, а после операционной реабилитации, спустя 3-4 месяца, в небольших количествах можно.
Можно ли есть конфеты "Коровка", в небольших количествах (2-3 шт. в день)?
Если там нет орехов, то можно. Но лучше есть мармелад, зефир, желе.
благодарю.
Можно ли держать пост(Уразу) при хроническом гепатите Б?
к сожалению, не знаю условия данного поста. НО Вы должны дробно и равномерно питаться (5 раз в день). Голодать Вам запрещено, точно так же, как и переедать! Используйте только продукты из колонки МОЖНО
Здравствуйте, А можно ли есть батат (Сладкий картофель) и какие фрукты из тропических можно есть. Манго, питахайю можно и почему яблоки должны быть протертыми - так в сыром виде нельзя есть?
А хлебные тосты можно?
да, если хлебные тосты сделаны из несдобного теста.
Здравствуйте. Можно ли употреблять кокосовое масло холодного отжима ?
Если его можно применять в пищу (у нас такого опыта не было), то противопоказаний к кокосу и его маслу нет. Но во всём нужна мера!
Благодарю.
здравствуйте,почитала коментарии,но так и не нашла ответ на вопрос,можно ли употреблять масло расторопши?
Если Вы такое нашли, то можно
и про авокадо ответьте пожалуйста,можно или нет?
про авокадо отвечали уже несколько раз - его можно есть!
Добрый день. Подскажите можно ли есть японскую лапшу с не острыми соусами?
если она не содержит запрещенных ингредиентов - то можно
Здравствуйте, я заметила что в примерах меню диеты 5 за приемом пищи всегда следует напиток, я хотела спросить можно ли запивать еду при ГЭРБ?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как именно вредит масло на растительной основе - льняное, оливковое и так далее (прямого отжима)? Почему нельзя? Понятно, что жирное, но если по чайной ложке за 1 прием (разного, 3 раза в день) -это так много? И как набирать жирность тогда? Животные жиры полезны, да - сыр, чуть масла сливочного, чуть сметаны, - но и их много нельзя и они вредны, разве не так?
Я вне периода обострения могла по 3 раза в день есть салаты, заправленные маслом (растительное, оливковое, подсолнечное). Организм хорошо переносил. Диету под себя нужно подстраивать. Я выявила для себя на что хорошо реагирую, а из-за чего приступы случаются. Вот на днях съела хинкали с говядиной. Говядина была ооочень острая, с луком, чесноком и специями. У меня случился сильнейший приступ. Ну сама виновата. Кто ж с ЖКБ такое ест...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, знаю написано кукурузную крупу нельзя... а можно ли кукурузные хлопья, палочки иногда?
желательно исключить их из рациона
Добрый день. Можно есть кукурузные палочки? И сколько штук в день употреблять?
желательно исключить их из рациона
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, обязательно дробить приемы пищи на 5 раз? Можно есть 3 раза в день? Интересны причины такого дробления. Спасибо
Причины дробления. Если принять много пищи за 1 раз, то потребуется много желчи. А это нагрузка на печень и на желчный пузырь. Кушать каждые 4 часа делательно. Перекусы хотя бы. Чай с сухариком. Фрукт съесть...по своему опыту говорю. Я почти 2 года на диете 5. ЖКБ.
Здравствйте, у ребенка показания к 5-му столу, не нашла свинину, из-за жирности? И можно ли вареники с печенью и картошкой? Буду очень благодарна за ответ.
Свинину нельзя из-за жирности. А печень нельзя т к нельзя любые органы. Только телятину желательно. Я уже почти 2 года на диете 5. Камни в желчном((
Правильно!
Здравствуйте,три недели назад удалили желчный очень хочется что нибудь сладкого что можно?
по поводу Вашего случая у нас на портале опубликована специальная диета: http://vseopecheni.ru/dieticheskoe-pitanie/stol-u/ Пользуйтесь на здоровье.
Скажите почему нельзя яйца вкрутую?
можно, не более 2х и без желтка. (сейчас исправим, чтобы было понятнее)
У меня тоже удалили желчный и камни в июле. Дома всё ещё с дренажем В конце сентября ещё ложиться.Интересно узнать было ли у кого так же? .Была механическая желтуха.Вылечила.Да питаться можно многими продуктами.Но исключить жирное, слишком сладкое и с волокнами.И всё кушать в меру-не переедать! Таблица эта вам поможет!
Да, таблица многим помогает. Есть ещё и раздел рецептов: http://vseopecheni.ru/dieticheskoe-pitanie/stol-5/?view=dishes
Доброго времени, Марина! У меня похожая ситуация. 23.09 удалили желчный, через 7 дней выписали домой с дренажом. Через 1,5 месяца предстоит госпитализация. Как у вас прошла повторная госпитализация?
28 июля удалили желчных пузырь. В выписке в рекомендациях была указана диета номер 5 ,но не сказано сколько времени ее придерживаться. Тетя ( она медсестра и у нее была такая ситуация) говорит, что надо первые 3 месяца строго придерживаться,а потом 6 месяцев понемногу добавлять,после можно есть все, что захочешь. Хочу узнать так ли это?
Да это так,но добавлять то,что было нельзя постепенно и понемногу.А вот жирные сорта мяса лучше исключить совсем.И главное не переедать.
Вообще, после удаления желчного Вы должны сродниться с диетой Стол 5 и всегда думать как тот или иной продукт (или блюдо) может сказаться на печени и на организме в целом. 3-6 месяцев строго, 6-12 месяцев немного включая запрещенные продукты. После - минимизировать использование запрещенных продуктов в рационе
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, что еще можно пить кроме, того , что вы рекомендуете в разделе напитков! Вместо чая, можно пить чай ромашки, сколько в день? Что еще такого? Желудочный чай пить можно? Гречка в кефире 1 % так можно питаться и до скольки % можно ? Спасибо, с/у Руслан!
Чай ромашки можно. но очень лёгки и не более 1 раза в день. Желудочный чай нельзя. Гречка в кефире? Впервые слышу об этом блюде. Гречка в протёртом виде и 1%кефир не запрещены (см. таблицу)
У меня камни в желчном при том обострение, в меню из продуктов разрешенных очень много тех, от которых у меня лично сильнейшие боли, т.е их нельзя употреблять дабы не провоцировать приступ, яблоки, мучное и т.д. Очень удивилась заметив многое можно, которое нельзя. Кислое провоцирует. Извините не подошло. В основном легкость от жидкостей, сейчас сезон это арбузы, вода. На молочку и прочее сразу реакция. :/
Julia, яблоки желательно протёртые или запечные (что ещё лучше). Мучное - строго не дрожжевое и исключаются изделия из слоёного теста. Кислое в диете исключается, как и острое. Арбузы - с ними нужно очень осторожно, не более 1-2 кусочка за раз. Если на молочку и ещё что-то реакция - не пейте молочку. Всегда следует прислушиваться к организму! Диета это лишь направление, а Вы тот рулевой, который решает что-то добавить в неё или исключить.
Видео о Панкреатите https://youtu.be/6vGZS0O9ZAg Видео о Холецистите https://youtu.be/_kxrZ6_WbdE Видео о Диете 5 https://youtu.be/GPCF5UJ-XUo
Запланирована операция на следующей неделе по удалению желчного пузыря. Подняла вопрос про диету, врач сказал никакой диеты не надо. Просто не переедать, питаться умеренно. Очень удивило.
у меня была такая же операция. только несколько лет назад. но соблюдать диету номер 5 обезательно. ибо будет очень сильно болеть живот. будет проблемы. я надеюсь вам этого не нужно. удачной операции.
Странные советы от доктора. Либо он уже опустил руки, т.к. пациенты не слушаются. Для Вашего же блага придерживайтесь диеты Стол №5, если не хотите усугубления ситуации. И тем более, мы публикуем такое количество рецептов, что это делать несложно.
Почему с арбузами и дыными нужно быть осторожным..???
Здравствуйте. Врач сказал...что камни в желчном обязательно надо удалить. Это нагрузка на желудок и поджелудочную железу. Это правда?
Здесь мы обсуждаем продукты. Ваш вопрос направьте к нашему врачу в раздел Вопросы и Ответы
Добрый вечер! Выше в диете написано укроп,петрушку нельзя,а внизу почитайте МОЖНО.Как понять?
Можно в виде приправы, нельзя в качестве самостоятельного блюда или когда зелень используется как основной ингредиент.
Как можно доверять людям, которые заносят один и и те же продукты ( укроп, петрушка ...) в оба оаздела таблицы: и можно и нельзя??? Они ,вообще , в адеквате???
chitayte vnimatelno
Спасибо, Наргиза, именно об этом всегда и прошу наших читателей.
Исправляю ошибки: "одни и те же продукты"; "оба раздела".
nu tam yasno napisano : nelzya - kak osnovnoe blyudo, mojno - kak pripravy.
Спасибо, Наргиза!
Здравствуйте! Сыворотка считается полезнейшим продуктом. Есть ли какое-то объяснение того, что она запрещена при диете №5?
Сыворотка показана при колитах и гастритах, а также при наличии запоров. НО в любом случае не более 1 стакана в день. А в диете Стол 5 она запрещена, как из-за сахара, так и потому что это продукт брожения.
Спасибо.
Странная таблица...бобовые нельзя,но горох можно,пшённая каша разрешена,зато пшено под запретом!!! Как это ???!!!!!! Вы уже определитесь,господа составители(((
Арина, прошу, будьте внимательны: Горох можно в отварном виде, т.е. в гороховом супе. Консервированный и сырой горох запрещен
Вы же не бездумно принимаете лекарства, так и здесь - подходите к таблице с головой! Для меня всё понятно
В разделе ФРУКТЫ/ЯГОДЫ можно: не более 1-го банана в день, здесь же в самом низу -БАНАНЫ?
Всё правильно - бананы, не более 1го в день
да на такой диете с голоду умрёшь за неделю....
абсолютно не согласен с Вами - мясо, птица, рыба овощи - всё можно есть. Понятно, что есть ограничение по жирности и методу приготовления, но стол очень богат!
можно ли консервированные ананасы?
Ангелина, любые консервированные продукты не рекомендуются к употреблению.
Можно лм сыр альметте?
Лина, нет, сыр "Альметте" при Диете №5 исключен из-за высокой жирности.
кофе даже с молоком нельзя?
Наталья, нельзя ни кофе с молоком, ни какао.
Во время беременности (28 недель) можно соблюдать данную диету ?
Марина, с этим вопросом Вам следует все-таки обратиться либо к своему лечащему врачу, либо к нашему специалисту Сергею Сергеевичу Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
А сыр Тильзитер можно?
Кера, допускается один бутерброд на завтрак, но не более, так как это довольно жирный сыр
сколько можно есть пастилы печенье мармелад в день (общий вес)
Лера, говорить нужно, скорее, о калорийности, нежели весе продуктов. Энергетическая ценность суточного рациона расписана выше, а рассчитать калорийность каждого конкретного блюда Вы можете здесь http://vseopecheni.ru/calculator-kalorii/
а можно ли сидр? и изюм?
Ангелина, читайте внимательно таблицу: спиртное запрещено, в том числе слабоалкогольные напитки! Что касается изюма - сухофрукты разрешены в умеренных количествах, а лучше в виде компота.
А водку можно?
Сергей, категорически нет.
Подскажите пожалуйста,можно ли употреблять кофейный напиток с содержанием кофе 30 %
Марина, увы, но нет.
А можно ли при хроническом панкреатите быть лактовегетарианцем?
Мила, это невозможно, так как диета при хроническом панкреатите предполагает употребление молочных продуктов и сыров низкой жирности в крайне небольших количествах.
А мне врач ска,зала что острое можно. Что это влияет на желудок но не на печень.
Здраствуйте! Почему кероб в списку запрощенных продуктов??? В нет нет кофеина, щавелевой кислоты и вредных жиров. Считается, что кероб способствует улучшению пищеварения и снижает уровень холестерина, также богат на витамины (А, С, Д, Е В, В2, В3, В6, РР), аминокислоты (содержат почти весь набор незаменимых и заменимых аминокислот), минералы (на 100 г: калий – 1100 мг, кальций – 307 мг (гораздо больше, чем его содержат молоко и творог!), железо – 104 мг, фосфор – 79 мг, магний – 42 мг, натрий – 13 мг, цинк – 0,59мг, марганец – 0,4мг, медь – 0,23 мг, а также барий и никель), пищевые волокна, потому их применяют в диетическом питании, особенно в питании больных сахарным диабетом, при нарушенном обмене жиров и углеводов, а также при избыточном весе! Считала кероб отличной альтернативой шоколаду и какао для себя и чень удивилась, что он запрещен!
Снежана, в случае с кэробом ситуация действительно неоднозначна. Если вы позволите себе его раз в 3 дня - ничего плохого не случится. Но пить его каждый день не рекомендуется в силу высокого содержания сахара и белков. Поэтому мы и не можем отнести его к безопасным продуктам питания.
Очень подробно расписана диета, гораздо лучше чем в других источниках, еще и варианты меню. Большое спасибо, очень пригодилось, фантазия плохо работает на такие постные блюда тк я большой поклонник вкусно и вредно поесть (за что, видимо, расплатилась панкреатитом), но благодаря Вашей статье появилось много идей. Оказалось, можно вкусно есть и полезно одновременно
Кристина, спасибо Вам за такой позитивный отзыв! Очень рады, что наша диета помогает)
Можно ли потреблять Кленовый сироп?
Анна, кленовый сироп очень сладкий, поэтому он не рекомендован в рамках диеты "Стол №5". Если Вы и можете себе его позволить, то редко и в очень небольших количествах.
Можно ли какие-то виды твёрдых сыров употреблять?
Олег, ориентируйтесь на жирность: если видите сыр 40-50% жирности - это не Ваш вариант. Выбирайте самый диетический продукт.
Здравствуйте! Скажите,можно ли нерафинированное оливковое масло? Мне его врач гастр.рекомендовала для уменьшения желчного пузыря.
Денис, в таблице указано, что диета Стол №5 разрешает оливковое масло, но только в очень небольших количествах.
Добрый вечер подозрение на ДЖВП врач назначила Диету 5, вопрос такой, в списке есть жвачка, но просмотрел с десяток сайтов с Диетой 5, тока у вас увидел в списке нельзя, так можно или нет ? и с чем это связано ?
Николай, жевательная резинка действительно не рекомендована. Во-первых, она способствует выработке лишнего желудочного сока. Во-вторых, ингредиенты, из которых состоит жвачка, дают нагрузку на печень. Глицерин (стабилизатор Е422) гепатотоксичен; антиоксидант Е320 и сахарозаменители ксилит и сорбит в целом нарушают работу пищеварительной системы.
здравствуйте,а можно ли курить кальян?
Ангелина, при заболеваниях печени следует отказаться и от сигарет, и от кальяна. Отмечу, что кальян гораздо губительнее воздействует на печень.
а если с желчным пузырем проблемы,а не с печенью? (он не удален)
Ангелина, а вам лечащий врач прописал Стол №5?
здравствуйте! очень хорошая таблица у вас! только,скажите,пожалуйста о посыпках-тмин,кунжут,кориандр,лен-очень люблю эти штучки,но может чего нельзя?
Ирина, кунжут, тмин и кориандр запрещены, семена льна можно в виде каши) Вообще разнообразные семена и приправы не рекомендованы при заболеваниях печени.
Конфеты Птичье молоко можно?
Денис, как и все кондитерские изделия, в очень ограниченном количестве.
Про креветки не поняла. есть и слева- в ограниченном количестве, есть и справа- запрещено
Гульфаруз, спасибо, что обратили внимание, исправили)
А докторскую колбасу можно есть?
Так же, как и молочные сосиски, в очень ограниченном количестве. Лучше замените на кусочек нежирного мяса, например, индейки.
Вечер добрый! В вашей статье в рецептах есть рецепты роллов а в таблице стоит запрет, так можно или нет, и чем можно заменить соль
Татьяна, рецептура наших роллов составлена с учетом требований диеты, поэтому их Вы можете готовить. Соль употреблять можно, но не больше 10 гр в день. Соевый соус тоже в ограниченном количестве.
А можно есть семечки подсолнуха?
В разделе "Фрукты и ягоды" прописано, что подсолнечные семечки и косточки миндаля, а также грецкие орехи и фундук запрещены.
Подскажите, пожалуйста, когда и в каких дозах употреблять воду
Галина, воду вы можете пить как обычно, сколько требует организм)
Скажите пожалуйста можно ли употреблять соевое, миндальное или рисовое молоко? Заранее спасибо
Тоже не нашла пока ответа касательно орехового молока: соевое, миндальное, кешью. Ответье пожалуйста.
Мы отвечали ранее на подобные вопросы. Продукты из орехов мы не рекомендуем, соевое молоко - в ограниченных количествах и смотрите по содержанию жиров.
Здравствуйте,Петр! Внимательно изучил Ваш сайт! Неоднократно читал переписку по поводу разрешенных продуктов и нет.Спасибо, что даёте такую инфу. У меня гепатит А, сначала упал духом, т.к.мой прежний и будущий рационы- это огонь и вода в буквальном смысле. Пока нахожусь в больнице, старался все досконально изучить, но без вопросов не обошлось: задаю. 1.Сыр Тофу? Можно ли 2.Сыр Адыгейский?
Юрась, тофу и адыгейский относятся к категории маложирных сыров (адыгейский можно найти жирностью до 14%, тофу - до 5%), поэтому вы можете его есть. Но обязательно следите за общей калорийностью своего дневного рациона, не выходите за пределы допустимого.
Ещё после 3-го прочтения комментариев хотел бы узнать несколько спорный момент: домашний компот в банке,например, сливовый или красносмородиновый. С одной стороны- это домашняя консервация.С другой- здравый продукт.Здесь термически обработанные фрукты и ягоды, сахар, вода. Ничего запрещенного!С личного сада. Вот тут и возникает дилемма. Варенье, повидло,мармелад,конфитюр- то же способ консервации фруктов и ягод. Их можно.Хотел бы узнать Ваше мнение по данному поводу. Спасибо!
Юрась, если вы имеете в виду домашние заготовки на зиму, без добавления консервантов, с натуральным составом , то такие диетой разрешены. Но только не сильно сладкие. И опять же, как в случае с сырами, считайте калорийность.
здравствуйте,а можно ли манго и авокадо?
Ангелина, авокадо есть в разделе разрешенных продуктов, на него запрета нет, это источник полезных растительных жиров. Что касается манго, то, как и большинство фруктов, лучше ограничить. Если в небольшом количестве где-нибудь в салате - можно.
Здравствуйте, по поводу краснокочанной капусты, можно ли? если да, то в каком виде?
Здравствуйте, Татьяна! Это мой первый ответ на данном форуме, но я надеюсь, что с мнением Петра он совпадет, так что дерзну. Краснокачанную капусту можно употреблять в вареном,пареном и тушеном виде, квашеном. В сыром- нельзя, т.к. по структуре она очень близка к белокачанной.Содержит грубую клетчатку и довольно сложно переваривается. Что не так, думаю, меня поправят другие форумчане
Да, вы правы, после термической обработки краснокочанную капусту можно. Но! В очень небольших количествах, в качестве добавки в супы, например.
Большое спасибо Пётр за ваши ответы и терпимость к тем, которые делают неуважительные комментарии. Успехов вам в жизни!
Присоединяясь к комплиментам.Лежал в больнице и с интересом изучал сайт, особенно ответы Петра на разные вопросы. Оптимизм прибавился сильно, выздоровление ускорилось.Всё просто отлично. Большое спасибо, за такое дружелюбное общение с далекими от здорового образа питания людьми, впрочем, как и я.
Юрась, спасибо вам за похвалу! Выздоравливайте!)
Арсен, спасибо, нашей команде очень приятны такие слова. Здоровья Вам!
Здравствуйте, можно ли пить чай с лимоном? И можно ли пить имбирный чай?
Здравствуйте, Инна. Думаю, чай с долькой лимона имеет место быть в рационе, в качестве ароматизатора натурального.Но как указывалось ниже чай не д.б.крепким.О чем лично я очень сожалею.
А вот по поводу имбирного - это вопрос.В классической имбирный напиток его добавляют относительно много. Сам готовил ранее. В нашем случае он будет иметь место в качестве классической острой приправы.А это уже не есть Гут. То же будет касаться и без алкогольного глинтвейна с его перечнем приправ.Так понимаю, все это дело усиливает выделение желудочного сока и желчи.
Спасибо большое за быстрый ответ!
Юрась, спасибо за помощь, вы всё правильно советуете)
можно ли сливу, вареных раков?
Ангелина, сливу в свежем виде, к сожалению, придется исключить из рациона, так как фрукт кислый. А вот компоты из неё варить можно. Что касается раков, это чистый белок. Есть их можно, но не выходите за рамки суточной нормы по белку - до 80 гр., половина из которых животного происхождения.
В таблице орехи в любом виде нельзя, т.е. продукты из орехов - молоко (миндальное, например), мука - получается нельзя или ограниченно можно? Добавляю в выпечку хлеба.
Олеся, вы правильно поняли. Действительно продукты из орехов - как молоко, так и мука - не рекомендованы при Столе №5.
Можно есть баранки?
Можно, считайте только ежедневно количество углеводов
мясо нутрии относится к диетическому, то есть можно ли его употреблять (разумеется правильно приготовленное)? какая у него калорийность? и СПАСИБО Вам за сайт и сообщества в соцсетях!
Галя, так как мясо нутрии - продукт высокобелковый, мы рекомендуем его есть в небольших количествах не очень часто. Калорийность мяса нутрии (100 гр) – 190 Ккал, жиров - 4 гр, белков - 20 гр.
Креветки присутствуют сразу в 2х колонках. Опечатка?
Alex, мы относим креветки к нерекомендованным продуктам, так как они высокобелковые и высокохолестериновые. В то же время полностью их запретить не можем: креветки могут иногда присутствовать в вашем рационе, если вы соблюдаете баланс в углеводах, белках и жирах, не выходя за обозначенные пределы (выше всё расписано в цифрах). Поэтому продукт и попал сразу в две колонки)
Здравствуйте, Петр! В ходе диеты возникли некоторые вопросы: 1.Можно ли употреблять домашние соленые огурцы,патисоны,кабачки? Приготовлены,естественно, без уксуса(как и квашеная капуста).Употребление будет происходить в качестве добавок к салатам, винигретам, заправок к овощным супам. 2. При запекании ,например, мяса, рыбы можно ли их ложить в духовку сырыми? Или обязательно предварительно отваривать? А если это диетический фарш? Отварить его проблематично... Хотя , если категорически нельзя- выход найти можно.
Юрась, по порядку на все вопросы отвечаю: 1. Соленьям отказать, пусть они и домашние, без консервантов и уксуса. Единственное, чем могу обрадовать: если вы отрежете один небольшой кусочек соленого огурца и съедите его раз в неделю за обедом - ничего не случится. 2. Можно запекать нежирное мясо и рыбу без предварительной термической обработки. 3. По поводу яиц: да, вы правильно рассчитали, будет правильно съедать по половинке такого яйца. 4. По поводу лука: в супы можно иногда добавлять в очень небольшом количестве. Что касается пассеровки - этого делать категорически нельзя. Разве что вы припустите лук в небольшом количестве воды. В салаты его опять же лучше не добавлять.
Ещё по поводу гусиных яиц с собственного подворья.Имею такую птицу.Их яйца по весу как 2,5 куриных.Конечно, они более калорийные.Планирую употреблять 0.5 шт. раз в 3 дня, всмятку, с желтком. Можно?
Последний вопрос. По поводу использования репчатого лука в качестве добавок в первые и вторые блюда. В первое можно в небольшом количестве при условии термообработки(варки)? Во вторые блюда в пассерованном виде до удаления хруста и придания прозрачности, конечно, без изменения цвета.С целью последующего добавления в фарш, салаты.
подскажите а козлятину можно есть?
Алексей, если мясо жирное - конечно, лучше отказаться от него. Если нет, то пожалуйста. Ну и следите за количеством белков, чтоб не выйти за обозначенные в диете цифры. Помните, что чем диетичнее продукт, тем лучше для вашего здоровья.
Спасибо,Петр за пояснения.Только не понимаю: на кваш.капусту нет ограничений суровых ( понятное дело: и её надо в меру), а на огурцы, приготовленные с использованием того же молочно- кислого сражения ограничения значительно строже. Извините, может сильно надоедаю, но просто хочу глубже вникнуть в систему.
Юрась, мы и капусту квашеную рекомендуем промывать и не очень-то на неё налегать. Так что в принципе для всех соленьев одно правило - они не желательны.
Да, все ясно! Спасибо за ответ!
Всегда пожалуйста, рады помочь)
Скажите, а топинамбур можно употреблять при диете №5, сырой или вареный?
Соня, топинамбур можно в приготовленном виде (запеченный, отварный ли на пару).
Здравствуйте, Петр.Сегодня очередной раз просматривал сайт vs.o.p.ru (абривеатура сайта напомнила о выдержке коньяков) ).Возник вопрос по статье 3 самых полезных продукта для печени. 1. Оливковое масло первого отжима. Там пишут о его высокой полезности для печени.Но судя по Вашим ответам на форуме, рекомендуете только рафинированное.Но это уже совсем другое масло. Все таки, я так понял, нерафинированное хорошо только для здоровой печени.Во время восстановительной диеты его нужно избегать? 2. Морская капуста. Наша торговля предлагает варианты с уксусом или без него, но в качестве регулятора кислотности используют лимонную кислоту. Как тут быть?. Да и консервантом 202 многие балуются. Что из этого абсолютно неприемлемо( уксус точно нельзя)?.Либо можно его нейтрализовать?. Не вредна ли лимонка в составе такого продукта. И в целом: её и в кисели, и в сладости добавляют.Избегать такую кислоту полностью или можно осторожно?
Юрась, вы всю нашу редакцию покорили своими обстоятельными отзывами и аргументированными вопросами. Спасибо за интерес) Теперь к вопросам. 1. В нашей табличке оливковое масло размещено в разделе разрешенных продуктов, мы не уточняли какое - и рафинированное, и нерафинированное будет полезным. Только опять же нужен разумный подход. Считайте жиры, не заливайте все блюда маслом, каким бы полезным оно ни было, это всё-таки жир. 2. Морскую капусту с регулятором кислотности лимонной кислотой разрешим, а вот уксус лучше избегать. Что касается других продуктов, то лимонная кислота в их составе в целом безопасна, так что можете употреблять. 3. О сырах специально написали отдельный материал, в которых описаны допустимые при диете сорта http://vseopecheni.ru/kakie_syry_mozhno_est_pri_diete_%E2%84%965/ Под сыром не запекать, можно посыпать маленькой горстью нежирного сыра уже готовое блюдо.
Юрась, если вы любите морскую капусту, то можно купить просто сушеную, без кислоты и уксуса. Она продается в магазинах типа лавки жизни (как в Беларуси, не знаю). Её нужно просто размочить в кипятке до восстановления, а потом использовать в салате с огурцом и авокадо, например.
Да, Соня! Спасибо за ответ! Я слышал о сухой капусте.Где-то она есть и у нас.Только поискать надо. Но ни разу не пробовал такое чудо. Все больше доводилось традиционные вещи, в готовом виде. Увижу- обязательно попробую.Спасибо за ответ.
Спасибо,Пётр, за столь приятный отзыв! Вам лично и всей редакции сайта за те знания , что вы даёте людям, оказавшимся в такой сложной ситуации , как ограничение в питании в силу сложных обстоятельств, вызванных неприятными заболеваниями. Буду рекомендовать Ваш сайт всем знакомым, как наиболее полезный для преодоления всех последствий аналогичных заболеваний. Рад, что из множества похожего выбрал лучшее и фундаментальное.
Да.Вопрос с сыром у меня и возник после прочтения этой полезной статьи, нет сомнений в её правильном подходе . Я просто подумал, что возможно её можно дополнить, хотя бы для себя... Всё же твердые сорта сыров вообще под запретом? Либо можно позволить себе несколько кусочков в день с жирностью 30%. Почему я такой настойчивый? Конечно сыр люблю+ его давали даже в больнице. Хотя многим вещам я там откровенно удивлялся: консервированному горошку , например.Либо свежайшему батону).
Соня, спасибо за совет - действительно, как вариант, можно и такую.
Юрась, ваши слова нас очень растрогали. Спасибо за такой чудесный отзыв и за то, что вы с нами - позитивный, думающий и неравнодушный человек! В такие моменты мы понимаем, что работаем не зря.
Юрась, если найдете твердый сыр жирностью менее 30% - можете есть понемногу.
А если жирность сыра равна 30%?
))ох ,как не зря!!!
На ваше усмотрение. Если чувствуете себя хорошо после кусочка такого сыра на завтрак - ешьте. Про то, что нужно считать калории, вы помните)
Юрась, у вас на стене в контакте очень приглянулся рецепт десерта из кефира, его нужно включить в список меню стола №5! Готовлю это суфле из березовского кефира, совершенно без сахара, очень радует.)
Здравствуйте, Соня!Спасибо ,что глянули на мою стену.Знаете, я даже сам не предполагал ,что у меня там есть здравый и проверенный вкусный рецепт). Исправлюсь.Прочту и приготовлю...
Соня, заинтриговали. Может скопируете сюда рецепт?
И ещё есть наболевший вопрос по поводу твёрдых сыров.Как известно, большинство таких сыров имеют жирность 45-50%.Это, естественно, не 5 стол. Но можно ли отнести к разрешенным тв.сыр с жирностью 30%, Голландский например? Естественно при условии использования счетчиков. И может но ли запекать под таким сыром блюда пятого стола в духовке?
Добрый день. А почему кефир можно, а окрошку на кефире нельзя? Вроде ничего запретного в составе окрошки больше нет: картошка, яйцо, огурец, зелень (немного), ну редис и лук уберём. И ещё вопрос: а чем именно вреден лук?
Здравствуйте! Разрешите мне ответить на первую часть Вашего вопроса по окрошке. Представьте себе, что Вы задали на форуме вопрос: можно ли употреблять шашлык , находясь на 5-м столе? В лучшем случае получили бы ответ: КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!!+ аннотацию о вреде такого блюда для печени. С другой стороны представьте: Вы насадили в тёплый весенний вечер на природе в кругу друзей на шампур кабачок, цветную капусту,кусочек щуки или окуня.Все это немножко придобрили растительным рафинированным маслом, плотненько завернули в 3 слоя фольги и запекли на углях до готовности.И вдруг спросили: ага, а такой ШАШЛЫК можно?,а то вы тут такие скучные , не разрешаете ничего! Ничего кроме аплодисментов модераторов сайта Вы бы не услышали.За Вас были бы рады. То же и с окрошкой.Нельзя нам с Вами окрошки на квасе и т.п. с добавленными туда колбасой и прочей подсохшей еруедой из холодильника. Ваш же вариант окрошки просто великолепен, только нужно взять кефир обезжиренный, яйцо без желтка, в качестве зелени салат Айсберг и немножко укропчика.А если ещё и огурчик будет с грядки- цены Вашей окрошке нет)))! Улыбнулись? Улыбка-Это самый важный из разрешенных продуктов нашего с Вами Пятого стола.
Может, нет? Тогда поправьте.
Каждый из перечисленных вами продуктов в отдельности действительно не приносит вреда. Но вся соль в том, что именно в сочетании они приводят к сильному газообразованию, которого при заболеваниях ЖКТ следует избегать. Лук и чеснок - это те продукты, которые провоцируют изжогу (особенно в свежем виде), напрягают поджелудочную железу и печень, дают опять же излишнее газообразование. Поэтому мы и советуем от них отказаться. Лук, правда, иногда по чуть-чуть добавляем в блюда для вкуса. Но обязательно должна быть термическая обработка и обязательно в небольшом количестве.
Юрась, спасибо за помощь! Вы как всегда на позитиве. Так держать!)
Ясно, спасибо за подробный ответ.
Улыбнулась, да :))) Спасибо вам, Юрась, за позитив :))) Я вообще тоже оптимист, но тут как-то слишком неожиданно и быстро всё поменялось. (Шёпотом: в общем, всё надо аккуратненько, без фанатизма, пробовать на свой организм. И будет ясно.)
Всегда пожалуйста)
Спасибо! Писал эту штуку ночью после очередного пикника. Поэтому и хотелось поделиться позитивом. А что так быстро поменялось? С обычной жизни пришлось на диету соскочить?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если у меня нет желчного пузыря, то, как понимаю, мне этой диеты придерживаться всю оставшуюся жизнь (без поблажек)? Потому как "полное выздоровление" мне явно не грозит...
Светлана, с этим вопросом лучше обратитесь к нашему доктору Сергею Сергеевичу Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Спасибо за статью. А всё таки какими специалистами была составлена эта таблица? Она действительно хороша тем, что достаточно подробна и в ней упоминаются редкие продукты, вроде кэроба и стевии. И в тот же момент есть противоречивые моменты. Первое, как раз стевия, почему она под запретом, а сахар тут в "почете"? Он и в компотах и вареньях да практически везде в разрешенном пункте "сладкое". Второе, есть куча альтернативных примеров диет пятого стола и в них говорится об отличиях от вашей причём кардинально. Например кофе с молоком можно, нельзя в чистом виде. Яйца вкрутую запрещены, только в смятку, что похоже более на правду. Про не рафинированные масла, также разрешены. Третье, это фрукты, не могу понять что практически все сырые фрукты и даже сладкие запрещены. Опять же опираясь на другие источники, там полностью разрешены сладкие фрукты без каких либо ограничений. И возникает вопрос в чём сила этих пресловутых яблок и одного банана в день? Чем плохи груши? А что на счёт абрикосов с персиками и нектаринов? Я уже не говорю про экзотику и финики которые были также безжалостно отправленны в категорию запрещенных, при условии того что не были упомянуты сушеные бананы. А дыню сушеную поставили в разрешенные, а она очень сладкая как и финики. В свою очередь финики бывают разные и в глюкозном сиропы и с консервантом, но также и без.
Четвёртое, счёл бы за ошибку, ну или поясните пожалуйста, почему говяжий язык запрещен? Везде он разрешен. Пятое, с этого у меня подгорает, печенье. В голове не укладывается, куча полезнейших продуктов находятся в категории запрещенных, типа всех видов орехов, а печенье кушайте на здоровье. Почему он в разрешенных? Не понимаю, причём везде. Пустой, сладкий, жирный, тяжёлый, калорийный, бесполезный продукт, печень говорит спасибо. С таким же успехом можно было бы разрешить бутерброд с маргарином. Я понимаю, что у вас меренге, но всё же в примерах употребляется просто печенье. И шестое, хлеб весь дрожжевой априори, но в одном коментарии вы сказали, что выпечка должна быть обязательно без дрожей. Это к таблице не относится, но высказывание очень противоречивое. Из всего вышесказаного, смею предположить что в этой таблице не хватает колонки "ограничивать", я думаю что туда бы попали многие наименования из колонки запрещенных и вопросов бы у людей возникло меньше. Спасибо
Павел, таблица составлена опытными врачами-гастроэнтерологами и сомневаться в их компетентности мы не станем. Другое дело, что всё индивидуально. При разных заболеваниях будут разные рекомендации в питании, мы даем сводную таблицу - если следовать этой схеме, гарантированно обострений не произойдет. Что касается ваших замечаний, стевию мы не запрещаем, а сахар - в очень ограниченных количествах (прописываем это буквально через строчку). Опять же: вы должны сами следить за количеством потребляемых углеводов, мы лишь ограничиваем круг допустимых продуктов. Кофе как ни крути раздражает желудок и провоцирует изжогу, нерафинированное оливковое масло мы не запрещали, только растительное. Сравнивать орехи с печеньем - вообще некорректно. Орехи - очень тяжелый продукт, даже для здорового организма. Что уж говорить о больном. А печенье: всё зависит от того, как вы его приготовите. Домашняя выпечка может быть здоровой - без сахара, масла и даже яиц. Если речь о магазинном, мы говорим о постном варианте - несладкое или галетное (и это в таблице чётко прописано) Поймите, что мы не можем перебрать в этой таблице все на свете продукты. Понятно, что многое в ней не упомянуто. Но попробуйте найти более широкий перечень, чем у нас? Едва ли получится.
Спасибо за ответ. Да это самая подробная таблица. И я об этом сказал.
Павел, пожалуйста)
можно ли употреблять стевию-натуральный сахарозаменитель?
Лиза, можно. Подробнее о подсластителях и сахаре мы писали здесь http://vseopecheni.ru/news/Sahar--otkazat-nelzja-ostavit/
Петр, а в табличной части в первом блоке станиц под запретом, так всё же можно или нет? Планируем добавлять экстракт ставит как подсластитель в чай
Здравствуйте. Пришла весна и хочется натуральных витаминов. Выросла молодая крапива. Можно ли есть соус из нее? Спасибо.
Лариса, крапива обладает ярко выраженным желчегонным свойством, поэтому мы бы не рекомендовали её при сложных заболеваниях печени, а также при камнях в желчном пузыре и протоках. В остальных случаях в небольших количествах соус на её основе, вероятно, не нанесет вреда.
Скажите пожалуйста, при синдроме жильбера именно этой диеты нужно придерживаться?
Да, эта диета рекомендована при синдроме Жильбера в том числе.
Здравствуйте, хотел бы задать очередной вопрос.Но он какой-то, с подвохом , что ли... А конкретней так. Как мы знаем, разрешение мясо из стола#5 является чуть ли не самым постным, а ,следовательно, суховатым и довольно плотным.И тут напрашивается вопрос об использовании маринадов для улучшения его структуры и придания некой сочности и богатого вкуса. Поэтому, можно ли использовать алкоголь для маринования мяса с последующей тепловой обработкой? А сок лимона? А соевый соус( в салаты же его чу точку можно).Ну и последний выстрел): в качестве размягчителя сырого мяса рюмка КокаКолы не повредит? А в качестве приправы щепотку сушеных грибов в запекаемые блюда добавить можно?
Юрась, вы прям так и хотите чего-нибудь замариновать и подзасолить:) Если серьезно, то чем проще приготовлено блюдо блюдо, тем лучше. Без излишеств в соусах. Да, мы иногда разнообразим наши рецепты какими-нибудь нестандартными решениями, но это, скорее, чтобы порадовать наших читателей новыми вкусами. Поэтому алкоголь, кока-кола и лимон для маринада - точно нет, соевый соус - если только разбавленный и не очень много. Суховатость постного мяса не должна пугать, главное - оно не жирное. Насчет сушеных грибов - ну разве что щепотку для аромата)
Спасибо! Буду следовать Вашим рекомендациям
Здравствуйте! Можно ли использовать кокосовое масло? Заранее спасибо!
Валерия, особых противопоказаний нет. Другое дело, что кокосовое масло хорошего качества довольно непросто найти и стоит оно недешево. Если речь идет о качественном продукте, то можно.
можно ли крахмал кукурузный из него печь галетные печеньекукурузный крахмал 2 ст. л. сахар 2 ст. л. растительное масло 2 ст. л. яйца куриные 1 шт. молоко 1 ст. л. сахар ванильный 1 ч. л. разрыхлитель ½ ч. л. соль 1 щепотка мука 100 г
В составе печенья можно, только не злоупотребляйте им)
Здравствуйте, а можно ли готовить пищу в аэрогриле или на сковороде-гриль? Спасибо
Здравствуйте! Скорее нет, чем да, так как гриль - это в любом случае продукты горения. Рекомендуем всё-таки тушить, парить, варить. В этом плане хороша мультиварка.
Ну аэрогриль по принципу работы похож на печь. Поэтому сковороде - отказать, а аэрогрилем можете пользоваться.
хронический вирусный гепатит Б (АСТ/АЛТ, билирубин и ЩФ в пределах нормы), гастродуоденит, пилороспазм, гиперсекреция, панкреатит (амилаза крови была 80,1Е/л, дальше не обследовался), бескаменный холецистит, отек Квинке на некоторые антибиотики и жаропонижающие, неясная отечность кончиков пальцев, чаще всего в летний период. Рекомендовано принимать ряд препаратов. А также стол 5.
Яйца вкрутую в других сайтах запрещают, уверены что можно? И желток яйца можно кушать или нельзя? Там написано "не более ?" Что это значит
Вигор, мы уверены, да. Там не более половинки яйца, мы исправим, спасибо.
Сегодня вычитал в "Продукты питания, которые НЕЛЬЗЯ употреблять при диете"_ ГРУША! Я всегда только груши нормально переношу, а после яблок (даже красных, спелых) как-то не очень.
Грибы и баклажаны оказывается тоже нельзя! А я их ем в отварном виде.
иногда я также ем консервированную горбушу. Два предыдущих комментария тоже мои.Очень хотелось бы получить ответы на них.
Алексей, а как вы себя чувствуете с этих продуктов? И скажите, пожалуйста, какое у вас заболевание?
в четвертом моем комментарии (до Вигор), я перечислил заболевания. У меня постоянная усталость и слабость, она усиливается особенно после физических нагрузок, в частности даже после ходьбы.
Алексей, а вы были у врача? Сдавали анализы? Факторов, из-за которых у вас повышенная утомляемость, может быть очень много. Что говорят медики?
конечно был, конечно сдавал. Кстати, купил инвалидность детства(инфантилизм, выражаясь научной терминологией).
Алексей, вы перечислили продукты, которые едите, но не задали вопроса. Вы хотите понять, можно ли их есть? Мы в рамках стола №5 перечислили, что разрешено, а что запрещено. Большинство врачей рекомендует при хроническом вирусном гепатите Б, как у вас, строго придерживаться этой диеты. С вашим букетом заболеваний - уж точно. С пилороспазмом вообще нужно питаться очень маленькими порциями и желательно всё жидкое. Диета у нас широкая, есть из чего выбрать. От грибов, баклажанов и консервов точно можно отказаться.
я вообщето мясо не ем. Когдато ел, и помню купил свежую телятину и очень задумался над той болью и страхом, которые испытывают бедные животные. Когда я вижу мясо, у меня аж судороги проходят. В общем, не могу. А ещё и недавно убили моего папу бомжа, почти как теленку перерезали горло. Это ужасно. Папа вообщето никогда не помогал, одно время только алименты выплачивал. Потом когда потерял квартиру, то я его не впускал в мамину; он ночевал на улице, и там в какомто подвале его убил наркоман. Но папа был не совсем здоров психически (впрочем, и я тоже имею низкий IQ ),хотя инвалидность ему не давали. Его мама умерла от эпилепсии. Теперь я себя чувствую очень плохо. Но рыбу все таки ем. Кефир 1% немного пью. Яйца стараюсь без желтков. Грибы, груши и баклажаны говорите нельзя. А если груши перетереть? А изюм можно?
Алексей, протертые груши можно в небольшом количестве, изюм можете есть. Полный список продуктов вы видите выше.
доброго вам времени суток, хотел бы узнать какие витамины можно употреблять при этой диете? например, рыбий жир и омега
Рыбий жир и Омегу можно, но лучше всё-таки проконсультироваться с врачом. Что касается различных витаминных комплексов в таблетках, то они в основном гепатотоксичны. Так что их медики обычно советуют обходить стороной при заболеваниях печени.
Всем доброго дня! Вопрос к специалистам: какие травяные чаи можно употреблять при диагнозе жировой гепатоз + дислипидемия? Мы пьем обычно домбайский горный чай - его состав примерно следующий: зверобой, чабрец, иван-чай, лист малины, мята, душица, шалфей, барбарис, шиповник, боярышник. Не повредит ли это нашему выздоравливающему? Заранее благодарю за ответ)
Ирина, с этим вопросом вам лучше обратиться к нашему доктору Сергею Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask От себя можем сказать: половина всех сортов травяных чаев загрязнена ядовитыми сорняками, которые выделяют токсичные вещества. Регулярный прием таких веществ может привести к отравлению печени.
овсяное печенье можно?
Арман, овсяное печень можно, только не увлекайтесь.
Добрый день! А что насчёт употребления холодца? желатина?
Здравствуйте, Роберт! Холодец - это по сути заставший наваристый жирный бульон из различных видов мяса (свинины, говядины, курицы) и костей. Да еще и со специями! Стол №5 подобных блюд не разрешает. Что касается желатина, то для приготовления других блюд (например, желе или мармелада) можно использовать.
можно ли лаваш
У традиционного армянского лаваша простое тесто без специй, яиц, дрожжей и молочных продуктов. Поэтому, конечно, лаваш можно, только выбирайте побледнее, не сильно запеченный.
Здравствуйте! Хочу прояснить вопрос с фруктами и ягодами для себя. Сырое всё нельзя, кроме яблок и бананов, а какие можно после термической обработки (например, груши, малину, смородину)? И отчего финики, сушеный инжир не проходят в колонку разрешенных, по калорийности?
Здравствуйте, Соня! После термической обработки вы можете есть практически любые фрукты и ягоды. К примеру, запеченную грушу, различные варенья и компоты. Из сухофруктов вы также можете готовить компот. Что касается второго вопроса: финики не проходят из-за своей чрезвычайной сладости. Это же касается инжира, но вдобавок он может вызвать обострение заболеваний пищеварительной системы (в частности, язвы желудка, 12-перстной кишки и гастрита; панкреатита, колита, энтерита).
хорошо . спасибо вам
Рады помочь!
Очень сложно сочетать необходимую суточную энергетическую ценность и указанные блюда/продукты. Да так, что бы порции были небольшие :(
Ничего страшного, если вы съедаете меньше суточной нормы. Главное - питаться часто и понемногу)
Очень понравился салат из отваренной свеклы, моркови и зеленого лука, ем уже более недели его - 1 раз в день, немного солёный, скажите можно ли такое?
Зеленый лук в запрещенных продуктах :(
Антон, если уберете из салата зелёный лук, то есть можно хоть каждый день.
можно ли спаржовую фасоль отварную или тушеную?
Здравствуйте! Насколько я помню таблицу, спаржевую фасоль нельзя или нежелательно. В ответах Петра это уже звучало. Можно только соевую имитацию спаржи.Во всяком случае ,я все ранее созданные запасы спаржевой фасоли домашнего прризводства раздал друзьям
Ольга, в таблице указано: "Стручковую фасоль (она же спаржевая) - сами стручки можно готовить на пару или запекать".
Юрась, возможно вы стручковую фасоль спутали со спаржей. Спаржу нельзя, фасоль можно)
Извините! Действительно, попутал! Виноват! И сам наказан - все раздал.Сейчас придётся покупать с нуля. У нас в семье да и в круге общения существует устойчивое выражение: " спаржевая фасоль". Вот я и поставил знак равно между двумя совершенно разными овощами. Короче, получаю двойку по товароведению)). Позор!!!
Ничего, бывает. Мы для того и есть, чтоб помочь разобраться) Зато теперь у вас в арсенале ещё один продукт)
Добрый день, а можно ли заварные пирожные без крема? Или может быть с заварным кремом можно?
Екатерина, здравствуйте! У каждого из запрещенных продуктов - свой эффект. Если вы внимательно читали предисловие к таблице, то поняли, что Диета №5 ограничивает употребление жирных продуктов (того же свиного языка или ряженки). О луке и чесноке - они исключены, потому что раздражают слизистые ЖКТ. В некоторых случаях мы добавляем в рецепты немного лука, но в основном опционально: если вы себя плохо чувствуете, не используйте этот ингредиент. О пирожных: заварной крем жирный, поэтому с ним нужно быть аккуратным. Один эклер в месяц - пожалуй, допустимо. Если без крема - можно чаще, но не переусердствуйте. Если говорить в общем, то употребление запрещенных продуктов приведет к ухудшению работы билиарной системы. В вашем случае в отсутствие желчного пузыря возрастает нагрузка на печень, то есть её желательно поберечь.
К чему ведет потребление запрещенных продуктов (лук, свиной язык, ряженка)? Написано, что к появлению камней в протоках. Но желчный пузырь удалили по причине полипов. Назначили диету номер 5.
Здравствуйте, Петр! Вот уже 3-й месяц диеты проходит: полет нормальный.Анализы пока прекрасные.Спасибо Вам за когда- то грамотные советы))! У меня возник новый, актуальный вопрос: можно ли употреблять в разумных количествах вяленую куриную грудка домашнего посола (без всяких гадостей и умеренно солёную). Продукт это оч.вкусный и ,вроде как, нейтральный. Заранее благодарю за исчерпывающий ответ.
Юрась, здравствуйте! Мы очень рады, что вы идёте на поправку. Про вяленую куриную грудку домашнего посола. Если рецепт не предусматривает копчение, то в принципе можете есть её по чуть-чуть. Как вы говорите, в разумных количествах)
Здравствуйте! Подробно изучаю таблицу с продуктами. Предже всего спасибо Вам за нее. В таблице мне больше бросилось в глаза, что информация толком не структурирована. Например, очень часто одно и то же повторяется по 2-3 раза. Поэтому только 3 звезды
На мой взгляд, это не существенно. Более полной таблицы я в интернете не встречал
Почему нельзя молочную сыворотку?
Потому что она провоцирует брожение
Подскажите, пожалуйста, значит и протеин из концентрата сывороточного белка (чистый без добавок, для коктейлей на воде) тоже нельзя? Очень важно знать. Спасибо!
А можно есть яичную лапшу? И где найти морскую капусту без уксуса?
Яичную лапшу можно, но в ограниченных количествах. Морскую капусту нужно искать в супермаркетах - читайте составы, должна где-то найтись без уксуса. В некоторых магазинах также продают свежемороженную морскую капусту - это вообще идеальный вариант, она без добавок.
Спасибо, Петр! Поищу замороженную, но шансов мало - город маленький
Если не найдете замороженную, поищите хотя бы без уксуса. Просто в растительном масле уж должна найтись)
А почему помидоры нельзя?
Наталья, на помидоры строгого запрета нет. Их можно в ограниченном количестве, и только при обострении их нужно исключить. Вы должны понимать, что помидоры - непростой для пищеварения овощ, они раздражают желудочно-кишечный тракт и провоцируют боль.
Петр, спасибо за ответ. А если проблема не с желудочно-кишечным трактом, а с печенью (гемангиома, жировой гепатоз), то может помидоры можно в любом количестве?
Стол №5 нужно в полном объеме соблюдать и при заболеваниях печени, о которых вы сказали. Печень - это очень важная составляющая ЖКТ, в котором все процессы взаимосвязаны. Что заболит на одном конце, отзовется на другом. Так что мы бы не рекомендовали увлекаться помидорами.
Я не пойму почему нельзя зеленый чай. На других сайтах пишут что можно и нужно при холецистите пить
Зелёный чай обладает вяжущими свойствами, поэтому, во избежание неприятных последствий, мы не рекомендуем. Но! Мы всегда об этом говорим: ориентируйтесь на ваше самочувствие. Если состояние стабильно хорошее, слабо заваренный зелёный чай (акцентируем - слабо) вряд ли нанесёт какой-то вред организму.
Вот читаю все вопросы и удивляюсь выдержке Петра не из за того что вопросы там какие то глупые, а из за того что их очень много и он на каждый даёт разъяснительный ответ. Ух. Тогда тоже спрошу. Кушал очень много и бывало по многу раз в день. Прочитал что нужно кушать небольшими порциями 5-6 раз в день, а если я буду кушать как первое второе третье и компот это много будет?
Евгений, спасибо, что оценили нашу работу. По поводу питания: есть помногу за раз нехорошо ни для здорового, ни тем более для больного человека. Первое - это высокая нагрузка на пищеварительный тракт. Второе - питательные вещества не усваиваются в полном объеме. Маленькую порцию организму проще переработать, расщепить и выжать из неё максимум для себя полезного. Если у вас будет чуть-чуть первого и чуть-чуть второго - это нормально. А вот компот лучше уберите из меню. Пищу не рекомендуется запивать, нарушается процесс переваривания. Выдержите полчаса после еды и потом можете смело пить)
Пётр спасибо большое!
Петр, скажите, пожалуйста, на какие научные исследования Вы опираетесь, утверждая, что питье во время еды каким-либо отрицательным образом влияет на процесс пищеварения? На сколько известно мне, данная позиция является так называемым "пищевым мифом", чьи корни уходят еще в советские времена. Лично я не смог найти каких-то исследований, которые бы доказывали отрицательное влияние питья на пищеварение.
Александр, наши гастроэнтерологи советуют пить за полчаса до еды или через полчаса-час после. Мы знаем, что многие врачи придерживаются этой же рекомендации. Она основана на самом процессе пищеварения. Представим, что вы съели кусок мяса. Желудок вырабатывает определенное количество соляной кислоты конкретно на эту порцию. Затем вы берете и запиваете пищу. Что происходит? Соляную кислоту смывает, и еда остается лежать мёртвым грузом в желудке, потом еле-еле продвигается по пищеварительному тракту, подгнивает по дороге. Хорошо? Нам кажется, что не очень. Но это лишь наш совет, решать вам - запивать еду или нет.
Здравствуйте! Ничего не написано про клубнику и черешню) сейчас лето, так хочется всего этого покушать. Можно ли это при холецистите хроническом (по последнему узи "песчинки" ЖП, застой и песок проще говоря)Спасибо за ответ!
Дарья, ягоды в свежем виде провоцируют брожение, вздутие живота - этих процессов допускать нельзя. Поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от ягод (можно только обработанные - в компотах и вареньях). Если уж очень хочется, съедайте не больше 1 горсти в первой половине дня. И вишню с черешней всё-таки лучше обходить стороной.
Добрый день! Подскажите при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря разрешено соевое молоко?
Здравствуйте! Не раз отвечали, что можно.
Добрый день! Можно ли добавлять желатин после удаления желчного пузыря?
Здравствуйте, Никита! К желатину каких-то ограничений в Диете №5 нет.
просто поделюсь. во время беременности наелась свежей черники с козьим свежим молоком. вот бурлило и крутило жутко. Про зеленый чай спасибо что разъяснили и успокоили что можно слабый. у меня сейчас гемангиому печени нашли. поэтому этот стол мне на всегда. все четко и хорошо описано!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если нельзя молочную сыворотку - значит и протеин из концентрата сывороточного белка (чистый без добавок, для коктейлей на воде) тоже нельзя? Или это разные вещи? P.S.КСБ молочный. Очень важно знать. Спасибо!
Здравствуйте, Влада! Это разные вещи. Протеин - это белок, а белок нужно есть согласно нормам диеты. До 80 гр., 50% из которых животного происхождения.
Здраствуйте! Можно ли есть сладкие сухари с изюмом и пряники глазурованые , они ж такие идут? Спасибо?
Виталий, здравствуйте! Сухари с изюмом можно, но в небольших количествах - изюм вызывает вздутие, брожение. Пряники - не больше одного в день. Вообще со сладким не увлекайтесь, ориентируйтесь на дневную норму по углеводам.
Не понимаю почему в суп нельзя добавлять мясо птиц?
Здравствуйте! Можно! Но в уже добавлять птицу нужно отваренном виде либо сваренной на втором бульёне.А на первом низзя за счёт высокого содержания экстрактивных в-тв, которые провоцируют нежелательные для не здоровых органов процессы.+ если птица не домашняя,всякой другой ерунды в ней много ( технология промышленногопроизводства птицы требует применения чуждых организму веществ). Подробный ответ содержится в ранних комментариях ...где-то я это видел в форуме...
Во так я про это и имел ввиду что первый бульон сливать
Владимир, мы не рекомендуем есть мясные бульоны, только овощной. Добавлять в суп отваренное диетическое мясо - птицу, рыбу, кролика - вы можете.
Юрась, спасибо за помощь!)
Здравствуйте,Петр! Наводил вот порядок в морозилке и нашёл замороженые говяжьи яйца. Знаю, субпродукты низзя. Но почитал в интернете: это диетический продукт, способный даже понижать уровень холестерина и выводить жир из организма за счёт содержащегося там вещества "холина". Как думаете, можно отведать? В тушенном равно как и запеченом виде?
Здравствуйте, Юрась! Вы сами знаете, что мы думаем о таких продуктах) Как ни крути, а бычьи яйца - высококалорийны (много белка, жира). Если очень хочется, съешьте разок. Вы же не собираетесь вводить их в меню на постоянной основе. Но за эффект от их употребления ручаться не можем.
Спасибо за ответ. Да, согласен жира в них многовато.Белок же довольно лёгкий и хорошо усваивается. Но в рацион вводить их не собираюсь. Оч.сильно надоели, в холодильнике из угла в угол приходится перебрасывать. А собаке отдать- жаба душит. Деликатес все же. Аккуратненько приготовили в бешамеле, предварительно отварив ( жирность упала на половину))). Ощущения от употребления хорошие. Прилив тестостерона на лицо))). Подруга довольна))
Юрась, а как вы готовите бешамель? Классический же со сливочным маслом, а его нужно всё-таки в ограниченных количествах есть
Да, это точно.О классическом бешиме(согласно Либерсону) с луковым клуте и букетом гарни пока только мечтаю. Срок диеты выходит 1сентября. А пока использую лишь подсушенную на сковороде муку да обезжиренное молочко. Рецепт соуса висит на Вашем сайте: Бефстроганов из говядины с соусом Бешамель
Кстати, не нашёл на сайте Всео печени информацию о том как правильно сходить с пятой диеты.Какие продукты можно сразу , а какие по нарастающей.Так понимаю румяный шашлык точно пока не светит).А вот ,например, запеченый карп, супы на мясе и костях, шоколад, фрукты, все овощи уже можно? Или есть свои нюансы?
Может быть ссылочку далите на какой компетентный источник
Юрась, спасибо за вопрос. Зададим его нашим гастроэнтерологам. Возможно даже, выпустим отдельную статью.
Вот это было бы само то! Буду ждать с нетерпением.Надеюсь до осени она выйдет. Только вот как узнать, когда и в каком разделе сайта. Или можно будет через месяц повторить вопрос?
Юрась, мы поговорили с нашими специалистами. Каких-то особых рекомендаций нет, главное - уходить с диеты плавно. Постепенно добавлять в рацион продукты из "запрещенки" и смотреть на реакцию организма. Конечно, мы не советуем вам сразу накидываться на жирное и жареное, подобную пищу лучше вообще включать последней и, даже полностью выздоровев, не делать из неё культа. Остальное - на ваше усмотрение. Мы знаем, что вы очень тщательно изучили диету. Не хуже нас уже знаете, что хорошо, а что плохо. Так что вряд ли у вас возникнут какие-то проблемы с отказом от диеты)
Спасибо,Петр! Действительно довольно лестно читать эти строки. Благодаря Вам расширил гастрономическое сознание. И перестал считать пареное-вареное пищей чудаков. Жаль ,конечно, что нет более четких рекомендаций по соскоку с режима.Боюсь ,что дисциплина без жёстких рамок начнёт хромать. Что ж, буду полагаться на гепаориентированную интуицию и обратную связь со своим "дорогим" органом.
Юрась, мы на связи. Если что - обращайтесь)
Здравствуйте! Не подскажете: при назначеном столе 5 можно ли пить такие "чаи", как ройбуш, лапачо и матe? В таблице про это ничего нет.
Егор, мы бы не рекомендовали. Но, естественно, решать вам. Попробуйте, посмотрите, как реагирует организм.
Добрый день! Можно ли кушать говяжье лёгкое при столе 5?
Здравствуйте, Владимир! Можно в отварном или тушеном виде.
Здравствуйте. Может (или даже должна) ли диета стать образом жизни? особенно при "анатомических особенностях желчного пузыря (когда в принципе проблемы с прохождением желчи, застаивание) и диффузных изменений поджелудочной железы" возможно, на уровне наследственности ?
Здравствуйте! Да, вы всё верно говорите, диета в этом случае должна стать образом жизни. Врачи ещё рекомендуют для лучшей текучести желчи принимать гепатопротекторы с удхк.
И еще, несостыковка - щавелевая кислота есть и в сельдерее, а тут написано, что его можно. А так замечательное, лучшее, самое полное и подробное меню в интернете! Спасибо Вам
Здравствуйте. А можно употреблять веганский сыр или колбасу? У меня дискинезия ЖВП. Спасибо
Мария, здравствуйте! Если эти продукты не слишком жирные, без специй и консервантов и вообще не включает запрещенных диетой ингредиентов (как например, гороховая колбаса) - то можно. Только не выходите за дневные нормы БЖУ.
Добрый день! Пожалуйста, внесите дрожжи в таблицу. 3 месяца на диете я ела дрожжевой хлеб (вчерашний, сухой) и только случайно увидела в коментариях, что дрожжи исключаются. По-моему это важное ограничение, которое стоит упомянуть отдельно в разделе хлеба и выпечки. Будьте добры, ответье, можно ли использовать разрышлитель и пекарский порошок для выпечки? Спасибо.
Александра, здравствуйте! Наши специалисты не рекомендуют применять дрожжи, разрыхлители и пекарский порошок для выпечки. Они могут приводить к избыточному газообразованию, что нежелательно при заболеваниях жкт.
Спасибо за ответ! 1. Пожалуйста, внести дрожжи в таблицу - это важная информация. 2. Разрыхлитель нужен для проведения химической реакции с выделением газа. Этот газ механически поднимает тесто, создает пузырьки воздуха, которые придают выпечке пористость и пышность. Эта реакция конечная, поэтому в готовой выпечке уже не протекает. Каким образом разрыхлитель способствует газообразованию?
Здравствуйте! ребенку 7месяцев и обнаружено камень в желчном пузыре. Как питаться? нужно набирать вес , а нам все исключили???????? можно ли фруктовое пюре? каша heinz, которая в составе сахар?
Здравствуйте, Светлана! Обратитесь с этим вопросом всё-таки лучше к нашему врачу Сергею Сергеевичу Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Кто-нибудь знает, какой-нибудь вкусный соус? Например, отварил макароны и....с чем их есть?
кабачковая икра - она есть в списке того, что можно. И еще я желаю соус из цветной капусты. Капусту на соцветия, морковь тонко режу. Выкладываю все в пакет для запекания, чуть солим. Добавляю ложку сметаны на 2 стакана воды. Духовку греем до 170 гр, запекаем примерно минут 40 ( или больше, все зависит от духовки). Достаем и в блендер. Точно так можно попробовать с отварными овощами. :))
Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками - это какие??? Не могу понять :(((( Буду благодарна за ответ. И спасибо за приложение для телефона!!!
Мария, это запеканки, вареники, пироги. Рецепты можете посмотреть здесь http://vseopecheni.ru/recipes/
Здравствуйте! Можно ли при жировом гепатозе пить безалкогольное пиво?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне быть! Поставили диагноз гастродуоденит. Прописали диету номер 5. У меня очень маленький вес 45 кг при росте 173. Как мне быть? Пытаюсь поправится, но при такой диете вряд ли получится.
Здравствуйте! Посоветуйтесь, пожалуйста, с нашим врачом-гастроэнтерологом Сергеем Вяловым http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
кушайте кукурузную кашу по вечерам, пейте солодку
Какая кукуруза, запрещена она
Вопрос к специалистам по хроническому вирусному гепатиту Б.Последнее время у меня печень увеличилась в размере. В диете стола 5 написано, что можно яйца вареные вкрутую, а я читал на других сайтах по гепатиту, что вкрутую нельзя, а можно только омлет. Очень люблю вкрутую! Омлет никогда не делал: взбитые яйца поджаривается на сковородке, а жареное нельзя, желки тоже нельзя (учитывая холецестит.).
"Яйца в виде белковых омлетов, яйца вкрутую и перепелиные яйца – до двух белков в сутки, желтков не более 1/2 в блюдах" – это то, что дают наши специалисты. Омлет можно приготовить в духовке, микроволновке, в мультиварке, то есть не поджаривая яйца.
яйца вкрутую МОЖНО ? На другом сайте по гепатиту, читал что нельзя. Омлет никогда не готовил, но думаю можно белки взбить вручную и на сковородке сварить, чтоб только затвердели, но без поджарки
Можно без желтка, не больше 2 в день (но мне врач разрешил желток, поговорите со своим доктором)
Здравствуйте. Я что-то не могу понять, насчет языка, говяжьего. Он указан в колонке запрещенных продуктов (аж 2 раза), но одновременно с этим есть блюдо для стола №5 - http://vseopecheni.ru/dieticheskoe-pitanie/stol-5/12/ Так можно его при диете или нельзя?
Юлия, здравствуйте! Это очень старый рецепт, действительно, для диеты №5 он не годится. Мы периодически перепроверяем наши рецепты, но здесь недоглядели. Спасибо, что обратили внимание. Если ещё увидите нестыковки, обязательно сообщайте)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, месяц сижу на диете #4, врач разрешил перейти на 5 ( т к самочувствие хорошее, диагноз : эрозивный колит ). Не могу сейчас понять как правильно теперь это сделать ! К примеру , в 4 можно суп на вторичном бульене из не жирного мяса , а в 5 - на бульене из мяса нельзя. Яйца, разрешались в смятку и многое другое. Сейчас это будет дополнение , расширение своего рациона ( разрешается кефир например и другие блюда что в 4 нельзя ) или это строгое соблюдение 5 диеты ( что раньше можно , теперь нельзя и наоборот )? К врачу снова надо записываться , а вы адекватно и грамотно всем отвечаете! За ранее спасибо и спасибо за приложение в телефоне !
Яна, здравствуйте! Диета №4 довольно популярна и лечебный эффект она даёт, но есть один существенный минус – ей нельзя следовать слишком долго. Эта система питания не может обеспечить организм человека достаточным количеством витаминов и минералов. То есть одно вы вылечите, а другое в это время покалечите. Диету №5, напротив, можно практиковать на протяжении длительного времени (2 года). Скорее всего, именно поэтому врач и перевёл вас на неё. Стол №5, как вы видите, довольно разнообразен. Если сами не можете придумать, что готовить из этого набора продуктов, откройте наши рецепты http://vseopecheni.ru/recipes/ Перейти с 4-го стола на 5-й на самом деле не так уж сложно. Основные принципы те же: частое питание небольшими порциями, отказ от жирного, жареного, специй, приготовление пищи на пару, в духовке или варка. Немного другой набор продуктов, но, думаю, вы приспособитесь)
Спасибо Вам огромное за ответ и Вашу работу!
Яна, спасибо за добрые слова! Здоровья вам!
Здравствуйте! Перевожусь с 1 стола на 5, есть несоотвествия. Например, по 1 столу чай можно только зеленый и травяной, допустимо масло, это не столь важно, но почему говяжий язык нельзя? Он же не жирный абсолютно? И прочие субпродукты? (Атрофический гастрит + железодефицитная анемия)
Мария, всё-таки это две разные диеты, поэтому и рацион у них разный. Что касается субпродуктов, то они как раз довольно жирные. Именно поэтому попали в разряд запрещенных продуктов.
Здравствуйте! Можно ли при диете номер 5 есть тушенный папоротник с мясом?
Здравствуйте, Полина! Можно, только с нежирным мясом.
Можно ли при 5-ой диете есть нестручковые фасоль/бобы? Если разрешается есть тушеное мясо, то можно ли есть чили с фасолью? Спасибо.
Нестручковые нельзя, перец чили - тоже.
Я не понял дыню можно или нет?
Дыня в списке разрешенных фруктов в ограниченном количестве.
в чистом виде нет, только в сушеном,вяленом виде
Нет
"Дыни, папайя, ананасы (в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя)"
Добрый вечер. А можно ли блюда тушить в сковороде на воде?
Ирина, здравствуйте. Да, можно.
Я тушу
Добрый день. Можно ли пить кофе без кофеина? Спасибо.
Нельзя.дело не в кофеине а в кислоте,которая есть в любом кофе.
Здравствуйте! Подскажите можно ли домашний творог из домашнего козьего молока не ежедневно? Сколько запеченых яблок можно в день? 2-3 можно?
Здравствуйте, Татьяна! Домашний творог какой жирности? Мы подчеркиваем, что творог должен быть маложирным. Что касается яблок, то остановитесь лучше на 1-м в день.
Ну я думаю творог точно нельзя.а печёные яблоки можно и два но не сразу
скажите пожалуйста.приправы совсем нельзя или чуток для аромата можно.просто блюда почти без соли и приправ это как))есть подошву постоянно) и странно что перелистав еще сайтов 10 с такими диетами ном.5 - везде разрешаются некислые фрукты!!!!
Если после операции прошло время,хотя бы пол года,если кишечник тянет можете есть фрукты
Ирина, здравствуйте! Приправы раздражают желудочно-кишечный тракт, поэтому Стол №5 их исключает. Разрешены только корица и ваниль, и то в ограниченных количествах. Читайте внимательно - диета не запрещает фрукты полностью. Яблоки, бананы, гранаты, чернослив, компоты - всё это можно. Ну и ориентируйтесь на своё самочувствие. Если продукт не вызывает неприятных ощущений, можете понемногу есть. Главное - знать меру)
А вареный лук можно потреблять?
Здравствуйте! В период обострений лук полностью исключить из рациона, в остальное время - можно понемногу добавлять в блюда (овощные бульоны или вторые блюда).
Спасибо, Петр. Что бы мы без Вас делали ...
Добрый день, подскажите можно ли употреблять чеснок тушеный в мясе, и лук вареный в супе?
Здравствуйте! Чеснок - нет, лук можно использовать для варки овощного бульона или во вторых блюдах в ограниченных количествах (при обострениях - исключить).
Почитал про исключения. Для меня это реально немыслимо. На время я не против, но до конца жизни - отказать.
Максим, всё зависит от того, какое у вас заболевание. Если оно требует пожизненного соблюдения диеты, то куда деваться... В любом случае, иногда можно себе позволять небольшие послабления.
Хронический билиаорнозависимый панкреатит. Пожизненную диету соблюдать не буду, увы.
Здрасвтуйте а маршмелоу сдобавлением какао можно есть?
Здравствуйте! Какао - в списке запрещенных продуктов, поэтому нет, нельзя.
Уточните, пожалуйста, насчет болгарского перца. Написано, что в небольших количествах можно, и "перец сладкий в приготовленном виде нельзя". Болгарский и сладкий это одно и то же? А тот, что продается бледно-зеленый из средней Азии к какой категории относится? Можно ли его? Уточните, пожалуйста, по какой причине нельзя именно в приготовленном виде?
Наталия, да болгарский и сладкий - это одно и то же. При заболеваниях печени и желудка его стоит употреблять с большой осторожностью. В период обострения - вообще исключить. При нормализации состояния, как мы написали выше, в ограниченных количествах. Если под бледно-зелёным перцем вы подразумеваете острый, то нет, его нельзя.
Здраствуйте а сало можно есть
Очевидно, что нет. Но ты ешь, нельзя отказывать своим желаниям.
Андрей, сало, увы, нельзя.
А почему про мед ничего не написано?Спасибо.
Не внимательно читаете
А кумыс или шубат можно
Рустам, скорее нет, чем да. И кумыс, и шубат - это продукты брожения. Они содержат углекислоту, которая может спровоцировать излишнее газообразование. А этого при заболеваниях ЖКТ лучше не допускать. Кроме того в незначительном количестве в этих напитках присутствует этиловый спирт - вещество, которое под запретом у людей с патологиями печени.
А семечки
И тыквенные, и подсолнечные семечки находятся в разделе "Запрещенные продукты".
А вяленое мясо можно? такое как прошутто, хамон?
Юлия, и хамон, и прошутто делают из свиного окорока - мяса не диетического. Кроме того в процессе приготовления используется довольно большое количество соли, а Стол №5 подразумевает употребление до 5 гр соли в день. Поэтому от подобных деликатесов лучше отказаться.
Здравствуйте, а какие части курицы можно есть, кроме грудки? Написано - курятина. Это крылья, ножки? Спасибо
Мария, можно любую часть курицы, главное - без кожи.
Еще вопрос, скажите, пожалуйста про бисквит. Это обычные бисквитные кексы без всего? Как он выглядит или может, есть рецепт? Спасибо огромное за вашу работу :))
Мария, это самый простой бисквит, без каких-либо добавок. Опубликуем рецепт, если он вас интересует)
Добрый день, подскажите стол № 1 у Вас на сайте есть? Не нашла((((
Ксения, мы главным образом ориентированы на заболевания печени - их профилактику и лечение. Поэтому у нас вы можете найти только Стол №5 - мы его тщательно проработали и это на данный момент, пожалуй, одна из самых полных лечебных диет, представленных в интернете.
а отвар из изюма можно пить
Жанна, что помимо изюма и воды входит в рецепт?
Здравствуйте! Когда можно есть манты с тыквой и нежирным фаршем, после удаления желчного пузыря? Заранее благодарю за ответ! Спасибо!
Здравствуйте, Жансая! Советуем вам проконсультироваться со своим лечащим врачом. От себя можем сказать, что манты с тыквой и постным фаршем имеют место быть. Главное - знать меру. И если почувствуете дискомфорт после такой трапезы, то лучше, конечно, исключить блюдо на время. Нужно помнить, что всё индивидуально.
Здравствуйте!! Стол номер 5, можно ли употреблять специи, в частности - перец.
Олег, из специй разрешена корица и ванилин. Перец и другие приправы, вроде паприки, кориандра, куркумы и прочих - раздражают желудочно-кишечный тракт и поэтому запрещены.
Овсяные печени можно
Рустам, да, овсяное печенье можно. Только в меру, не увлекайтесь сильно выпечкой.
Печень это фильтр нашего организма и с ней шутки плохи,её запускать никак нельзя!!нужно соблюдать диету,выбирать правильные продукты к употреблению и конечно же исключить алкоголь,а то потом придется тратить огромные деньги на лечение((
Здравствуйте! Можно ли заменить сахар сиропом агавы? Ещё интересуют соевые продукты - молоко и тофу; кукурузная манка. Заранее спасибо! :)
Здравствуйте! Мы не раз отвечали, что соевое молоко и сыр тофу есть можно. Но в разумных количествах, без фанатизма. По поводу кукурузной манки: если вы обратите внимание, кукуруза находится в разделе запрещённых продуктов. А значит - и все производные от неё попадают под запрет. Сахар можете попробовать заменить сиропом агавы и последить за своим самочувствием. Если ЖКТ реагирует нормально, то оставляйте в рационе. Только сироп гораздо слаще сахара, поэтому опять же знайте меру)
текилой? конечно можно....... я бы вообще всё заменил текилой, уж очень она вкусна............
А можно ли есть крекеры и какое либо печенье? И можно молосольные огурцы?
Алёна, соленья исключаются при диете Стол №5. Печенье - пожалуйста, только не очень жирное и желательно без консервантов.
Ребята и в этом рецепте http://vseopecheni.ru/stol-5/recipes/mannaya_kasha_s_yablochnyim_pyure_v_multivarke/ фруктозный сироп. Разве фруктозу можно при больной печени? Я читал, что фруктоза очень вредна.
Максим, фруктозного сиропа в этом рецепте всего 5 мл - в таком количестве он едва ли навредит печени)
Ребята, мои комменты удалили?
Имбирный чай заваривать можно? то меня от гепатопротекторов вырубает на работе
Анатолий, к сожалению, имбирь раздражает ЖКТ, поэтому его нельзя.
Можно ли при диете №5 есть помеллу ?
Ольга, помело относится к цитрусовым, поэтому нельзя.
Добрый день. Уже писал, но мой комментарий почему то удалили. Мне поставили диагноз гепатит б, малоактивный, но фиброз печени уже есть. Подскажите пожалуйста, можно ли при диете № 5 есть: сыр диетический -27% жирность, сколько можно в день или в неделю? Можно ли есть 10% рикотту и сколько в день, сколько в неделю? Можно ли заменить сметану на мацони 2,7%? Сколько можно употреблять в день меда? Подскажите пожалуйста, какой должен быть средний размер порции при приеме пищи? Буду благодарен за ответы. И большое спасибо за сам сайт, очень полезный ресурс.
Максим, здравствуйте! При гепатите и фиброзе печени мы бы вам рекомендовали строго следовать диете №5, так как это довольно серьёзные диагнозы. Продукты вроде сыра и сметаны вообще лучше свести к минимуму. Рикотта довольно лёгкая, можете себе её позволить пару раз в неделю. Что касается мацони, то это продукт брожения, который может вызывать излишнее газообразование, чего вам допускать не следует. Мёда допускается пара чайных ложек. Размер порций должен быть небольшим, так чтобы оставалось лёгкое чувство голода после трапезы и не было чувства тяжести. Общая калорийность рациона может составлять около 1200 Ккал. По нынешним стандартам жизни, взрослому человеку этого вполне достаточно.
Спасибо. Т.е. Рецепты, где у вас указана сметана или соевый соус или яйца исключить? Например, кролик тушеный со сметаной, соевым соусом картофелем и морковью.
Максим, яйца не под запретом: до двух белков, желтков не более 1/2 в блюдах. Это суточная норма. Соевый соус тоже в небольшом количестве разрешен. А сметану можете заменить на натуральный йогурт самой минимальной жирности (до 10%). У нас некоторые рецепты могут быть чуть более калорийными - это нормально, каждый выбирает блюда по своему состоянию здоровья.
Здравствуйте! Можно ли есть йогурт в греческом стиле? Спасибо.
Анна, вы имеете в виду натуральный греческий йогурт? Можно, только выбирайте самый маложирный.
Здравствуйте! В данной диете можно употреблять иван-чай, льняное масло и рыжиковое, соевую спаржу и полбу?
Андрей, здравствуйте! С иван-чаем стоит быть осторожным, потому что он оказывает желчегонный эффект. Льняное и рыжиковое масло относится к категории растительных, так что да, можно. Соевая спаржа - продукт довольно калорийный: если заправить маслом, то на 100 гр получится от 700 до 1000 Ккал. Это нагрузка на пищеварительную систему. Поэтому не рекомендуем употреблять её на постоянной основе. Полба - пожалуйста, разрешена.
Благодарю! И подскажите пожалуйста какие травяные чаи рекомендованы при этой диете
Здравствуйте! Начала обследоваться у гастроэнтеролога, пока что предварительно функциональная диспепсия, дуодено-гастральный рефлюкс. Врач порекомендовала перейти на диету №5. Но я с детства не ем тушено-вареные овощи, только сырые, и то не все. Плюс отдельно готовить на себя постные блюда, когда домашние требуют нормальную еду, всё-таки очень неудобно. Хотелось бы узнать, насколько строго мне необходимо соблюдать данную диету? Проблем с желчным и печенью не наблюдается.
Александра, мы солидарны с вашим лечащим врачом: такой диагноз предполагает переход на Стол №5. Диета - это вообще основа вашего лечения. Откройте наши рецепты, там много всего интересного. Овощи можно запекать, можно делать из них супы-пюре. Мы стараемся выпускать рецепты блюд, которые придутся по вкусу всей семье. А если нет, то постарайтесь готовить для себя отдельно. Это ваше здоровье, его надо беречь.
Эх, грустно в 25 лет переходить на кашки-пюрешки, но что делать)) спасибо за ответ!
еще хотела уточнить, в списке разрешенных продуктов указаны ватрушки, но ведь они из сдобного теста делать их на обычном дрожжевом?
Конечно, в идеале - чтоб ватрушки были несдобные. Но загонять себя в угол тоже не надо. Если очень хочется сдобную ватрушку или булочку - иногда можно себе позволить. Тут главное научиться держать баланс. БОльшую часть времени соблюдать диету и иногда - есть что-то из "запрещёнки")
Здравствуйте.У мужа увеличена ж. пузрь 9,6х5,0 см.Желч слишком мало поступает в кишку,ж.пузырьне сокращается даже после еды.Скажите что уpотреблять в качестве ж. гонного. Камней нет в пузыре а ж.выводящие пути скривлены как буква S.
Венера, рекомендуем задать этот вопрос нашему гепатологу Сергею Сергеевичу Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
ЭТА ДИЕТА ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ И НЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ В НЕЙ НЕТ СОБЛЮДЕНИЯ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА
Виктория, мы составляли эту диету при помощи квалифицированных гастроэнтерологов и не намерены сомневаться в её действенности.
Добрый день! Спасибо за приложение, очень удобно. Два вопроса - можно ли протеиновые коктейли и почему нельзя/насколько строго нельзя хурму? Диету назначили после мононуклеоза, 27 лет.
Почему нельзя цикорий,если он обладает желчегонным действием,а именно это и является одной из целей этой диеты?Разве нет?)
Катерина, желчегонный эффект не является целью диеты. Её цель - снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, убрать все факторы, провоцирующие изжогу, вздутие, метеоризм и прочий дискомфорт.
Здравствуйте, лечащий врач "посадила" на диету "стол №5" , слышала, что благодаря данной диете, девушки скидывают по 2-5 кг. Дело в том, что мне наоборот надо набрать 5-8 кг. Как быть в данной ситуации?
Диана, как и Александре (выше), рекомендуем придерживаться дневной калорийности 2400 Ккал и 6-кратного приёма пищи. Сбросить вес на этой диете действительно можно, но для этого суточную энергетическую ценность нужно снизить примерно до 1500 Ккал. Если вам этого не нужно, следуйте стандартным рекомендациям)
Здравствуйте! Хотела бы уточнить, печень трески относится к рыбным консервам и есть ее нельзя? Люблю в смеси с вареным яйцом намазывать на хлеб. И присоединяюсь к вопросу ниже - у меня существенный недобор веса, удастся ли его набрать на этой диете?
Александра, здравствуйте! Печень трески, к сожалению, нужно исключить из-за её чрезвычайно высокой жирности и калорийности. Продукт тяжёлый для желудочно-кишечного тракта, хоть и полезный в целом для организма. Что касается набора веса, то, пожалуй, это возможно, если питаться 6 раз в день и держаться общей калорийности 2400 Ккал. Попробуйте поступить следующим образом: воспользуйтесь нашими рецептами и калькулятором калорий, составьте себе меню на неделю, исходя из калорийности 2400 Ккал/сутки и проследите за результатом.
Хорошо, поняла, спасибо) Возник вопрос по майонезу - он запрещен, хотя по сути это растительное масло(которое разрешено в ограниченных количествах) и яйцо, возможно, перепелиное. Также его можно делать самостоятельно. Возможно, его можно употреблять с ограничениями как у растительного масла, или причина запрета иная? И еще, где-то я читала, что чай с молоком очень плохо усваивается(как и кофе с молоком), а у вас это сочетание в списке разрешенных. Таки чай с молоком - не слишком тяжелая штука? А еще куриные шеи можно?)
Александра, вы сами говорите майонез - это в основном яйца и масло. И то, и другое можно, но в очень небольших количествах. Соответственно, если вы приготовите такой домашний соус, его можно будет, но тоже очень понемногу. Стол №5 - это, прежде всего, уход от жиров, помните это. Когда мы разрешаем чай с молоком, мы руководствуемся тем, что молоко смягчает действие чая на желудочно-кишечный тракт. В чистом виде он раздражает слизистые. Куриные шеи, пожалуй, нет.
Добрый день , был у гастроэнтеролога ,сказал что гастрит и увеличена печень ,посоветовал сесть на диету, силы воли просидеть хватит но... впереди все таки Новый год возможны ли в этой диете так называемые разгрузочные дни?
Михаил, можете воспользоваться нашими праздничными рецептами - блюда и не тяжёлые, и в то же время вкусные. http://vseopecheni.ru/news/5_reczeptov_novogodnix_blyud,_ot_kotoryix_vyi_%C2%ABne_zagnyotes%C2%BB/ Но если хочется традиционных новогодних салатов с майонезом, рекомендуем сократить порции. Ешьте понемногу, делайте упор на овощи, старайтесь двигаться в перерывах между приёмами пищи, ну, и минимум алкоголя.
Здравствуйте. Хочу узнать по некоторым продуктам. Мак, соевое и кокосовое молоко, кокосовое масло, сыр тофу и сушки. Можно/нельзя? И в каких количествах? Спасибо.
Валерия, мы уже много раз отвечали по поводу всех этих продуктов. Соевое молоко можно, кокосовое нет (оно очень калорийно), кокосовое масло - в очень ограниченных количествах (как и сливочное), сыр тофу - разрешен, только не увлекайтесь, обычные сушки можно. Мак - скорее, нет, чем да.
Здравствуйте! Планируется ли продолжение консультаций?
Глеб, ответили вам выше.
А ягоды жимолости насколько полезны, можно ли их есть при диете 5?
Смотря какой у вас диагноз ,прошел ли острый период
Зинаида, почти все ягоды при диете №5 попадают в категорию запрещённых продуктов. Разве что приготовить умеренно сладкое варенье и добавлять его понемногу в тёплый чай.
Начинаю жить по вашей рекомендации !
Здравствуйте. Хочу узнать можно ли заваривать и пить семена укропа от метеоризма в ходе диеты 5. Спасибо.
Валентина, здравствуйте. Укропный отвар можно.
Здравствуйте! Уже задавал вопрос, но ответа так и не получил, а комментарий вообще пропал куда-то... Подскажите, можно ли употреблять продукты с содержанием масла какао или масла ши (без какао-порошка), не шоколад. И можно ли хоть иногда протеиновые батончики?) Про соевое молоко и тофу читал. Ещё хочется спросить, например, про покупные заливные, точнее - студни: в них идёт свинина (в том числе), но и очень много желатина и общая жирность получается 1,5%, можно ли съесть (выкидывать, естественно, жалко, а отдать попросту некому). И насчёт консеров овощных: как я понял - никаких бобовых (фасоль, горошек) и кукурузы - тоже, верно? Врач мне сказал, что состояние печени улучшилось, на 5ом столе уже, наверное, недели 3-4.. В связи с этим и думаю, что возможны хоть какие-то "послабления". Спасибо за ответ! И, да - приложение очень удобное!)
Глеб, здравствуйте! Вероятно, произошёл какой-то технический сбой. Какао и какаосодержащие продукты на диете №5 запрещены. Масло ши - пожалуй можно, но как и любое другое - ограничено. Протеиновые батончики не рекомендуем, разве что изредка, в качестве "бонуса" самому себе за старания)) Заливное, холодец - исключены: это же по сути наваристый застывший бульон из различных видов мяса. Стол №5 подобного не разрешает. Про консервы вы всё верно поняли. Что касается "послаблений": если чувствуете себя хорошо, можете иногда пробовать отходить от диеты. Добавить какой-нибудь ингредиент из запрещённых, который очень хочется, и посмотреть на реакцию организма. Если всё в порядке, значит, периодически вы можете себе его позволить. Если нет - значит пока рано отступать от общего курса.
Спасибо!
Добрый день! Хотела бы уточнить по поводу зеленого чая - у Вас он в списке запрещенных продуктов, почему?Встречала описания 5 стола, где зеленый чай разрешается. Просто черный не люблю, не могу его пить. И еще хотела спросить про детское мясное питание в баночках- это считается консервами, его тоже нельзя? Спасибо.
Зелёный намного лучше чёрного для жкт. Но и тот и другой должен быть некрепким. В идеале пить травяные чаи. Удачи
Елена, здравствуйте! Гастроэнтерологи считают, что зелёный чай оказывает более раздражающее действие на слизистые, чем чёрный. Плюс - в нём больше кофеина, а он может спровоцировать изжогу. С травяными чаями тоже всё неоднозначно: вопрос - какое действие окажет та или иная трава на ваш желудочно-кишечный тракт. Отдавайте предпочтение некислым морсам, компотам, киселям. Что касается детского питания: если в составе нет консервантов - попробуйте.
А как обстоят дела с лимоном? В напитках чай идёт с лимоном, в во фруктах он запрещён. И ещё вопрос: есть ли какие-нибудь научные данные или исследования подтверждающие обоснованность данной диеты и демонизацию некоторых продуктов? Хочется почитать. Спасибо
Антон, согласитесь, есть разница между употреблением лимона в чистом виде и добавления маленького кусочка в чай. В первом случае пойдёт раздражение слизистых, во втором это вряд ли произойдёт. Если же вы поймёте, что чувствуете себя не комфортно после такого напитка - исключите из рациона. Вообще при Столе №5 лучше пить некислые натуральные компоты, кисели, морсы. Что касается научной обоснованности - почитайте про диету Певзнера. Он является основоположником советской медицинской диетологии и автором данной диеты.
Благодарю
Здравствуйте. А чем свежие фрукты такие как груша, хурма не угодили? Почему они запрещены, можно узнать легенду, так сказать? Кунжут не жареный, не чищеный, как добавка в салаты приветствуется или запрещается? И финики чем вредны, скажите пожалуйста. Можно ли изюм? А так же булгур рекоммендуется в диете, но какой совет дадите по приготовлению, так как его нужно поджаривать в сливочном масле. И мне не понятны разрешения на макаронные/вермишелевые супы, чем полезны мучные изделия в этой диете? Уже не впервые здесь, ценю ваш сайт, ваши усилия, спасибо большое.
Думаю, из-за сильной сладости
О да, кунжут - прям синоним слова сахар. Спасибо за ответ, но хотелось бы услышать мнение специалиста
А причём здесь кунжут..? Я про фрукты
Я Вас понял, спасибо.
Здравствуйте! Позвольте, мы не будем говорить по каждому из перечисленных вами продуктов. Так как уже много раз отвечали на эти вопросы: если пролистаете комментарии, обязательно найдёте наши объяснения. В целом про фрукты - они вызывают брожение, а оно крайне нежелательно при заболеваниях ЖКТ. Поэтому свежие ягоды и фрукты практически исключены. В финиках очень много сахара, изюм иногда можно добавлять в кашу или выпечку. Кунжут не рекомендуется во избежание раздражения внутренних слизистых оболочек. Как готовить булгур, вы можете посмотреть в наших рецептах. Обжаривать его в сливочном масле совершенно необязательно. Что касается макарон, то они просто не запрещены. Хотите ешьте, хотите - нет. Это вариант гарнира, не более того.
Здравствуйте,подскажите как можно делать блюда из макарон в меню если это чистый глютен?!
Илья, здравствуйте! А что вас смущает? Большинство круп, а соответственно и макаронных и хлебобулочных изделий содержат глютен. Это растительный белок, и опасен он для человека только при непереносимости (заболевание называется целиакия).
Добрый день. А крабовые палочки можно?
Мария, в крабовых палочках обычно много консервантов и красителей, поэтому это не лучший выбор при Столе №5.
Здравствуйте, а дичь есть можно? В частности, нежирное мясо лося, косули, утка и гусь.
Здравствуйте! Анастасия, мясо утки и гуся не может быть нежирным, поэтому оно под запретом. Лося и косулю - пожалуй, можно.
Можно ли квашеные огурцы и помидоры и домашняя консервация без добавления уксуса?
Юлия, здравствуйте! Диета ограничивает потребление соли, поэтому соленья под запретом. Плюс - такие продукты вызывают процессы брожения, а этого ни в коем случае нельзя допускать.
Добрый день,можно ли печенье Наполеон,Мария?
Ирина, здравствуйте! Это постное печенье, по типу галет? Тогда можно.
Здравствуйте! Очень надеюсь на ваш подробный ответ, поскольку не один из трех моих врачей мне не помог..( У меня хронический гепатит ц уже лет 10, но узнала я об этом месяц назад когда сдавала анализы по беременности.. Кроме того в желчном нашли 2 не маленьких камня... Боль начала испытывать в печени именно во время беременности,до этого только слабость. Печень немного увеличена и уплотнена. Все врачи сказали не есть жареного, жирного и копченного. На диете номер 5 сказали не сидеть, мол это только при остром гепатите. Но после еды мне очень больно,это печень или камни дают боль? И второй вопрос, очень важен, я раньше была веганом, естественно с беременностью перестала придерживаться этого питания. Мясо мне противно априори, никак не могу его есть, ем нежирный творог, рыбу, йогурты без консервантов .. Можно это есть каждый день ? Я смотрю в меню одно мясо, как его заменить?
Яна, здравствуйте! Непростая у вас ситуация, но выход есть - гепатит С уже давно излечим. Напишите, пожалуйста, нашему гастроэнтерологу Сергею Вялову, вот ссылка http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask Он даст вам рекомендации. Здоровья вам!
Спасибо большое и вам здоровья! Обязательно напишу!
Почему нельзя форель,она же не жирная.. Форель. Калорийность и химический состав Калорийность – около 150 ккал Белки – 20,5 г Жиры – 4,3 г Углеводы – 0 Семга. Калорийность и химический состав Калорийность - 220 ккал Белки – 20 г Жиры – 15 г Углеводы – 0 Материал сайта DIETACLUB.ru
Яна, по сравнению с хеком, треской, судаком - форель и сёмга всё-таки жирная рыба. К примеру, в судаке - 1,1 жира, в хеке - 2,2 (но насыщенных - всего 0,6). Видите разницу?
Да спасибо. А если изредка есть форель это реально негативно для печени?
Яна, насколько изредка? Раз в месяц кусочек не должен навредить. Речь, конечно, не о солёном или копчёном варианте, а о рыбе на пару.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять такую закуску как хумус? Также, возможно уже спрашивали, но интересует, почему нельзя употреблять зеленый чай и апельсины? какие особенности этих продуктов могут быть вредными?
Здравствуйте! Хумус - это закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят кунжутная паста, оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка. Практически все рецепты, за исключением масла, запрещены диетой. Так что хумус тоже под запретом. Зелёный чай и цитрусовые раздражают слизистые ЖКТ, этого допускать нельзя.
Сдобные булочки вообще исключить
Добрый день! Рикоту можно кушать?
Ольга, здравствуйте! Можно, почитайте вот эту статью, здесь про сыр http://vseopecheni.ru/kakie_syry_mozhno_est_pri_diete_%E2%84%965/
Здравствуйте Петр! Подскажите можно ли при диете №5 употреблять в пищу соевый майонез, не много, для аромата, придерживаясь нормы дневных жиров? Состав: Соевая пищевая основа (вода питьевая, соевые бобы 6.5%), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сахар, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности - натрий двууглекислый (сода пищевая), регулятор кислотности - уксусная кислота 70%, крахмал кукурузный, стабилизатор - Авистол-40 ASTM, горчичный ароматизатор идентичный натуральному, краситель - бета-каротин. Пищевая ценность на 100г: Белки 1.2г Жиры 25.5г Углеводы 6.0г Энергетическая ценность: 258ккал С уважением, Денис.
Денис, здравствуйте! Мы бы не рекомендовали подобный продукт. И не только по тому, что это майонез. Здесь и сода, и уксусная кислота, и крахмал, и стабилизатор, и ароматизатор. Стол №5 не одобряет подобный набор ингредиентов в составе.
Петр, доброго времени! Спасибо вам за ваши труды, очень облегчает жизнь. Если Вас не затруднит, подскажите про еще один продукт: МОЛОНЕЗ 15% Соус кисломолочный на основе сметаны с добавлением йогурта. Состав: сливки нормализованные с использованием закваски для йогурта на основе термофильной йогуртовой культуры, соль, сахар, горчица. Пищевая ценность 100г: жиры 15г, белки 2,4г, углеводы 4,6г (в т.ч. сахарозы 1г). Энергетическая ценность 171ккал/716кДж. Смущает горчица, конечно. Попробовал на вкус, совсем немного, запах горчицы чувствуется. В остальном очень интересная заправка к салатику или для шаурмы. Подскажите тоже будет запрещен продукт? С уважением, Денис
там же перечислены запрещенные продукты, это (уксусная кислота, горчичный ароматизатор, краситель
1 столовую ложку в неделю в сумме - можно!! но не увлекайтесь! Лучше добавьте в рацимон 3 яблока в день(сырых, печеных, квашеных - любых) - отличный, недорогой источник аминокислот, витаминов, минералов. Через месяц сами удивитесь, как отвыкнете от майонеза ))) Главное, не увлекаться чем-либосильно (жены и детей не касается, ахахаха! изучите пирамиду питания. Успехов.
Спасибо! Есть не стал, все съела жена, ей можно! ) В принципе нет проблем с майонезом, но иногда в салате так хочется ощутить знакомый вкус, не более того, можно и отказаться, от алкоголя и сигарет избавился, а от майонеза не проблема совсем. Хотя я и любил очень вкусно поесть.
Добрый вечер (день, утро)! Нет ли у кого спис4ка продуктов на неделю - както лень считать сидеть?
Списки есть в интернете. Можно набрать "диета 5 стол примерное меню на неделю"
Что на счёт молока и натуральных йогуртов?
Юлия, здравствуйте. Молоко - нежирное, натуральные йогурты без добавок можно.
Пытаюсь остановить себя по соли, при этом диета обязательна, цирроз F4 Использую 5-7 грамм соли в сутки, но давление барахлит все же, и жидкость немного задерживается. Совсем отказаться от соли будет + еще один стресс, вероятно сил уже не хватит и на это. Можно ли заменить стандартную соль, на соль с пониженным содержанием натрия (фото).
Денис, здравствуйте! Да, соль с пониженным содержанием натрия можно использовать. И ещё маленький совет: современные кардиологи рекомендуют недосаливать пищу у себя в тарелке, уже после приготовления. Это позволяет заметно сократить общее потребление соли.
не могу разобраться с диетой 5.по вашим рецептам в день не выходит даже 80 грамм белка и 80 грамм жира.не вредно ли сокращать количество белка и жира до минимума чем это вообще чревато.Вот что нашел по этому поводу: Дефицит белка в организме имеет негативные последствия практически для всего организма. Недостаточное поступление в организм белка с пищей приводит к нарушениям деятельности желез внутренней секреции, к изменениям в печени, изменениям гормонального фона, нарушениям выработки ферментов, вследствие чего, ухудшению усвоения питательных веществ, многих микроэлементов, полезных жиров, витаминов. Кроме того, дефицит белка способствует ухудшению памяти, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета из-за снижения уровня образования антител, а также сопровождается авитаминозом. Недостаточное потребление белка приводит к ослаблению сердечной и дыхательной системы, потере мышечной массы. вопрос как мне набрать достаточное количество белка с таким рационом и что собственно не так с яичными белками почему 2 шт(объясните пожалуйста).можно ли вместо перекуса выпить протеина?мне почему то казалось что нормальный прием пищи должен содержать белки медленные углеводы ненасыщенные жиры клетчатку-так ли это?и если так то какие тогда печеные яблоки в качестве самостоятельного приема пищи? могу ли я добирать жиры до хотя бы 80 грамм льняным маслом помимо остальных жиров в рационе?
и вот еще кефир наночь както пугает - современны диетологи, говорят, что приводить к раздутию живота только. лучше в обед или а крайнем случае - на ужин.
вообщето есть таблицы для расчета суточной потребности и белка и остального, см. хотябы здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F. К примеру для моих- параметров надо вроде бы 82-87 г белка в день ( вес 110) Еще вот одно мнение: Суточная норма белка Мнение, что белок должен являться основной рациона для роста мышц ошибочно — повышенная калорийность питания и достаточное количество правильных углеводов намного важнее для набора массы. Последние рекомендации говорят о скромных 1.5-2.5 г белка на килограмм сухого веса тела. Однако несмотря на то, что превышение данных норм потребления белка не приводит к добавочному эффекту роста мышц, оно может быть полезно для похудения — в отличии от калорий углеводов и жиров, организму существенно сложнее конвертировать калории протеинов в жировые запасы. Организм ведь не бензиновый мотор - сразу не реагирует на изменение в подаваемом питании. Ну а норму все усредненные, то есть если вы хотите выяснить точное влияние рациона на ваше тело, необходимо провети ряд наблюдений, достаточно длинных - 3-6 месяцев. Успехов Вам! Ну а совет - не парьтесь, составьте список продуктов необходимых и tint их, изредка(1-2 раз в месяц) позволяя отступления. .
Леонид, здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какой у вас диагноз? Что касается недобора по белкам и жирам. Всё зависит от того, как вы компануете рецепты. У нас довольно много белковых блюд - с курицей, индейкой, кроликом. Если вы питаетесь одними печёными яблоками и лёгкими салатами, то, естественно, не наберёте нужного количества питательных веществ. Хотя печёное яблоко - тоже очень полезный десерт, который хорошо бы есть не только людям с заболеваниями ЖКТ, но и здоровым.
Здравствуйте, почему написано чай с лимоном , а в ягодах написано , что его нельзя?
Ну наверное имеется в виду, что в чай можно добавить лимон, но сам лимон в чистом виде есть нельзя
Дарья, Елена права. В чистом виде лимон нельзя, только в качестве добавки к чаю.
мне стол номер 5 при гастродоудените назначили а тут про печень речь, что то странно
Виолетта, стол №5 назначают не только при заболеваниях печени, но и других органов ЖКТ.
Мой отец сидел на этой диете(порекомендовал врач лечащий) за 4 месяца похудел на 26кг., по сей день продолжает придерживаться этой диеты.
Здравствуйте, а можно ли кушать ветчину и пить мятный чай?
Ветчину нет,если он чёрный,то можно
Как чай из перечной мяты может быть черным?
Марина, магазинная ветчина исключается. Можно приготовить диетическую куриную, вот рецепт http://vseopecheni.ru/stol-5/recipes/dieticheskaya_kurinaya_vetchina/ Мятный чай под запретом.
Здравствуйте,а попкорн можно?
Нет
Даже сладкий?
Александра, попкорн нельзя ни сладкий, ни солёный.
спосибо
В борщ и щи можно разрешенное отварное мясо закинуть без бульона?
Здравствуйте хочу спросить вообще исключить сдобные булочки или немного можно
Здравствуйте, пить ромашку можно?
Вроде в коментариях писали, что можно. Но точно не уверен =)
Александра, "заваренная ромашка" находится в категории "Разрешенные продукты".
Сдобные булочки вообще не есть
Елизавета, здравствуйте! К сожалению, сдобу нельзя. Вы можете заменить их на кусочек бисквита, мармелад, меренги, зефир и сухофрукты.
Добрый вечер подскажите пожалуйста,а консервацию огурцыпомидоры можно?
Пишут, что нельзя
Обратите внимание, все диеты "стол 5" немного отличаются, скажем, где-то можно томаты, где-то их нельзя. Но неизменно остаются следующие запреты "жареное, жирное, МАРИНАДЫ, острое и еще несколько пунктов".
Антон, здравствуйте! Консервированные продукты и соленья запрещены при Столе №5.
Добрый вечер! Подскажите, а можно в качестве вкусовой добавки к супам и кашам для аромата использовать небольшое количество аптечных трав, таких как листья мяты перечной и трава чабреца. У мяты в показаниях указаны заболевания печени, даже ЖКБ, а у чабреца - что помогает при метеоризме.
Марина, с аптечными травами нужно быть очень аккуратными, тем более с такими раздражающими ЖКТ, как мята. Мы не советуем, но всё на ваше усмотрение.
Спасибо, Петр! И ещё также интересуют ягоды калины, если они переваренные и протёртые, я использую калину в виде соуса.
Здравствуйте. На мой вопрос так и не ответил никто =( Можно ли в овощные супы, уже после приготовления положить отваренное ранее мясо без бульона? А то у вас на сайте только овощные супы в рецептах, но мясо отварное без бульона же можно...
Согласного рекомендации врача, разрешается добавлять в супы не жирные сорта мяса, отваренные отдельно
Спасибо!
Дмитрий, здравствуйте! Нежирное отварное мясо в супы добавлять можно.
Пасиб =)
Мы только так и . Конечно можно!
Ага, я уже понял =) А то совсем овощные супчики скучно трескать =)
Добрый день, уважаемая администрация! Огромная благодарность вам за ваш труд! Повторю свой вопрос о калине: "И ещё также интересуют ягоды калины, если они переваренные и протёртые, я использую калину в виде соуса."
Марина, здравствуйте! Спасибо за приятный отзыв и вопросы. Если ягоды переваренные и протёртые, то, пожалуй, можно. Но мы всегда советуем соблюдать меру. Не каждый день и не в больших количествах.
Спасибо!
У меня еще вопрос. Можно ли витамины в таблетках есть? И откуда брать витамин С, если ничего кислого нельзя. А то сейчас весна, организм хочет витаминок =)
Лимон в чае, отвар шиповника можно, соки, разбавленные водой, даже гранат разрешили, салаты тоже можно! Что вам ещё?!
Спасиб =) Но в салатах помидорки и перец нельзя вроде =) А в перце как раз витамина С много.
Они пишут в разделе Овощи, что перец и помидоры в ограниченном можно. И в разделе Закуски указали овощные салаты свежие в ограниченном количестве. По чуть-чуть))
По чуть-чуть мало витаминок получается =)
Дмитрий, Марина очень правильно ответила на ваш вопрос. Что касается перца, увы, придётся ограничить. Ешьте сухофрукты, кабачки, тыкву, свеклу, морковь, авокадо - наберёте все необходимые микроэлементы и витамины. Если не хватает, проконсультируйтесь с лечащим врачом и приёме витаминов в таблетках.
Здравствуйте! Можно ли употреблять сою? Соевое молоко, мясо, йогурты и тд? Сыр тофу
По-моему можно. В комментариях, значительно раньше посмотрите.
Да, раньше писали - соевое молоко можно, тофу - в ограниченном, а вот соевое мясо не знаю, можно ли, наверное, в ограниченном
Здравствуйте можно кушать вареники с творогом
Можно. Творог, Не жирный, должен быть.
Да, Денис всё верно ответил, можно с нежирным творогом.
Здравствуйте можно ли кушать ватрушку с творогом и желе
Сдобное тесто не разрешено, творог только нежирный, желе в разделе Сладкое разрешено.
Марина, спасибо за помощь)
хотелось бы узнать можно ли персики,нектаринки,абрикосы,вишня,черешня.
В разделе "Фрукты" под запретом "практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие". Так что, видимо, увы...
А тушоную картошку можно?
Думаю, что можно тушить на рафинированном масле с водой.
Александра, да, тушеный картофель можно.
какие травы можно пить и какие нельзя?:) спасибо зарaнее!!!
Видимо, только ромашку((( Мяту, чабрец точно не разрешают...
Здравствуй можно ли авакадо
В разделе Овощи авокадо разрешен, посмотрите внимательно
Елизавета, да, авокадо разрешено. Даже настоятельно его рекомендуем на постоянной основе ввести в рацион, это очень полезный продукт, который содержит большинство необходимых человеку питательных веществ.
Извините а можно ли семечки (не солёные)
Семечки в разделе Сладкое под запретом, посмотрите. Я, если уж очень хочется, позволяю себе жменьку, но обязательно сырых и не натощак
София, семечки, увы, нельзя.
чипсы можно есть?
нет. чипсы жарятся же. если только не домашние высущенные
Дмитрий, чипсы точно под полным запретом.
Можно ли вафли которые без какао?
Пожалуй, от одной вафли вам плохо не станет. Но лучше не увлекаться: они сладкие, жирные - это то, чего следует всё-таки избегать.
И хочу уточнить можно ли домашние закатки именно синенькие?
Баклажаны точно исключаются в любом виде.
Баклажаны не разрешены, кабачки - пожалуйста. Если говорить о соленьях, то любые исключаются.
Разрешен ли к употреблению сыр Камамбер и подобные?
в 100 граммах сыра 24 грамма жира. если вы скушаете 200 грамм сыра то это будет 50% жира от дневной нормы или 90% суточной нормы животных жиров. скорее "нет" чем "да". или покушайте 50 грамм сыра отвести душу и все в сутки. пруф: https://g.co/kgs/A8TPD7
Марина, камамбер - это жирный сыр, он точно под запретом. При диете №5 подойдут рикотта, тофу, фета минимальной жирности.
сыр тофу кстати лучше не употреблять, он вызывает желчекаменную болезнь
Дамир, в небольших количествах - вряд ли.
Подскажите, аэрогриль (обдув горячим воздухом, на подложке тефлоновой, возможно в диете №5? Из индейки (бедра) можно получить практически шашлык, если предварительно замариновать в луке (отчистить тщательно куски от лука перед аэрогриленим иначе сгорит лук и точно запрещено в диете №5), соль, соевый соус, лавровый лист
Денис, мы не рекомендуем при диете №5 есть шашлык, пусть даже на аэрогриле. Всё должно быть приготовлено либо варёное, либо тушёное, либо запеченное, либо на пару.
Здравствуйте
Пётр подскажите пожалуйста какой диеты стоит придерживаться при диагнозе: диффузные изменения в печени по типу жировой инфильтрации. Гепатомегалия.
Здравствуйте, Денис! При заболеваниях печени врачи рекомендуют придерживаться диеты Стол №5 по Певзнеру. Её полное описание вы видите на этой странице)
Спасибо
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Если выпить сначала молоко, а потом кофе - так можно? Люблю по отдельности, а вместе терпеть не могу.
Андрей, кофе при диете Стол №5 придётся исключить.
Здравствуйте! Можно ли принимать Фолиевую кислоту при Диете №5?
Да
Елизавета, задайте, пожалуйста, этот вопрос нашему доктору Сергею Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Допустимо ли условное голодание (12 лимона, 1 ст.л. мёда на 1.5литра воды) по Марве Оганян в течении 16 дней при хроническом панкреатите ?
Руслан, задайте, пожалуйста, этот вопрос нашему доктору Сергею Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Петр, подскажите по какой причине нельзя употреблять сгущенное цельное молоко (не сгущенку) ? там же нет ничего кроме молока которое разрешено, там сахар. А именно состав: Молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза) Энергетическая ценность: белки -7г, жиры-8.5, углеводы-43.5, калорийность-330ккал Да возможно изрядно сладкая, но не слаще сладостей разрешенных. быстрые углеводы, но почему нельзя добавить в легкий чай или как десерт сварить баночку, получится практически ирис очень вкусный ирис. Без химии все в общем-то и все и ингредиенты разрешены, плюс не жирнее многих разрешенных сыров.
Denson, сгущённое молоко - это всё-таки и есть сгущёнка. И вы в общем-то сами ответили на свой вопрос: слишком много сахара и высокая калорийность. Конечно, от ложки с чаем вряд ли будет ощутимый вред. Но на постоянной основе в качестве десерта не рекомендуем.
можно ли черноплотную рябину, калину, смородину?
Ирина, ягоды в чистом виде не рекомендуются. Компот, варенье умеренной сладости - пожалуйста.
Если брынзу 30% жирности порезать на небольшие кусочки и вымочить в воде от соли, может ли она тогда употребляться при столе №5? Нежирный плавленый можно или нет? У нас в магазинах из нежирных сыров можно найти только брынзу и плавленый сыр. Все остальные - 45-50% жирности. И фета, и моцарелла, так же адыгейский - всё жирнющее.
Марина, 30%-ый сыр тоже сложно назвать нежирным. Мы всё-таки говорим о меньшей жирности - лучше, если около 10-25%. Попробуйте приготовить в домашних условиях, если не найти в магазинах. Плавленному сыру придётся отказать, в нём много консервантов и соли-плавители.
Спасибо
Марина, может, Вы неверно читаете этикетки сыров? Обычно указывают жирность в сухом виде в процентах. Смотрите, сколько граммов жира в сыре на 100 гр. В составе указывают, сколько белков, жиров и углеводов, там и смотрите. Изучите в и-нете подробнее. Тут уже писали об этом.
Скажите, а можно пирог из без дрожжевого слоеного теста с яблоками без сахара? Увидела у вас в рецептах пирог с овощами и яйцами и решила спросить. Спасибо
Мария, да, пожалуй, можно.
Добрый день. 1) Куриный бульон можно? 2) Макароны из полбы? Спасибо.
Нельзя бульоны любого мясного происхождения
Артём, Светлана права, от бульонов на мясе при Столе №5 придётся отказаться. Вы можете сварить суп на овощном бульоне, а в конце добавить кусочки нежирного отварного мяса. Макароны из полбы можно.
Можно кукурузные палочки?
Здравствуйте. Чем вредно сырое яблоко при заболеваниях печени?
Здравствуйте, Юлия! Вредно - не совсем то слово. Мы не рекомендуем есть сырые ягоды и фрукты при диете №5, потому что они раздражают ЖКТ. Если хотите избежать дискомфорта, лучше съешьте запеченное яблочко.
Добрый день. Можно ли при стеатогепатите изредка выпить бутылку безалкогольного пива. Весна, природа, птички... иногда так хочется
Ха-ха
Александр, не рекомендуем. Попробуйте ещё посоветоваться с лечащим врачом.
Добрый день! Диагностировали ДЖВП, теперь рада если вообще могу что-то съесть... вопрос - правда ли что утром перед первым приемом можно съесть что-то более жирное - кусочек семги или моцареллу (буррату), чтобы стимулировать работу желчного пузыря?
Анна, если врач прописал вам диету №5, то жирное следует исключить. Из сыров - можно всё самое нежирное (рикотта, тофу). Рыба - тоже предпочтительна нежирная. Можно иногда позволить лосось.
можно ли кушать галеты Nordic из овса при ДЖВП? Состав: Овсяные хлопья из цельного зерна и овсяные отруби 36%, пшеничная, мука, растительные масла, сахар, брусничный состав 8% (брусника, сахар), вода, картофельный крахмал, брусничный сок (4%), разрыхлители, ржаной солод, соль
Анна, не сказать, чтобы состав идеален. Посмотрите, как реагирует ваш желудочно-кишечный тракт на эти галеты. Если вы нормально себя чувствуете, значит, можно есть.
Доброе утро! Как я поняла из комментариев, дрожжевой хлеб и дрожжи при данной диете исключаются. Странно, что это обстоятельство совсем не отражено в вашей таблице. Я иногда позволяю себе тосты (сухарики) из специального тостового хлеба, а он содержит дрожжи. Это неправильно?
Марина, здравствуйте! Да, дрожжей лучше чтоб было поменьше в рационе. С хлебом это условие сложно выполнять: практически весь магазинный сделан с использованием дрожжей. Постарайтесь минимизировать его количество или выпекайте домашний. Ещё лучше есть вчерашний хлеб, а не свежий.
Подскажите, пожалуйста, чем лучше заменить ксилит? У нас на Украине ксилита давно нет в продаже. Есть сорбит, фруктоза, заменитель сахара на цикламате и сахарине натрия. Что лучше?
Марина, можно использовать фруктозу и стевию - это самые безобидные подсластители.
Петр,купила пока фруктозу, а по стевии жду разъяснений - у вас в таблице экстракт стевии среди запрещённых продуктов. У нас на таблетках из стевии указано, что это экстракт.
Добрый вечер. Три вопроса: 1. Манго при застое желчи можно или нет? 2. Какой максимальной жирности допустим творог и рыба? от 0 до 5% допустимый диапазон? 3. Можно ли в качестве перекуса использовать детское питание в паучах (мягкие пакетики). Удобно за рулем вечером в пробке, соли и жира там минимально.
Игорь, манго спелое можно изредка позволить. Для творога и рыбы - 5% допустимо, да. Детское питание можете использовать, главное - смотрите состав (чтоб без консервантов).
Здравствуйте! Почему дрожжи нельзя (даже в хлебе),ведь соляная кислота стирилизует всё в желудке? Почему свежие овощи (такие полезные), фрукты (кладезь витаминов), укроп и петрушка, а шоколад чем помешал, почему нельзя? У меня гепатит В, С, установлен с 1997г.,а в детстве переболел гепатитом А, и до сих пор ограничивал себя только в жирной пищи, и время от время принимал карсил и шрот расторопши,особенно после запойной пьянки в несколько дней. Пропил с неделю карсил хватит,печень сладкое любит и покой,говорил мой врач,а теперь вдруг сладкое нельзя, самое полезное (кроме жареного,копч.,сол.,) фрукты и овощи нельзя. Может мне кто-нибудь объяснит это! Буду признателен, спасибо за ответ!
Сергей, мы очень много раз отвечали на подобные вопросы. Если вы полистаете комментарии, то найдёте ответы на все свои вопросы.
здраствуйте! спасибо за ваш труд, очень полезная информация. хочу спросить, можно ли ряженку 2.5 процента жирности.. ? и почему у вас написано, что ее нельзя при диете, из за того, что зачастую она имеет высокую жирность??? зарание спасибо
Игорь, да, вы правы, ряженка попадает под запрет из-за жирности.
Мда ... короче кроме метадона ниче "вкусненького" (и не выпить тоже )) ) незьзя !! =)
Подскажите, можно ли употреблять печенье с маком?
Да, можно, только желательно постное
Спасибо!
здравствуйте можно ли есть чечел?
Ермек, ответили вам выше.
Можно ли рахат-лукум?
Орехи нельзя
Анна, рахат-лукум без орехов можно.
Здравствуйте, можно ли вреную или копченую колбасу в столе номер 5?
Александра, увы, нет.
Здравствуйте Петр !Вы в самом начале комментарий внизу говорили что для взрослого человека(мужчины) достаточно 1200 килокалорий в сутки(понятно что все индивидуально).Вопрос 1 Можно ли человеку сразу переходить на такую калорийность(и правильные продукты само собой).Добавлю что есть лишний вес сидячая работа и ем намного больше чем нужно.Или если например сразу нельзя то насколько постепенно(снижение калорийности) должно происходить? ответ те пожалуйста поинформативней не могу найти информации или посоветуйте книгу по питанию.лучше и то и другое.Вопрос 2 как быть если реально тяжело отказаться от жирного или от переедания вообще даже не вредными по столу 5 продуктами.Прямо зависимость какая-то(отказ от сладкого алкоголя никотина кофе и т.д дался вполне терпимо,а вот с перееданием справиться тяжело.есть мнение что каких-то витаминов не хватает(пью витамино минеральные комплексы)хожу в спортзал ходил к эндокринологу и к гепатологу соответственно, в гос.больницы, сдавал анализы :сказал вы можете если захотите нормализовать вес и отказаться от неправильной пищи дело в вас (это очень вкратце что он сказал )надеюсь вы разберетесь в моем беспорядочном изложение и помогите пожалуйста советом.Диагноз гепатит с 35 лет генотип в данный момент выявить не можем нет каких-то тест систем люди годами ждут лечения (у кого нет денег) хотелось бы себе за это время хотя бы не навредить.Большое спасибо что прочли длиннющие сообщение и очень надеюсь на ответ
Алексей, здравствуйте! Переходить на низкую калорийность можно сразу, при сидячем образе жизни организму больше 1200 (край - 1500 Ккал) не нужно. Что касается вашей зависимости от еды, то советуем обратиться одновременно и к психологу, и к диетологу. Первый поможет вам разобраться в том, почему вы много едите, что за этим кроется (возможно, вы "заедаете" свои проблемы), а второй подберёт для вас оптимальный режим питания. При таком серьёзном заболевании, как гепатит С, послаблений в диете делать нельзя, и мы не можем разрешить вам есть жирное и жареное. Эта пища будет давать сильную нагрузку на вашу и без того больную печень. Поэтому для вас жизненно важно избавиться от вируса в организме и во время терапии (и до восстановления печени) придерживаться Стола №5.
здравствуйте можно ли есть ролтон и чечел пожалуйста ответьте
Ермек, эти продукты запрещены.
спосибо
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли есть вареную СКУМБРИЮ???
можно
Спасибо
Катя, скумбрия - это жирная рыба, поэтому лучше её исключить или есть в очень ограниченных количествах.
здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли есть шашлык средней прожарки на углях.
Здравствуйте, Ермек! Стол №5 подразумевает отказ от жареного мяса, в том числе шашлыка.
спасибо вам за то что отвечаете на вопросы.
Рады помочь, Ермек.
Повторю свой вопрос по подсластителю - экстракту стевии. Можно его употреблять при данной диете? Из таблицы я поняла, что нет. Или в таблице ошибка?
Марина, в таблице указано, что запрещены листья стевии для заваривания. По поводу подсластителя - можете использовать.
Спасибо, Пётр!
У меня диагноз ЖКБ, если с основными приёмами пищи можно ещё что-то придумать, то что же перекусывать между ними(если ничего практически нельзя, ни овощи, ни фрукты, ни орехи, ни сыр и кукурузные хлопья скорей всего тоже...)?
Ольга, здравствуйте! Нужно придумывать перекусы: посмотрите наши рецепты, там много всего. Творожный жульен из кабачков, брускетты с печеной тыквой или муссом из авокадо, овсяный коктейль... блюда в основном быстрые и не очень сложные. Нужно искать выход из положения)
Добрый день. У меня с 2011 года отсутствует желчный пузырь (ЖКБ). В качестве перекусов беру на работу творожную запеканку (в нее для разнообразия добавляю тыкву, сухофрукты замоченные, яблоки), кроме того, нежирные творожки без добавок, печёные яблоки, кисель, банан 1 в день можно. Вроде бы всё это разрешено, и легко переносится)
И ещё вопрос по поводу супов. Можно ли использовать вторичный куриный бульон(первая вода сливается и снимается кожа с курицы(преимущественно грудка)? Можно ли борщ и щи?
Ольга, всё-таки от бульона животного происхождения лучше отказаться. Соответственно, вегетарианские борщ или щи можно, только обычную капусту заменяем на пекинскую и готовим его без фасоли и уксуса. То есть облегчённый диетический вариант.
Здравствуйте! А можно ли при такой диете употреблять рулеты (которые магазинные, сладкие)? Нет желчного пузыря.
Алёна, здравствуйте! Увы, магазинные рулеты да и вообще сдобную заводскую выпечку с консервантами и трансжирами диета не разрешает.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли кушать: 1. "Толокно овсяное", очень вкусная и полезная штуковина. Калории, ккал: 363. Белки, г: 12.0. Жиры, г: 6.0. Углеводы, г: 60.0 2. Сыр "Диетический" относится к категории полутвёрдых сыров Калории, ккал: 209. Белки, г: 32. Жиры, г: 9.0. Углеводы, г: 0.0 Спасибо!
Здравствуйте! По обоим пунктам ответ "да")
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мясо нутрии разрешается ли при такой диете?
Здравствуйте, Николай! Если мы говорим про заболевания печени, то только при тяжелых заболеваниях (это сильный фиброз или цирроз) мы ограничиваем количество белка. Соответственно, мясо нутрии не рекомендовано. У кого их нет – можно кушать, но без фанатизма – не больше 250 граммов в день.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.все что приготовлена на пароварке можно ли есть при такой диете.
Здравствуйте, Ермек. Да, в пароварке готовить можно и нужно.
спосибо
Здравствуйте, мне месяц назад диагностировали хронический калькулезный холецистит и прописали диету № 5. Скажите пожалуйста, после какого периода времени должно почувствоваться улучшение? Потому что пока диета не помогает. Несколько раз становилось плохо от гречки даже без масла и соли. С молоком тоже было плохо. Сметану вообще есть не могу. Как и сыр. Сухарики без специй , ароматизаторов и прочих добавок тоже вызывают не самые приятные ощущения. От вареной морковки тоже поплохело. Рыбу (любую) ненавижу с детства. Авокадо и прочая "экзотика" у нас стоит столько, что проще сразу заказать похороны. Отсюда вопросы: Что мне вообще можно? Диета не действует из-за маленького срока или может просто не подходить? К какому врачу обратиться за более подробными разъяснениями по диете?
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нашему врачу-гастроэнтерологу Сергею Сергеевичу Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask Он ответит на ваш вопрос.
Здравствуйте,а можно ли безе?
Ангелина, безе - это в чистом виде яичный белок и сахар. При диете №5 лучше избегать этих продуктов в больших количествах.
здравствуйте. в магазине наткнулась на КАРАМЕЛЬНЫЙ шоколад(ТМ яшкино), то есть без какао, но там есть масло какао. Хотела бы узнать, можно ли употреблять данный шоколад? Можно ли белый шоколад?
белый шоколад - это та же сладость, нельзя
Алина, какао в любом виде исключено. А белый шоколад содержит большое количество жира. Поэтому таких сладостей всё-таки лучше избегать.
здравствуйте.можно ли пить кумыс шубат (кисло молочные продукты)
Ермек, конечно нет! Думаю под строгим запретом, от слова совсем, напиток кислый 28°, жирный 4.3 %, еще и этиловый спирт присутствует 1.1 %
спасибо но откуда этиловый спирт в кумызе
Кумы́с — кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в результате молочнокислого и СПИРТОВОГО брожения при помощи болгарских и ацидофильных молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, беловатого цвета, вкус — кисловато-сладкий. Распространен в быту у жителей .... Шубат (или чал) — кисломолочный напиток из верблюжьего молока. Традиционный напиток казахов. По сравнению с кумысом шубат имеет более высокую жирность (до 8 %). Кислотность 28° Жирность 4.3 % Лактоза 1.32 % Сухое вещество, кроме жира 6.6 % Минеральные вещества 0.75 % Этиловый спирт 1.1 % Аскорбиновая кислота 4.8 mg%
Ермек, здравствуйте! Denson прав, кумыс и шубат исключены при Диете №5.
Добрый день! Насколько при ЖКБ подойдет сыроедческая диета 811, с исключением запрещенных в таблице плодов и зелени ?
Андрей, здравствуйте! Сыроедение - однозначно не лучший вариант диеты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Рекомендуем всё-таки классический Стол №5.
Здраствуйте можно ли пить кымыран ? При диете 5
Здравствуйте! Нет, шубат исключен при Столе №5. Напиток мало того, что жирный, так ещё и содержит этиловый спирт.
Здравствуйте Петр! Подскажите пожалуйста: 1. Ряженка запрещена из-за жирности? В нашем регионе продается 1% ряженка, можно ее пить? (по-моему где то находил вопрос о жирности ряженки, но не помню тут ли, и насколько глубоко в комментариях). 2. Можно ли кокосовое масло, на упаковке написано, без ГМО, без холетерина животного происхождения, не содержит гидрогенизированных жиров. Состав: масло кокосовое рафинированное отбеленное дезодорированное. 3. Масло подсолнечника холодного отжима? (в виде заправки для салата или для добавления в блюда) С уважением, Denson
Здравствуйте! Нежирную ряженку можете пить. Кокосовое масло в очень ограниченных количествах (примерно как сливочное). Подсолнечное масло должно быть рафинированным.
Здравствуйте! Подскажите, почему запрещена стевия? На других ресурсах говорится о пользе стевии для печени.
Анастасия, здравствуйте! Белый порошок и таблетки, которые продают в магазинах, — это не трава стевия, а ее экстракт. Очень часто такая продукция содержит искусственные подсластители, ароматизаторы... Соответственно, пользы от них мало. К тому же, белый порошок слишком концентрирован. Так что добавлять его в блюда и напитки стоит крайне аккуратно и в небольшом количестве. Ещё один момент: при определённых условиях стевия может вызвать диарею... В то же время, серьёзных противопоказаний к употреблению стевии в ограниченных количествах нет. Поэтому если ваш организм переносит этот продукт нормально, можете использовать.
Петр, спасибо за ответ! Буду учитывать)
Добрый день! Можно ли при наличие билирубиновых камней употреблять в пищу цельнозерновые продукты, например такие как: коричневый рис, зелёная гречка, макароны из цельнозерновой муки.
Вячеслав, здравствуйте! При билирубиновых камнях нужно соблюдать Диету №5, а она цельнозерновые не запрещает. Главное - во всём знать меру и не ограничивать свой рацион одной разновидностью продуктов)
Почитала комментарии, господи, в статье все популярно написано, как люди читают??? ужас, одни и те же вопросы! Если написано что нельзя жирное, как можно спрашивать про жирную сгущенку, молочку жареное мясо??Написано нельзя ягоды особенно кислые в.чистом виде, споашивают про ягоды...Я в шоке от народа, читать же надо! Ермек вообще жгун, мой кумир????
Хех, это как вы читаете, в каком месте молоко сгущенное цельное жирное ?! она 8.5% попробуйте съесть на 8.5 грамма жира - это треть банки, посмотрю как вы позеленете от сладости. Зато других осудить я смотрю в первых рядах. Да и еще "Сугщенка" и "Молоко сгущенное цельное" это два крайне разных продукта.
очень классная статья, спасибо огромное автору и специалистам!
Мы рады, что информация оказалась для вас полезной. Здоровья!
Здравствуйте! Не увидела в статье, а тушеные блюда можно употреблять при этой диете? Именно тушеные, без жарки, с небольшим количеством воды.
ну написано же, что тушеное можно, но крайне редко. Чем вы читаете?
Мария, здравствуйте! Можно. Тушеное, вареное, запеченное.
Сейчас везде пишут, что кофе полезно для печени?
Нина, полезно в небольших количествах и тем, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
Алёна, спасибо за отзыв, нам приятно. Будьте здоровы!
Здравствуйте, можно ли использовать в качестве подсластителя сироп топинамбура? Спасибо.
Алёна, здравствуйте! Не рекомендуем баловаться сиропами. Разве что по чуть-чуть и нечасто.
Добрый день, я практикующий веган) можно ли при жкб принимать БАДы на основе растительных продуктов для пополнения B12 и D, такие как solgar и now foods? И второй вопрос, сколько грамм пищи с учётом жидкости рекомендуется употреблять за один приём пищи при 4-5 разовом питание?
Вячеслав, вам лучше по этому вопросу проконсультироваться с нашим доктором Сергеем Вяловым http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Добрый день! Диагноз жировая дистрофия печени. Может ли это быть связано с моим низкожировой диетой? До 20 грамм в день.
А зачем Вы так снизили жиры?
Ольга, здравствуйте! Теоретически - может. Напишите отдельно нашему врачу-гастроэнтерологу Сергею Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Добрый день! Возможно ли заменить ксилит эретритом и можно ли при желчекаменной болезни Ессентуки 4,17? Спасибо!
Антон, здравствуйте! Да, можете использовать эритрит. Минеральную воду при желчнокаменной болезни можно при отсутствии обострения на протяжении 8 недель. Пьют её тёплой небольшими порциями.
После такой диеты есть шанс что печень уменьшится?
Виктор, здравствуйте! О какой патологии идёт речь? Если печень увеличена, настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением. Одной диетой, возможно, не обойтись, потребуются лекарства.
Добрый день, можно ли при синдроме Жильбера пшено?
Вячеслав, здравствуйте. Если вам показан Стол №5, то пшено разрешено.
Здравствуйте. Интересуют такие вопросы: 1. В оригинале в диете Стол №5 разрешен слабый кофе с молоком, но у вас написано, что кофе нельзя. Но в комментариях вы говорите, что в небольших количествах при отсутствии серьезных заболеваний ЖКТ всё-таки можно. Я немного запуталась. Можно ли слабенький кофе с молоком при желчнокаменной болезни? И если можно, то как часто (раз в день, раз в неделю, т.д.)? 2. Шиповник желчегонный. Не опасно ли принимать даже слабый отвар при желчнокаменной болезни? И если можно его принимать, то опять же, как часто? Большое спасибо за вашу работу и спасибо заранее за ответ!
Здравствуйте! Я в 2011 году перенесла операцию по удалению желчного пузыря, и буквально через день-два после операции нам в больнице на полдник каждый день давали отвар шиповника 200мл чуть сладкий. Также он прописан во всех примерах диет номер пять. Слабый кофе с нежирным молоком врач разрешила, но я кофе вообще перестала пить, - мне гораздо тяжелее без шоколада. :)
Марина, здравствуйте! 1. Желчнокаменная болезнь - это довольно серьёзная патология ЖКТ, поэтому кофе таким больным не рекомендован. Объясним. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, а это, в свою очередь, заставляет желчный пузырь вырабатывать желчи больше чем нужно. Желчный пузырь растягивается, появляется боль, тошнота, тяжесть и прочие неприятные симптомы. 2. Отвар шиповника действительно оказывает желчегонный эффект. И именно поэтому рекомендуем вам быть с ним очень аккуратной. Желчегонные средства могут вызвать движение камней. Какими будут последствия этих подвижек - никто не знает. Лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом, можно ли лично вам шиповник и в каких количествах.
Подскажите, пожайлуста, можна ли при токсическом гепатите употреблять сахарозаменитель Фитпарад ( на основе стевии). Спасибо
Наташа, здравствуйте! Не рекомендуем
Здравствуйте! Кроме холецистита и панкреатита еще повышен инсулин. Скажите, пожалуйста, какой сахара заменитель можно использовать и не разрушает ли это печень? Благодарю за ответ!
Юлия, здравствуйте! Напишите, пожалуйста, отдельно нашему доктору Сергею Вялову http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask
Здравствуйте. Спасибо за самый полный справочник по Столу №5 и работе которую продолжаете делать, не бросили. Уважия Ваш труд хотел перечитать ВСЕ ваши комментарии, но дойдя до сентябра 2016 голова закипела и я остановился. Пока читал отзывы конспектировал, поэтому делюсь мыслями и оставшимися вопросами. Правда многие вопросы перешли в предложения. Вопросы: 1. Есть ли какие-то общие рекомендации, как понять, можно ли употреблять продукт если он отсутствует в рекомендациях? 2. Витамины? Какие нужны, а какие запрещены? 3. Крахмал??? 4. Сушеная клюква? 5. Кумкуат в сахаре? Понимаю что сахар, но по 1 штучке в день? Или будем считать что это цитрусовые - запретим? 6. Готовые продукты в герметичной упаковке без консервантов а после термообработки. 7. Если холодное есть нельзя, то просто стакан холодной воды можно? 8. Нашел в Ашане «Травы для печени», не? Предложения: 1. Предложение - дополнять таблицу продуктами из этих обсуждений. Например: Лаваш (ДА) нашел только в комментах. Витамины в таблетках (НЕТ). Роль, суши - нет. Крапива - нет. Кофе с молоком в таблице ДА в комментах НЕТ, 2. Дописать про сыр просто не более 30% жирности (изначально это был вопрос где граница между жирным и нежирным сыром). 3. В разных источниках Ржаной хлеб то можно то нельзя в чем правда? У вас можно но без дрожжей, думаю так и стоит написать в таблице. 4. Рыбий жир в капсулах можно ли? (По личным наблюдением, когда его пью по 1 капсуле во время еды, 1-2 раза в день ЖКТ лучше работает). Нашел уже у вас ответ что можно - переносим в предложения. 5. Вот было бы круто составить не просто меню на неделю, а какой-то быстрый легкий способ его приготовить (заготовить). Я человек постоянно перемещающийся, а в общепитах практически нет соответствующих столу №5 блюд, для меня единственный выход - готовить все в воскресенье и носить с собой всю неделю.
1.не жирный,не холодный,не горячий,не кислый,не острый,без консервантов,не жаренный я так выкупаю... 2.не понял вопрос, витамины для печени или для чего то другого? 3.крахмал можно так как кисель разрешается,а он на крахмале,также картофель разрешён 4.нет кислая 5.- 6.можно 7.холодное нельзя и в том числе стакан холодной воды(может вызвать спазм желчных протоков) 8.как мне сказал гастро ничего не нужно из допов к печени,кроме как питаться строго по времени,задача приучить её самостоятельно работать... Я тоже человек перемещающийся и меня спасает вилка ложка,это когда в городе,а вот когда за город на природу или в парк то это проблемка...)
Пётр, здравствуйте! Ниже вам коротко и по делу ответил Андрей Наглецов, но мы всё-таки тоже оставим свой комментарий) 1. Посмотрите общие принципы диеты Стол №5, и вам всё станет понятно. 2. Приём витаминов при наличии заболеваний печени лучше согласовать с врачом-гастроэнтерологом, потому что это дополнительная нагрузка на печень. 3. Крахмал не запрещён. 4. На сушёную клюкву строгого запрета нет. Ориентируйтесь на свои ощущения и соблюдайте меру. 5. См. пункт №4. 6. Почему нет, можно. 7. Стакан воды комнатной температуры можно. 8. С различными травами и травяными сборами нужно быть очень аккуратным. Лучше не испытывать судьбу) Пётр, вообще лучшее, что человек может сделать для печени - оставить её в покое. Это значит снизить по максимуму нагрузку - отказаться от алкоголя, убрать животный жир, не принимать без сильной необходимости лекарства. И если это не цирроз и не рак, печень восстановится. Если хотите, чтобы это произошло быстрее и эффективнее, добавьте гепатопротекторы.
Есть ли международные аналоги Стола №5? Т.е. как себя вести в зарубежных поездках?
Пётр, в зарубежных поездках вы также можете ориентироваться на Стол №5. Разве в других странах нет нежирного мяса, овощных супов, круп, овощей?
95% пищи в туристических местах это гриль и жареное. Вчера долго рассматривал меню, нашёл среди всего этого жирного изобилия Зеленый салат из морских продуктов, взял не подумав, соус был сделан на основе уксуса с лимоном. Отреагировал незамедлительно....
Здравствуйте. Спасибо Вам большое, за проделанную работу. Когда врач сказал мне про камни в желчном, про удаление, про диету номер 5, честно говоря я думала, что жизнь кончилась. Никогда больше не буду кушать вкусно. Но благодаря вашему сайту, честно, захотелось жить. Столько вкусных, разнообразных и правильных рецептов. Глядя на такой большой список разрешенных продуктов и сразу много идей приходит в голову. Однако, у меня есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, можно ли употреблять иногда бездрожжевое слоеное тесто? Состав такой: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, ароматизатор натуральный), соль, регулятор кислотности - кислота лимонная.Пищевая ценность: белки 7,2г, жиры 24,6г, углеводы 47,8г. Энергетическая ценность: 445 ккал/1863 кдж. Может, жиров много, но это расчет на 0,5 кг теста, я в жизни столько не съем за раз. Если, например, взять 125 гр теста такого и сделать на нем в мультиварке, в режиме запекания пиццу с разрешеными продуктами? (курица вареная, 1/2 помидора, соус йогуртовый, китайская капуста, сыр моцарелла маложирный). И так же, можно делать пиццы на лаваше, тортилье (они разрешены вроде как) или на основе коржа из куриного фарша (на основе рецептов п/п пицц)?
Ольга, здравствуйте! Спасибо вам за добрые слова, мы стараемся. По поводу теста: иногда - можно, но не увлекайтесь. Особенно с пиццей, потому что пицца - это всегда расплавленный сыр. Такой сыр значительно тяжелее воспринимается организмом, чем обычный твёрдый.
Так же хотелось спросить, у вас в рецептах есть роллы,а что вы скажете насчет онигири? Это Японское блюдо, рисовые шарики с начинкой из рыбы. Часто используются для перекуса. Мне кажется это реально очень удобно взять с собой такое на перекус. Только отходя от рецепта не добавлять в рис уксус, а просто разводить рис до большей клейкости (рис для суши сам по себе клейкий, например), в а внутрь можно вкладывать водоросли, курицу, нежирную рыбу. И еще, скажите, у вас в запрещенных продуктах есть консервы. А можно ли брать тунца в собственном соку? Там выходит состав тунец, вода и соль (конечно кушать с учетом ограничения по соли, но в бнках он не соленый) . Просто сырого тунца для приготовления найти практически нереально, а тут удобный и вроде не вредный продукт. Спасибо.
Ольга, онигири в вашем варианте, пожалуй, можно. Тунца без консервантов - тоже.
Будьте добры я являюсь вашим постоянным читателем,есть несколько вопросов:1. когда можно начинать заниматься спортом(качалка,хотайрон,скакалка турники итд)после удаления желчного пузыря. 2.Как влияет марихуана на печень? 3.Можно ли употреблять алкоголь в редких случаях по праздникам после удаления желчного пузыря если да то через какой срок после операции, и какой алкоголь самый щадящий для печени?Заранее огромное спасибо
Андрей, здравствуйте! По поводу занятий спортом лучше проконсультируйтесь у нашего эксперта врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова http://vseopecheni.ru/FAQ/#ask Что касается марихуаны, то однозначно негативно. Это дополнительная токсическая нагрузка на орган. Про влияние различных видов алкоголя на печень мы писали здесь, почитайте http://vseopecheni.ru/news/bokal_vina_ili_porcziya_viski_rasskazyivaem,_kakoj_alkogol_silnee_%C2%ABbyot%C2%BB_po_pecheni/
Хочу сказать, что в магазинах появился сыр марки Тысяча озер Легкий, содержит всего 15% жира. ТАк что налетайте) На вкус норм.
Спасибо! В свою очередь - гугл "Сыр диетический Ровеньки", 9гр жира ;-) На вкус бомба! В ашане нашел.
Напишу сюда на всякий случай. При выборе молочных продуктов смотрите обязательно БЖУ в составе продукта, потому что у нас в России на сырах пишут "40% жирности в твердом виде", а покупаем мы уже в разведенном. Т.е. жиров в 2 раза меньше. И моцарелла 40% в составе имебющая 23 г жира это уже выходит 24% жирности. Так что если потратить время и почитать БЖУ в составе, то можно сыров ,йогуртов, творожков найти в магазинах. Мало ли кто не знал, или кого-то путают ценники.
У нас в Казани этот сыр пропал почему то
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в диете разрешены сухофрукты (яблоки, чернослив, курага, папайя, дыня), а можно сушеные персики, инжир, финики, изюм?
Изюм - можно. Инжир и финики нельзя. Персики -вроде можно
Ольга, Denson правильно подсказал)
Вы правы, спасибо за помощь!)
Вот написано, что можно вегетарианские супы и борщ без бульона, посмотрела рецепт такого борща, и возник вопрос, если нельзя лук, капусту, чеснок, томаты- то почему эти ингредиенты есть в рецепте? При чем много таких рецептов, открываешь вроде стол№5, а есть та же капуста и перловка с горошком в составе? Это я не так поняла или нет единого перечня допустимых продуктов? И чуть не забыла, можно ли делать пирожки с картошкой, соски в тесте, пироги с мясом (тесто если делать несдобное и все запекать в духовке), допустимо ли это при холецистите? И вот уже из ваших рецептов Морковный кекс с кускусом в составе 2 яйца, а их можно в ограниченном кол-ве... А еще где можно найти рецепт овощного бульона, который так востребован, чтобы точно понимать, что я использую те продукты которые действительно можно. Заранее спасибо!
Лук, капусту, томаты в вареном виде в ограниченном количестве можно. Вы же съедите за раз целую кастрюлищу супа? Чеснок тоже, если на кастрюлю один зубчик для запаха кинуть вы не почувствуете остроты вообще. На самом деле в диете номер 5 надо опираться на свои ощущения, когда делаете такие блюда. Что-то организм ваш индивидуально может не принимать. Насчет кекса с 2 яйцами, по яйцам есть ограничение да, но опять же - вы не съедите кекс за раз :) тут где-то был рецепт Слезы ангела, там вообще около 6 яиц, но если делать массу всего десерта порционно Вы укладываетесь в норму. Главный постулат - всего в меру :)
Рецепт овощного бульона: лук, морковь, сельдерей, лаврушка, петрушка,укроп,1 зубчик чеснока, соль,перец. Я покупаю еще замороженные супы хортекс, например суп из цветной капусты, варю его, добавляю туда 10% сменаты, блендерю и выходит суп-пюре. А еще можно наварить овощного бульона, заморозить его в бутылках/вакуумнизировать, а потом добавлять когда надо в ризотто, например.
лаврушку можно значит использовать, если к примеру куриную грудку варю или телятину? А вот соль/перец разве можно добавлять в бульон или опять таки по состоянию?
Спасибо за ответ.
Мне мой врач разрешила соль, перец,карри,паприку,корицу. Сказала лучше не использовать покупные смеси специй, т.к. там много намешавают непонятного. Покупаю специи свежие в спец.отделе. Конечно, не стоит все блюдо засыпать, всего понемногу. За количеством соли следить. И если Вам плохо от специй, лушче откажитесь. Но повторюсь, мне врач разрешил и я пока еще не померла :)
Алиса, здравствуйте! Ольга совершенно верно заметила, и мы всегда об этом говорим: ориентируйтесь на свои ощущения. Если ваш организм нормально воспринимает запрещённый диетой продукт - ешьте понемногу, почему нет. Как только ощутите дискомфорт - исключайте из рациона. Про яйца тоже очень правильно: большая выпечка подразумевает деление на порции, и два яйца сразу теряются)
Ольга, спасибо! Побольше бы таких рассудительных пациентов!
Алиса, вот, пожалуйста, пример овощного супа http://vseopecheni.ru/stol-5/recipes/ovoshhnoj_sup_s_czvetnoj_kapustoj/ Их много в нашей подборке. Просто введите в строку поиска "овощной".
Я в борще капусту заменяю на кабачок даже в варианте для здоровых членов семьи - получается ничуть не хуже. =)))
слишком большой первый столбец, неудобно распечатывать, 8 листов получается
Немножко поиграв с полями и пробелами, убрав повторяющиеся фразы типа "в ограниченном количестве" и "в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя" с пометками на полях, сократила до 2 страниц.
во фруктах написано что нельзя (Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие) а в сладком написано (Ягоды и фрукты некислые, в вареном и запеченном виде)
А чего не понятного?) Запекайте яблоки, делайте выпечку с ягодами, варите компоты, желе с ягодами. Главное чтобы они были термообработанными.
объясняю еще раз, во фруктах написано что нельзя (Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие), при это написано в сладком что МОЖНО (Ягоды и фрукты некислые, в вареном и запеченном виде)
Что же тут непонятного? Их нельзя в СЫРОМ виде, но можно в ПРИГОТОВЛЕННОМ! Сварите из них компот, сделайте желе-и ешьте на здоровье!
Во фруктах, в графе "можно" написано, цитирую: "Яблоки - только спелые мягкие и некислые, протертые СЫРЫЕ, запеченные; Не более 1-го банана в день". Яблоки конкретно сырые написано, банан, я так понимаю, тоже...
А подскажите, пожалуйста, майонез нельзя из-за жирности или из-за состава? Просто есть майонез диетический, там всего 9% жира.
Ольга, и из-за состава, и из-за жирности. Майонез - это в любом случае горчица и уксус, магазинные - так ещё и консерванты и красители. Ну, и диетический майонез - не самое распространённое явление)
Допью лекарства, разу уж начал, сделаю повторное обследлование, и есть там полипы или нет полипов, пофиг, забью на диеты, с современной работой до старости не доживешь. Что даст эта диета и лечение? 2-3 лишних года жизни или пять? Или я выйду завтра и меня собьет машина и я издеваюсь над собой зря.
Не надо умирать. Удалите желчный, щас операция через 3 прокола делается, легкая, легче чем аппендикс удалить, будете жить как обычный человек. Годик подержите диету, потом будете нормально питаться, только почаще. И это не строгая диета, а основы правильного питания, за некоторыми исключениями. Можете погуглить пп-рецепты, там все, что нам можно кушать (за редким исключением), все вкусное. Взгляните на это с другой стороны, будете следить за собой, правильно питаться, будете жить наоборот дольше, потому что от питания в целом зависит весь организм. Тем более, реально, что на этом сайте, что в пп-рецептах все офигенно вкусно. Научитесь классно готовить. Не унывайте. Все будет хорошо.
С такой оценкой жизни все таки советую Вам обратиться к психотерапевту. Если судить как Вы даже самому здоровому человеку на Земле нет смысла жить)
Все умрут, у меня не оценка, а лишь реальный взгляд на вещи, без вашей этой розовой пелены.
А еще я думаю, что желчного у вас нет, вот вы и хотите, чтобы другие тоже поступали, как вы, тогда вы не будете чувствовать себя глупой женщиной, совершившей ошибку. Я люблю ШАШЛЫК, ЖАРЕНОЕ, СВИНОЙ ОКОРОК, НАШПИГОВАННЫЙ САЛОМ С СОЛЬЮ И КРАСНОЙ КОРОЧКОЙ ОТ СПЕЦИЙ, ЛЮБЛЮ МАРИНОВАННОЕ, СЛАДКОЕ. А не еду для инвалидов, приготовленную в пароварке без соли и приправ.
Возьмите себя в руки, пожалуйста. Удаление желчного - это предотващение ошибок, а не глупость. Так как если желчный больной он портит поджелудочную и кишечник в целом. А панкреатит - это в сто крат хуже ,чем просто больной желчный, тогда уже ты точно никогда не будешь есть что хочешь. А с желчным это реально. Просто стоит ограничивать себя. Не жрать каждый день сало, а раз в неделю кусочек с хлебом скушал и все. И душа спокойна, и телу хорошо. Тело наше надо беречь. Если относиться к жизни халатно, думать, ой мы все равно все умрем вы точно умрете раньше. Вы же не кидаетесь под машины, а ждете когда загорится зеленый свет и идете? Так почему жить по принципам сохранности своего тела нельзя?
И перечитайте всю диету. Вы совсем не верно ее понимаете. С чего вы взяли ,что нельзя приправ и соли, если можно? С чего вы взяли, что только пареное? Варите, запекайте, тушите. Это все вкусно. Это все обычные блюда. Это не диета - то правильное питание. Посмотрите в интернете, чем питаются спортсмены и худеющие, они питаются тем же самым. Здоровые. Представляете? Просто это стиль жизни такой - правильный. Да, первые 2 месяца после операции надо будет посидеть на жесткой диете. Да первые 1,5 года придется себя ограничивать. Но потом организм приспособится и вы сможете кушать что хотите. Конечно, не нажираться до отвала, а умеренно. Сами к этому привыкните. Для всего вашего здоровья будет лучше. А алкоголь и курение и здорового человека убивают, их не рекомендуют вообще никому. Если вы хотите видеть яркий пример что жизнь без желчного возможна посмотрите на певицу Пинк. 2е детей, отличная карьера. И нет желчного) И посмотрите как шикарно живет) Вы сами себя загоняете в рамки. Постарайтесь полюбить свою жизнь и себя. Вы всему научитесь и все сможете.
Это к психиатру нужно а не на этот сайт..)
Полностью солидарен,у вас стальные нервы всё объяснять этому салоеду..или никто....))
У Вас будут боли, будете плохо чувствовать, это будет сказываться и на настроении и на работе. Вам это надо? Ведь Вы пошли к врачу? Боль заставила? Так придерживайтесь диеты и живите без боли.А вдруг машина не собьет? Я думала доживу только до 45 лет, а мне уже 66... Берегите здоровье!
Ну, от такой еды точно станете инвалидом. :) Не впадайте в крайности, можно и со специями, но не много и изредка :)
К врачу я пошел с запорами... Никаких болей болей не было. Пару раз, может быть, тянущее ощущение в правом боку. Обследовали, нашли полипы жп.
Вы считаете,что жрать жирные окорока и выглядеть как супоросная свинья-это верх умственных возможностей?Я,например,наоборот считаю,что Ольга,очень даже благоразумная женщина.Ну а вы...,что ж-человек со временем если и не мудреет,то всё же что то добавляется в голове,хотя бы от собственных ошибок.
Вы на этот сайт зашли, чтобы злобу свою выплеснуть? Не хотите есть - не ешьте, не хотите жить - тоже ваше право (очевидные вещи он говорит, видите ли; все это и без вас знают, а это не философский сайт). На каком основании вы грубите людям, которые борются за своё здоровье?
Худеющих не стоит сюда примешивать, была в их рядах, 20 кг сбросила, это наааамного легче, чем соблюдать диету №5. при похудении питание очень разнообразное можно сделать, что даже не заметишь, что на диете. Тут получается без вариантов тотальное ухудшение качество жизни: что от болезни, что от лечения - выбираешь сам для себя вариант. Социальная жизнь сразу под откос: в гости не сходить, гостей не пригласить, с друзьями за совместной трапезой нигде не встретиться, вообще на весь день от кухни не отойти, где есть? Только если в подворотне где-нибудь холодную еду из контейнера или детское питание наяривать (молочка не прокатит - лактозная непереносимость, но она тоже холодная). Отпуск... вообще ума не не приложу, как теперь в отпуск поехать, как, где питаться? Остается только овощиться где-нибудь недалеко от кухни, но разве это отпуск? Тушеное не разрешено, запекание только в фольге - та же варка по сути. Приправ нельзя потому что все пряности исключены (для меня просто катастрофа, какая же еда без травок ароматных?). Уже надоело двойной комплект питания готовить, Пинк-то поди может себе повара нанять =))). Ведь даже гречку одну на всех не сварить!!!
Не представляю себе правильного питания без свежих овощей, фруктов, зелени. Весь рацион - это суп на воде да каши с макаронами, овощи правда разрешены, но ограниченно и вареные, какая в них польза? это не правильное питание, это вынужденное питание, когда из-за одного больного органа весь организм лишается многих полезных продуктов и витаминов, и конечно же страдает от их нехватки ((
согласна с вами
Можно пить активию вместо кефира?
Йогурты до 3% жирности можно
А йогурты могут быть "вкусными" :) с разными вкусами, добавками ? Или только натуральные йогурты разрешены?
Алёна, натуральные, без красителей и консервантов
Мне поставили диагноз "синдром Жильбера". Прописали стол№5. :((( Обнаружили недавно из-за высокого билирубина (44). Хотя внешне я довольно худенькая, но обожаю шоколад, все сдобное-сладкое, жирные мясо и рыбу, маринованное. Без кофе вообще не могу (давление очень низкое). Чем я и злоупотребляла до своих 50-ти.))) Правда ко всякой колбасе и копченостям равнодушна. Но главное даже не в этом...стол еще можно соблюдать! Но никак не получается соблюдать режим частого питания. Уходишь рано, приходишь с работы поздно... На работе есть кухня... мы готовили по очереди - едим все вместе, но один только раз и в одно время. И начальство тоже со всеми за одним столом. А теперь отделяться приходится (со своим пюреобразным варевом приходить) коллеги косятся, начальство тоже. Перерыв только один - получается трехразовое питание с большими перерывами....А гастроэнтеролог на 5 раз разбить говорит :(
Менять работу либо сразу ставить в известность начальство о пяти разом питании и всё,наверняка бегают курить в день по пятнадцать раз а тут диета!
Берите перекусы, кушайте на рабочем месте. Я, напрмиер, на первый перекус беру детские пюрешки (не кислые) в мягких упаковках + печенье фитнесс (овсяные хлопья, рисовые хлопья, клетчатка, заменитель сахара/сахар). На второй перекус беру баночку питьевого йогурта, беру валио 0,4% жирности, там с разными вкусами есть малина+клетчатка, персик+клетчатка. Если наполнители в йогуртах плохо переносите, то берите обычный, типа активиа низкожирную. Для перекусов этого достаточно
Елена, здравствуйте! Да, это проблема. Может, действительно, как предлагает Андрей, поставить руководство в известность о вашей серьёзной болезни и необходимости строго соблюдать диету? Губить своё здоровье - не дело. Без диеты лечение не будет иметь действия.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли употреблять хлебцы из пророщенной ржи? Если да, то какая должна быть оптимальная длина ростков?
Марина, здравствуйте! Про длину ростков не уточним, а использовать пророщенную пшеницу в приготовлении пищи можно.
Оптимальная длина ростка на все 100%, это когда на нём созрел колос. Зерна можно собрать, солому выкинуть. Все остальные варианты (длины ростка) не достигают по эффективности 100%, и не могут быть признаны оптимальными.
Спасибо за ответ!
Здравствуйте. Интересует разрешенная морская капуста. Она вся консервированная (жестянки, дой-пак, пластик), редко встретишь не в растительном масле, и вообще нет без консервантов. Как быть? Или она разрешена только для тех, кто может ей питаться прямо в море? Про сок тоже не понятно. Из магазина сок нельзя, самому сделать, значит свежевыжатый - нельзя. Если несвежий, то значит забродивший (уксус+алкоголь) - нельзя. Остаётся пить только воду... или есть ещё какие-то варианты (относительно сока)? Про слабый чай: если заварить пакетик чая в большой кружке 350 мл вместо обычной 200 мл, то он будет считаться слабо заваренным? Про сигналы организма: раньше пил обычный кефир 2,5% жирности, творог зерновой 5% жирности. Теперь попробовал кефир 1% разных марок, творог 0,1%. Кишечник конечно почистило замечательно, но Вы писали, что нужно обращать внимание на сигналы организма. Это он (сигнал)? Или ничего страшного? Стерпится - слюбится? Чуть не забыл про сырое яблоко - его обязательно тереть? А так погрызть нельзя? И на закуску про арбуз, мне просто любопытно, два кусочка - это из за сладости или там тоже присутствуют, например, пурины? P.S. Бонус: Рецепт сочной куриной грудки за 3 минуты, для тех, кто спешит. (В зависимости от размера вашей порции время может варьироваться от 2-х до 4-х минут). Берём сырую куриную грудку, нарезаем поперёк кусочками примерно 1 см толщиной, длинные кусочки делим по палам. Посыпаем чуть-чуть солью (или кому чем разрешено). Раскладываем на тарелку, так чтоб кусочки не соприкасались. Ставим в микроволновую печь на 1,5 минуты. Затем вытащить тарелку, перевернуть кусочки и поставить ещё в микроволновую печь на 1,5 минуты. Всё, грудка готова!
Морская капуста также в замороженном виде продаётся (без добавок). Правда варить её утомительное занятие:)
Александр, простите за ответ с большой задержкой. В потоке сообщений, к сожалению, пропустили ваше. Морская капуста: желательно есть замороженную или сушеную, без добавок. Сок можно домашний, хорошо разбавленный водой. Слабый чай - это чай бледного цвета, без ярко-выраженного чайного вкуса и горечи. Если пакетик чая заваривать минуту в кружке 350 мл, да, он будет считаться слабым. Насчёт кефира... возможно, вы выпиваете слишком много? Или, действительно, такая индивидуальная особенность. Вам решать, пить его или отказаться) Сырое яблоко обязательно должно быть протёртым, так желудку легче с ним справиться. Запечённое можно целым. Арбуз - да, слишком сладкий.
Добрый день! Сколько грамм овощей и фруктов разрешено на столе N5?
Здравствуйте! Сложно сказать. В свежем виде их точно должно быть немного. В отварном, тушёном, запеченном - побольше. Ориентируйтесь на суточное количество белков, жиров и углеводов и распределяйте равномерно. Ну, и смотрите по своим ощущениям - на что лучше реагирует организм.
Здравствуте. Можно ли есть овсяное печенье?
Павел, здравствуйте! Можно
Добрый день! Есть ли какие-то поправки для язвы ДКП в стадии ремиссии в меню этого стола? Может быть такое, что крайне полезная отварная свёкла мне не идёт? Утром съем, а ближе к вечеру отрыжка с её привкусом и чисто психологические ощущения как при отравлениях бывают. Спасибо.
Здравствуйте, Андрей! Конечно, всегда может быть индивидуальная реакция. Продукт разрешен диетой, но не подходит именно вам. Если чувствуете дискомфорт - исключайте, подбирайте свой собственный список продуктов, от которых вы будете хорошо себя чувствовать
Можно пиццу???
Здравствуйте, Олеся! Нет, пиццу нельзя.
Можно пп-пиццу)
Здравствуйте! Во-первых, хочу выразить огромную благодарность за сайт! Во-вторых, прошу пояснить некоторые моменты: 1. Написано, что запрещены вафли с какао. То есть сливочные вафли разрешены (в ограниченном количестве, разумеется)? 2. Знаю, что рыбные консервы запрещены. В магазине нашла такой продукт в жестяной банке: "тунец натуральный". В составе только тунец макрелевый и соль (то есть без масла). Белки-23, жиры-1, углеводы-0. Можно ли такое употреблять?Или как не назови, но это не перестаёт быть консервой? 3. Что плохого в батончиках мюсли? Может имеются в виду глазированные батончики? Я для перекуса покупаю батончики из мюсли (они же разрешены), мёда и сушеных лесных ягод. На мой взгляд очень даже безвредные)) Заранее благодарю за ответы!
Здравствуйте, Мария! 1. Вафли - это обычно магазинный продукт. В их составе много не полезных веществ - консервантов, эмульгаторов, красителей, трансжиров, поэтому вафли лучше избегать (даже те, что без какао). 2. Тунец в принципе довольно жирная рыба, поэтому Стол №5 её не рекомендует в любом виде. Консервированную - прежде всего. 3. Посмотрите состав батончиков. Сколько там сахара, консервантов? Если всё в пределах нормы - можно. Большинство магазинных продуктов запрещено именно из-за плохого состава.
Спасибо за ответ, Петр. Только на счёт тунца не совсем понятно...В таблице он в разрешенных продуктах в одном ряду с минтаем,хеком и треской. Где же правда всё-таки?
Тунец одна из самых маложирный рыб! Пётр, вы что-то напутали. Жирность тунца 1 гр на 100 гр продукта. Конечно его можно на нашей диете.
Вопрос консервированных скорее всего состоит в том, что отравления для людей с проблемами ЖКТ страшны многократно, потому что могут резко обостриться все имеющиеся проблемы. Тогда стол 5 станешь вспоминать с телами чувствами, а то и первый.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,при циррозе можно?: 1)отвар из крапивы. 2)отвар шиповника 3)свекольный сок 4)Гранат или свежевыжатый сок 5)аскорбинку
Здравствуйте, Юлия! Отвар шиповника и отвар крапивы - в умеренных количествах можно. Любые свежевыжатые и магазинные соки нельзя (в таблице это прописано). Разве что по чуть-чуть, если разбавить водой. Аскорбинку не рекомендуем, может раздражать слизистую.
подскажите у меня вир геп в и фиброз 3 ст что можно есть?
Ирина, вам подходит диета Стол №5, но соблюдать её нужно строго, без послаблений, потому что патологии серьёзные.
Здравствуйте, Скажите пожалуйста, можно ли кофе? Люблю этот напиток. У меня жировой гепатоз 3 ст, с кистой левой доли печени. Сейчас еще сыпь добавилась . Мелкое покраснение в виде раздражения, под грудью и в верхней внутренней части ног, подмышками.На лице, руках, шее выскакивают красные воспаленные точки, долгозаживающие. Спасаюсь цинковой мазью, аппаратом дарсонваль. Сдаю анализы, в ходе которых -лимфоциты-45, амилаза 38, 4. Скажите пожалуйста, что делать?
КОФЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ=НЕТ
а очень слабенький с молоком, тоже нет?
можно.
Лучше не надо. Или попробовать раз-другой. Просто отрицательный эффект может возникнуть на второй или третий приём, или в зависимости от частоты и количества.
Прекрасный стол. Всё расписано. Спасибо
Михаил, спасибо, стараемся)
как можно есть ватрушку ,если она из сдобного теста??
Сергей, есть варианты приготовления диетических ватрушек.
кошмар, все полезное под запретом, зелень, баклажаны, сырые фрукты..где брать витамины? из каш что ле? (((
Всё не так страшно, список разрешённых продуктов довольно большой. И овощей, и фруктов можно много.
Полезное - тем, у кого здоровая печень, жёлчный пузырь. Здесь диета 5 - доя определённой категории людей, которые хотят врсстановить и поберечь здоровье. Вы не согласны? Вам, значит, не сюда. И никаких кошмаров ????????
Спасибо за ответ. Да, список вроде большой, но выбрать мне нечего, каши и макароны я не ем, с детства, моя обычная и привычная еда - немного мяса, сыр, молоко, творог минимально, только смешанный со сметаной и намазанный на хлеб, по утрам, с кружкой чая, в другом виде я его есть не могу...основу моего рациона составляют овощи-фрукты и зелень (сырые), без этого у меня запоры и я страшно мучаюсь...кроме того, в связи с возрастом у меня букет болезней, и при каждой приходится исключать определенные продукты, таким образом, если соблюдать все эти ограничения и исключения, остается практически сидеть на хлебе и воде, ну или нарушать запреты ради того чтобы не умереть с голоду ((
Предлагаю, как и сам поступаю - подгонять 5 стол под себя. Яблоки, к примеру, я не могу есть, свеклу только немножко, иначе кислота поднимается. Случилась неприятность со сливочным маслом - исключил полностью. Зефир ем без опаски. Молочные сосиски - редко, одну. И т.д. - по своему организму надо ориентироваться.
Добрый день, ваше приложение пропало из Гугл плэй. Как можно его скачать на аднроид? Спасибо
Светлана, мы проверили, приложение на месте. Проверьте ещё раз. Спасибо!)
начинается сезон хурмы, ее можно есть?
тоже интересует этот вопрос
Ольга, хурму, к сожалению, нельзя. Довольно тяжёлый для пищеварения продукт.
Добрый вечер. Можно использовать в приготовлении рисовую, гречневую,кукурузную, ржаную, цельнозерновую муку?
Светлана, здравствуйте. Все, кроме кукурузной. Ржаную - по минимуму.
Здравствуйте! Подскажите, сейчас продаётся везде бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске. Можно ли его есть? Не могу так сразу начать мало хлеба есть (
Галина, здравствуйте! На хмелевой лучше не надо. Выбирайте самый обычный пшеничный хлеб.
Добрый день! Как авторы данной диеты относятся у употреблению при ЖКБ льняного масла? Данная диета рекомендует употребление рафинированного растительного масла, но вот в этой статье я с удивлением читаю, что в нем присутствуют трансжиры https://vseopecheni.ru/news/skazhi_margarinu_«goodbye»_voz_prizvala_zapretit_transzhiryi_vo_vsyom_mire/ Как же быть?
Марина, здравствуйте! Это проблема именно рафинированного масла. Сам процесс переработки довольно не экологичный. Но, увы, нерафинированное масло при тепловой обработке выделяет канцерогены. К тому же оно может раздражать слизистые ЖКТ. Так что выбираем из двух зол меньшую: качественное рафинированное масло в небольших количествах. Многие блюда можно вообще готовить без масла. В этом деле очень помогает мультиварка.
Здравствуйте! Я поняла, что из нерафинированного постного масла можно только оливковое? А льняное? Совсем нельзя? Сегодня на вашем сайте прочла статью, в которой говорится о том, что рафинированное растительное масло содержит трансжиры. Так какое же масло тогда лучше употреблять?
Марина, здравствуйте! Лучший вариант - это оливковое или подсолнечное масло. Без масла совсем нельзя, поэтому выбираем меньшее из зол. Льняное тоже можете использовать. Но аккуратно с ним. Оно очень легко становится канцерогенным, если нарушить условия хранения. Неизвестно, что происходило с продуктом при транспортировке. Если доверяете магазину, в котором берёте масло, покупайте.
Спасибо!
Здравствуйте , а можно ли тан или айран при циррозе ст компенсации..?
Лиза, здравствуйте! Айран - это разновидность кефира. Можно понемногу.
Здравствуйте. У меня хронический панкреатит, можно ли есть супы на курином бульоне? Я думала, что это полезно для поджелудочной
Анна, здравствуйте! Если врач прописал диету №5, то от супов на мясном бульоне придётся отказаться.
В первых блюдах есть перловый суп, а в кашах перловку нельзя...так можно или нельзя? Получается из круп только гречка, рис (с его производными булгурами и др.), овсянка и манка?
Инна, можно ещё булгур, кускус. В перловом супе самой крупы очень немного, поэтому он в разрешённых. А вот чистую перловку в качестве гарнира не советуем - она тяжеловата для ЖКТ.
а можно ли киноа?
Доброе утро, уважаемая редакция! Проясните ещё такой важный вопрос - по хлебу. Я перестала покупать хлебобулочные изделия в магазине, а стала печь хлеб сама - ржаной на закваске, тот, что испокон века ели наши предки: мука, вода и немного ферментированного солода, больше ничего он не содержит. Стараюсь изделия из белой муки не употреблять вообще. В вашей таблице разрешенных продуктов ржаной хлеб указан на втором месте. Но в комментариях у вас я вдруг прочла, что ржаную муку нужно употреблять по минимуму. Так можно ли есть ржаной хлеб, и сколько грамм в день его можно съедать? Не хотелось бы такой полезнейший продукт исключать из своего рациона. Свежим я его не ем – только на следующий день.
Марина, вопрос тонкий и очень индивидуальный. У кого-то на ржаную муку и ржаной хлеб резкая реакция - вздутие живота, боль и проч. неприятные симптомы. Если лично у вас продукт не вызывает неприятных ощущений, можете понемногу есть. Какое количество? Пара кусочков в день за обедом.
Спасибо!
Добрый день, можно ли употреблять "Снежок" 2,5% ?
Здравствуйте, Артём! Можно, если в нём нет красителей. И в небольших количествах - это сладкий напиток.
здравствуйте моно ли ест суп на курином бульоне????
Роман, здравствуйте! Супы на мясных бульонах не разрешены.
Не употреблять супы на крепких грибных, мясных и рыбных бульонах, зеленые щи и окрошку. Т.е. слабые можно?
Здравствуйте! Что то ваша таблица отличается от других. Не пойму кому верить. Ржаной хлеб везде пишут нельзя, у Вас можно. То же самое про пшенную кашу. Поясните пожалуйста. И еще у стола 5 есть разновидности 5а, 5п....и.т.д..Есть ли кардинальные отличия?
Тоже обратила внимание на хлеб. Еще в традиционной диете нельзя есть пшенную кашу (здесь можно), все виды капусты (здесь можно цветную и пекинскую), яйца вкрутую тоже запрещены во многих источниках (здесь же можно, да ещё и с половинкой желтка). Кроме того везде сказано, что фрукты есть только запеченными, а тут написано, что можно мелко протертое сырое яблоко и 1 банан в день. И как теперь быть - рисковать?..
Капусту цветную и пекинскую можно. Я ем и черный и белый хелб, но беру только бездрожжевую выпечку и внимательно смотрю состав, предпочитаю в составе цельнозерновую муку и отруби, так как мне это помогает улучшить перельстаику кишечника. Яйца лучше вареные в мешочек, а не вкрутую. Свежие овощи и фрукты можно вводить через 1,5 месяца после операции. И лучше не есть сырое яблоко натощак, как как оно может вызвать рефлюкс. Сначала все пробуйте мелкими порциями если вводите и смотрите за реакцией организма.
Какой там рефлюкс! У меня от пары кружочков огурца или от половины яблока начинается в лучшем случае концерт без заявок, в худшем - пара дней "эффектов".
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а можно 1)запеченные хурму и грушу 2) изюм и вяленый инжир 3)понемногу кокосовой стружки. Спасибо))
Надежда, здравствуйте! Хурму мы исключаем, потому что она вяжет. Грушу можно понемногу. Изюм и кокосовую стружку добавляем понемногу в выпечку, инжир - запрещён диетой.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в каких магазинах лучше покупать сырники с диетой № 5
Сергей, здравствуйте! В идеале, конечно, делать сырники дома. Так вы будете уверены в составе - что он без консервантов, красителей и вредных жиров. Если берёте в магазине, внимательно читайте состав. Конкретных супермаркетов назвать не можем: во-первых, чтоб не рекламировать, во-вторых, в каждом городе свои магазины. Просто смотрите ингредиенты.
а сырники разве можно? их же жарят на масле
Здравствуйте, я поняла, что цикорий нельзя. Почему на пачках пишут, что цикорий можно даже при заболеваниях печени?
Оксана, здравствуйте! Мы не можем ручаться за производителей цикория. Лишь сообщаем вам рекомендации врачей.
Подскажите пожалуйста по ягодам и фруктом, то что свежие нельзя, это я понял, а скажем прошедшие заморозку и отлежавшиеся?
Макс, здравствуйте! Заморозка - это всё-таки не совсем та обработка, которая требуется при диете №5. Запекание или варка - то, что нужно. Ограничено можно есть свежие. К примеру, яблоки. Но ориентируйтесь по своему состоянию. Если самочувствие портится, лучше всё-таки воздействовать температурой.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста!у меня показало гепатоз. Гепатомегалия. Врачами назначен стол номер 5 на 3 месяца. Хотелось бы узнать, после окончания стола,возможно вернутся к обычному питанию, или это надолго теперь?! Спасибо
Если Вам назначили врачи стол на 3 месяца, значит соблюдать его надо 3 месяца. Это логично) Но рекомендую Вам не возвращаться к прежнему питанию, а соблюдать правила правильного питания (об этом есть много информации в интренете, почитайте).
Игорь, здравствуйте! Соблюдайте, как рекомендовали, 3 месяца. Дальше врач определит, нужно вам продолжать или нет. Но, как верно заметила Ксенья: лучше придерживаться здорового питания, чтобы в будущем не было проблем с печенью. Как минимум - ограничивать себя в жирах.
А почему семечки нельзя?
Сергей, здравствуйте! Семена подсолнечника - довольно непростой для пищеварения продукт. Они раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного трата, провоцируют повышенную выработку соляной кислоты. К тому же они довольно жирные, и если мы говорим о болезнях печени, то лишние жиры при лечении точно не нужны. Ни животные, ни растительные.
Здравствуйте Петр! При абсцессе печени в период лечения можно употреблять мёд манука 24+? Сыр моцарелла ? Лаваш? Спасибо
Ольга, здравствуйте! Моцареллу лучше исключить, мёд понемногу, лаваш - можно.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ КТО ПРОЧТЁТ! А ВОТ ТУТ ПИШУТ, ЧТО МОЖНО МОРСКУЮ КАПУСТУ. А ТОГДА В КАКОМ ВИДЕ? Я ПРИВЫК, ДЛЯ ЙОДА И ПРОСТОТЫ ЕСТЬ ПРЕСЕРВЫ, (ЧТО ЛИ). ТАК ИХ МОЖНО? СПАСИБО. P.S. ЕСЛИ У МЕНЯ -ХРОН. ГАСТРИТ, ТОКСИЧ. ГЕПАТИТ, СГУСТОК В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ХРОН. ХОЛЕЦИСТИТ, ХРОН. ПАНКРЕАТИТ - ВСЁ ВНЕ ОБОСТРЕНИЙ?
если в виде консерв - не стоит. можно купить замороженную (можно найти в магазинах), добавлять в супы
Признателен вам всем!.
Валерий, здравствуйте! Евгений верно посоветовал. Лучше всего - замороженная морская капуста. Консервированную не рекомендуем.
Можно ли в качестве вкусовой добавки использовать мелко молотые орехи и сушенные грибы? Орехами, например, немного посыпать что-то - мясо, суп. Грибы, например, всыпать при тушении мяса. Я ведь правильно понимаю, эти продукты запрещены из-за того, что сложно переваривать их? Тонкий помол уберет эту проблему, если использовать в небольшом количестве?
Следует исключить употребление ... грибов, ...
Спасибо, очень полезный ответ =D
Вероника, здравствуйте! Эти продукты действительно запрещены диетой, но если вы себя хорошо чувствуете, то можете попробовать понемногу добавлять в блюда. Если у организма не будет негативной реакции, иногда используйте.
Добрый день , а что из алкогольных напитков можно в виде исключения хотябы раз в месяц ?
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЭТО ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ОТВЕТОВ: "Про влияние различных видов алкоголя на печень мы писали здесь, почитайте http://vseopecheni.ru/news/bokal_vina_ili_porcziya_viski_rasskazyivaem,_kakoj_alkogol_silnee_%C2%ABbyot%C2%BB_po_pecheni/"
Игнорировать холодные напитки, какао, черный кофе, все алкогольные и малоалкогольные напитки.
Евгений, здравствуйте! Алкогольные напитки исключены.
Здоровых Новых Годов! Евгений, раз редактировать уж нельзя, то не читайте это. Гуру уже высказался. Вот.
У меня дискинезия, я готовлю ячницу на пароварке, про это ничего не сказано, прокомментируйте пожалуйста
здравствуйте! а чем это отличается от омлета? я не комментатор, а просто спрашиваю.
Написано что полное яйцо нельзя. т.е желток противопоказан
Омлет белковый разрешён.
Здравствуйте! А я предпочитаю варить в мешочек и мучиться с удалением половины желтка. Но признателен!
Здравствуйте, Тимур! Разрешено до двух белков в сутки, желтков не более 1/2. Ориентируйтесь на это количество. Готовить в пароварке можно.
ЗДОРОВОГО И УСПЕШНОГО НОВОГО 2019 ГОДА, ВСЕМ КТО ПРОЧИТАЛ! ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОДСЕСТЬ К СТОЛУ №5 КУПИЛ КИЛО МАНДАРИН. КАК ИХ МОЖНО УПОТРЕБИТЬ? ВОТ ЕСЛИ В КОМПОТЕ С ЯБЛОКАМИ (ИЗ РЕЦЕПТА: ...СТАКАН САХАРА НА ЛИТР ВОДЫ)? А ежели сахар сменить на фруктозу? Заранее признателен! P.S. ЕСЛИ У МЕНЯ -ХРОН. ГАСТРИТ, ТОКСИЧ. ГЕПАТИТ, СГУСТОК В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ХРОН. ХОЛЕЦИСТИТ, ХРОН. ПАНКРЕАТИТ - ВСЁ ВНЕ ОБОСТРЕНИЙ(.
Валерий, здравствуйте! Попробуйте сделать из мандаринов желе, мусс или варенье.
Здравствуйте! Да, признателен!
Здравствуйте! Да как же я сразу забыл ПОБЛАГОДАРИТЬ? Ну хоть теперь исправлюсь.
Чем румяная корочка при запекании отличается от корочки при подрумянивании на сухой сковороде? Первая разрешена, вторая нет. При жарке в масле, как я понимаю, отличие очень сильное?
Виктория, подсушивать на сковороде без масла можно. К примеру, хлеб. Жарить в масле точно не рекомендуем.
Здравствуйте! А пшеничную кашу можно употреблять?
Здорового Нового года! эта каша варится из дробленого пшеничного зерна - булгура. А булгур можно. Осторожнее с маслом или салом. Вот.
Здравствуйте, Кирилл! Да, можно.
Почему тушение можно использовать только изредка?
Здорового Нового года! Большая энциклопедия кулинарного исскуства: "Тушение — это приготовление блюда с помощью масла, воды и кислот, соединенных вместе. Оно невозможно без жарения и может быть иногда продолжением варки. Это процесс вспомогательный, а не самостоятельный и во всех случаях завершающий: соединение жарения и варки или дополнение к жарению и варке." Отсюда делаю вывод, что данное жарение вредновато. Так что злоупотреблять тушением не стоит. Во!
Есть и другие определения тушения. Например, тушение - это приготовление, как правило, длительное в отличие от припускания, в малом количестве жидкости, перед тушением продукты МОЖНО обжаривать. В рекомендациях к приготовлению блюд стола №5 и так написано, что жарить нельзя, так что из-за этого нет смысла исключать тушение, написали бы тушение без предварительной обжарки и всего делов. Тут какая-то другая причина.
Виктория, спасибо, что обратили внимание. Мы это исправим. Тушить можно - это безопасный способ приготовления. Особенно если с минимумом масла.
Ну, да,да. И, кстати, Гуру уже точки над i расставил.
черный шоколад можно при диете №5?
Ирина, любой шоколад под запретом.
Готовлюсь к операции,камни в желчном.было обострение.прописали 5 стол.насчет круп хотела спросить.Гречку с детства не ем,рис очень редко и то в плове,2 недели посидела на овсянке,воротит от нее уже.хотела пшеничную кашу сделать,опасаюсь.Пока сижу на кефирчике,яблоках,свекле,но постоянное чувство голода.на других сайтах говорится,что исключить картофель,но суп без него как делать?бульон нельзя,как варить суп?сливать бульон и снова варить?
Звучит по-детски: "с детства не ем". Есть такое слово "надо", приучите себя к ней. Или вам проще сидеть, страдать от голода? Я тоже с детства не ела, но постепенно привыкла. С рисом так же, купите хороший, ароматный рис, приготовьте. Например, жасмин или басмати. А если в красный рис добавить немного (НЕМНОГО!) сливочного масла, у него появляется привкус шоколада =))) Из вашего поста создается ощущение, что диета состоит только из гречки, риса, овсянки, кефира, яблок и свеклы. Там еще много всего другого имеется. Картофель входит в число разрешенных продуктов, а что за сайты, где он запрещен? Суп можно на воде, можно предварительно сделать овощной бульон. Можно сварить на воде, потом туда уже положить готовое мясо, будет мясной суп, на следующий день по вкусу не намного хуже сваренного на бульоне. Мне врач сказала, что можно на третьем бульоне сделать (залить холодной водой, довести до кипения, проварить 2-3 минуты, слить, промыть, снова залить холодной водой, довести до кипения, проварить 2-3 минуты, слить, промыть, потом уже варить бульон), но это была моя индивидуальная рекомендация, не знаю, можно ли вам. Я так, если честно, не делала, домашним так варить не хочется, всё равно им на обычном бульоне, так что мне проще для себя сварить овощной бульон или просто на воде, всё равно раздельно готовить, так уж лучше сэкономить время.
Вероника, в Столе №5 гораздо больше продуктов, чем вы описали. Суп можно варить на овощном бульоне. Зайдите в раздел рецепты и выберите то, что вам понравится. Там несколько сотен блюд)
=Звучит по-детски: "с детства не ем". Есть такое слово "надо", приучите себя к ней. Или вам проще сидеть, страдать от голода? Я тоже с детства не ела, но постепенно привыкла.= Ваше сообщение старое, но задела категоричность, поэтому решила ответить. Взрослые люди - это не грудные дети, которых можно к чему-то "приучить". Если человек не ест чего-то с детства, значит его желудок не воспринимает эту еду, не заточен на ее переваривание и соответственно эта еда не усваивается, а гниет в желудке. Лично у меня от полезной гречки или любой другой каши вздутие, диспепсия и прочие неприятные явления. То же самое от творога. Пыталась много раз, но оставила эти попытки. Уж лучше голодать.
Кукурузные палочки с сахарозаменителем, что скажете?
Михаил, здравствуйте! Кукурузные палочки готовятся на основе кукурузной муки, а она не рекомендована при Столе №5.
Здравствуйте. Можно "привязать" диету 5 к длительному посту ? Спасибо.
Эврика! Нашёл лёгкий способ ежедневно отделять пол-желтка (а не его пол) для тех кто варит яйцо "в мешочек". Половинку надо откусить (ведь он не ядовит) и сразу сплюнуть в место утилизации, а не сучить крошкой-ложкой, чтоб потом вымывать из под желтка блюдце (как я делал до того). И только потом вспомнил, что Б.Г. задолго уж эврикнул: "если хочешь что-то... постарайся использовать рот." Вот!
Здравствуйте,а почему нельзя зелёный чай?Я его так люблю.
Людмила, здравствуйте! Мы отвечали на этот вопрос, если заглянете в предыдущие комментарии. Зелёный чай раздражает стенки желудочно-кишечного тракта. В принципе если речь идёт о заболевании печени, то можно не придерживаться строгого запрета. А вот с другими патологиями, при которых показан Стол №5, лучше соблюдать рекомендацию.
А цикорий с молоком иногда , можно?
Людмила, иногда - можно) Вообще ориентируйтесь на свой организм, как он отзывается на тот или иной продукт. Так вы сможете составить свой индивидуальный список хороших продуктов и раздражителей, которых лучше избегать.
Здравствуйте, не совсем понятно, почему не рекомендуется употреблять говяжий язык. Это же вроде довольно диетическое блюдо и жира в нем не так много (по БЖУ похож на крольчатину, которую наоборот рекомендуют). Или есть какие-то другие причины?
Здравствуйте! Предполагаю, что за его соучастие в поговорке: "Язык до Киева доведёт". А то чего бы его запретили дважды! Во!
Интересный вариант. Но хотелось бы объяснение, связанное больше с диетологией, чем с лингвистикой
Здравствуйте, Антон! Говяжий язык попал под запрет из-за достаточно высокой жирности.
Странновато, конечно. У рекомендуемой крольчатины жирность составляет 12.1, а у не рекомендуемого из-за жирности говяжьего языка - 12.9 (информация взята отсюда https://vseopecheni.ru/calculator-kalorii/).
Антон, наша таблица - это ориентиры. Можете пробовать тот или иной продукт и смотреть на реакцию организма. Быть может, говяжий язык для вас вполне приемлем.
В языке, как и во всех субпродуктах большое количество пуринов, что негативно влияет на метаболизм и обменные процессы в печени.
Здравствуйте! Полгода назад удалили ЖП,на следующий день была операция /ликвидация перитонита.На данный момент нет никаких проблем с печенью (тьфу 3 раза),все это время я придерживалась стола5,но у меня лактозная непереносимость и я не ем мясо.Так вот при подсчете бжу оказалось,что по жирам жесткий недобор,а это тоже не очень хорошо для кожи,мышц,суставов.Можно ли употреблять в пищу орехи,если нет негативной реакции организма? И еще один вопрос,который мучает меня уже полгода -на диете порция должна быть 200-300гр,а жидкость входит в этот объем,например,компот из сухофруктов после овощного пюре ?
Елена, здравствуйте! Если негативной реакции организма нет, можете ввести в рацион орехи. По жидкости: лучше всё-таки ориентироваться на БЖУ и калорийность. Но вообще жидкость считаем отдельно, пищу отдельно.
Благодарю!
Начиная от какой величины содержания жиров рыба считается жирной? В таблице перечислены крайности: очень "сухие" и очень жирные. Что делать с теми, что посередке? Например, голец, кета, горбуша, сиг, ряпушка, мойва, корюшка, лещ, карась, карп, т.п. (кстати, палтус, из той же оперы, но, судя по ответу в рецептах, он не считается жирным) И почему количество рыбы ограничивается тремя разами в неделю?
Виктория, сорта считаются нежирными, если содержание жира менее 4%. Умеренной жирности — не более 8%. Жирные породы — более 8%. Рыба нежирных сортов считается предпочтительной, но и умеренной жирности можно есть. Ориентируйтесь на своё состояние. Что касается трёх раз в неделю: этого количества достаточно, чтобы получить необходимые полезные вещества, содержащиеся в рыбе. Можете есть больше, если организм требует. Значит, ему это нужно. И наоборот, не просит - значит, и не нужно.
Почему единственный сахарозаменитель, который запрещен - это экстракт стевии? Мне казалось, что он наиболее безопасен для употребления. В стевии содержатся какие-то опасные вещества, из-за которых её специально выделили? Когда сделала поиск по сайту, там на вопросы о стевии везде был стандартный ответ, что сахарозаменители запрещены, все скопом без конкретики (в таблице этого почему-то нет). Хотелось бы узнать именно про стевию, так как наряду с обычным сахаром использую именно её жидкий экстракт (прозрачный, без запаха и постороннего вкуса), так как была уверена, что она как раз самая безопасная.
Виктория, здравствуйте! С сахарозаменителями вопрос сложный. Одни специалисты категорически против химии, другие говорят, что искусственные подсластители не наносят сколько-нибудь ощутимого вреда организму. С экстрактом стевии у нас действительно вышла ошибка - его можно отнести к разряду разрешенных (исправим). Что касается ксилита, сорбита, аспартама и всего в этом роде, то при изменённых показателях печени лучше их избегать.
Поправляйтесь и Здравствуйте! Весьма признателен Вам за реабилитацию стевии! Тем более, что я знаю на какой полке в Перекрёстке она поджидает страждующих. Всего Вам здорового и светлого!
Смотрите таблицу. Экстракт ставит и листья ставит разрешены.
Извините за ошибку - стевии
Можно ли употреблять говяжье сердце (конечно, со срезанным жиром)?
Здравствуйте! Да,... ли? И заодно: как насчёт легкого (в смысле субпродукта)? Всем желаю поправиться!
Виктория, субпродукты не рекомендованы, но если сердце маложирное, то иногда можно.
Валерий, здравствуйте! Ответ тот же, что и для Виктории) Выбирайте нежирный продукт и готовьте иногда.
Здравствуйте все кто прочтёт, их близкие и друзья! А вот,скажем, сахарозаменитель "сладис" ? Я наткнулся на него в отделе диетпитания универсама. Но вот не нашёл упоминания о нём на сайте. Так заменяет ли он нам безопасно "белую смерть" наравне с ксилитом (раз и сама фруктоза внезапно для меня подкачала)?Подскажите, пжл, если кто богат знаниями ли, опытом ли. Заранее признателен. P.S. ЕСЛИ У МЕНЯ -ХРОН. ГАСТРИТ, ТОКСИЧ. ГЕПАТИТ, СГУСТОК В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ, ХРОН. ХОЛЕЦИСТИТ, ХРОН. ПАНКРЕАТИТ - ВСЁ ВНЕ ОБОСТРЕНИЙ(.
А сукралоза? Везде пишут,что она полностью безопасна.
Здравствуйте! Ну, что за сукралозу? Впервые в жизни наткнулся на неё пару дней назад "В" (а не "НА") Перекрёстке. И почти Ваш же вопрос сам здесь задаю. Но, скажу я Вам, Вам она скорее таки безопасна. А почему? - А потому,что раз я в этом не Гематоген, то вверху этой страницы, в окошке где: "введите вопрос" "Искать везде" "Найти" - набрал я эту "Сукралозу". (чего и Вам советую). Сразу предупрежу, что появились только 2 и оба негативных результата. Так что не "везде ... она полностью безопасна". Но, я надеюсь, опасность сия не для Вас. Ибо оба негатива связаны с плохой "с печенью (тьфу 3 раза)". И, значит, предварительно желаю: Сукралозьтесь на здоровье! А точнее, конечно, знает Гуру-Петр (когда-то он вновь отзовётся?). Или не скорее ли будет узнать у доктора Вялова? Скорейшей Вам поправки!
Благодарю! И Вам скорейшего выздоровления!
Поправляйтесь и здравствуйте! Мне аж досадно, что Петр Гурыч обошёл наш с Вами диалог о сукралозе и не внёс полной ясности в Ваши сомнения. Хотя чуть ниже он высказался по многим сахарозаменителям. Может полагал, что тем самым он и Вам ответил? Но для точности, можно бы юзнуть "план Б" - т.е. спросить доктора Вялова? А? И Простите, если именно моя болтовня сбила Петра Гуруча с ответа Вам. Скорейшей Вам поправки!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли кунжутное масло. Читал, что вроде бы оно полезно при гепатите.
Андрей, здравствуйте! Кунжутное масло можно в разумных количествах, главное требование - чтобы оно было высокого качества.
Можно ли овсяное печенье
Здравствуйте! "ВОПРОС №7254: При циррозе печени можно есть овсяное печенье? Андрианов Евгений Валентинович 09.04.2014 Отвечает Сергей Вялов Овсяное печенье есть можно, без ограничений." Вот.
Спорный ответ, ИМХО, для приготовления овсяного печенья используют очень много масла, как правило, пальмового (а оно тугоплавкое). Посмотрите состав и БЖУ (жиры 15-20%) на упаковках, я была уверена, что нам такого нельзя o_O Во всяком случае здесь на сайте в рецептах масла всегда очень мало.
Здравствуйте! Ну если так, то может доктор Вялов имел ввиду развесное печенье (без этикетки)? Или вовсе самоделку здешней рецептуры, но овсяное? Я не знаю. Но Гуру - Петр, как-нить вспомнит о нас болесных и разъяснит таки. Здравия, Виктория, желаю!
Алексей, здравствуйте! Овсяное печень можно. С одной поправкой. Лучше, если оно будет домашним, приготовленным по правилам Стола №5. Это, скорее всего, и имел в виду Сергей Сергеевич. В магазинном обращайте внимание на состав. Если он спорный, лучше не увлекайтесь таким печеньем.
Выше я ответил про овсяное печенье)
Можно ли использовать в выпечке черемуховую муку?
Виктория, здравствуйте! Да, можно
Спасибо вам огромное моя дочка выздоровела! В этом сайте всё правильно!Моя дочь правильно питалась и очень вкусно!
Екатерина, мы очень рады, что ваша дочь здорова! Спасибо за приятные слова!
Скажите, пожалуйста, по поводу бананов. Почему не более 1 в день?
Елена, здравствуйте! В бананах много сахара, поэтому их ограничиваем.
Почему разрешена кабачковая икра (аж два раза)? Она же содержит томатную пасту, пряности и довольно много масла, у неё даже вкус очень резкий.к
Виктория, потому что мы имеем в виду домашнюю кабачковую икру. Вот здесь рецепт (без томатной пасты и обилия пряностей) https://vseopecheni.ru/stol-5/recipes/samaya_prostaya_kabachkovaya_ikra/ В рецепте присутствуют томаты, но во-первых, они подвергаются термической обработке, во-вторых, идут в составе блюда, а не как самостоятельный продукт. В период ремиссии такую икру в небольших количествах можно.
Здравствуйте все, ваши близкие и друзья! А кто-нить подскажет чем можно заменить попиваемый под комп кофе. Я так к нему (пополам с цикорием) привык до открытия моих болезней, что теперь реально скучаю по прихлёбыванию чего-нить в у-компьютерном сидении. Отвар шиповника, вроде, хорош в небольших кол-вах, но я бы выцеживал это, больше полу-литра в день. Посоветуйте кто может. Заранее признателен!
Очень похож на растворимый кофе ячменный напиток, например "старая мельница". Продается в любом ашане.
Здравствуйте! Вот отлично! Весьма признателен!
Здравствуйте! Подскажите, можно ли миндальное или соевое молоко при столе №5, при гастрите?
Антон, здравствуйте! Можно в небольших количествах. Смотрите на реакцию организма.
кокос и кокосовое масло разрешены (как много в день)? Какая мука подойдет для безглютеновой диеты?
Ирина, кокосовое масло можно понемногу, как и любое растительное. В рецептах мы указываем, сколько масла нужно. Обычно - не больше 2 ст. ложек. Кокос - довольно жирный продукт, поэтому от него лучше отказаться. Особенно если речь идёт о заболеваниях печени. Гречневая и рисовая мука не содержат глютена, поэтому подходят для людей с непереносимостью.
УЖАС! У меня ведь гипотония, так чем теперь давление повышать? Таблетки пить не собираюсь, а от слабого чая толку маловато..
Вадим, здравствуйте! С этим вопросом лучше обратиться к врачу. Возможно, вам всё же необходима лекарственная поддержка.
Здравствуйте Петр Гурувич и все, все, все! Тут заточило меня сомнение. Прально ли я делаю когда мажу на булку (теперь вместо хлеба) 10% сметану - ну очень уж привык к хлебу с маслом. А от животного масла (даже легкого) отказался совсем. Можно ли так жить?
Здравствуйте, Валера! Стол №5 как раз и советует до минимума снизить животные жиры. В их любом случае в каком-то количестве получите из мяса, даже самого постного. Если у вас есть сомнения в том, что организм получает все необходимые питательные вещества, сдайте профилактически анализ.
Да Здравствуйте! На анализы для гастроэнтеролога мне в середине мая. Но однозначно: Весьма признателен!
Я снова по поводу запрета на все свежие овощи и фрукты. Всё-таки сколько сайтов ни читала с рекомендациями, наоборот советуют побольше свежих овощей и фруктов, почему же эта диета их запрещает? Я имею в виду рекомендации именно при болезнях печени и желчного пузыря
Здравствуйте! А вот мне мой гастроэнтеролог запретила даже яблоки с кожурой, ибо кожура может поранить мой воспалённый до нежности внутренний тракт. Ещё строже она была к свежим (непеченым) яблокам. Ну и огурцы с помидорами тоже. Вот.
Вера, здравствуйте! Свежие салаты разрешены, посмотрите наш раздел "Рецепты". Да, не все овощи можно использовать в сыром виде или можно, но в ограниченном количестве. Всё для того, чтобы не раздражать желудочно-кишечный тракт, не создавать дополнительную нагрузку.
Да,тяжеловато это все готовить,когда ты на работе,дети,уроки...
Юлия, здравствуйте! Мы как раз стараемся публиковать рецепты простых и быстрых блюд. В разделе "Рецепты" вы таких найдёте не один десяток.
скажите, пожалуйста, разрешен ли в процессе тушения чеснок и черный перец?
Здравствуйте! Ну тут даже я знаю: сначала дождитесь выздоровления. Вот.
Настя, здравствуйте! Эти продукты подпадают под запрет.
хм... ИМХО, у многих здешних пациентов выздоровления невозможно, разе не так? Если камни стали образовываться, склонность останется, если удалили желчный пузырь, снова он не вырастет и т.п.
Да Здравствуйте Виктория! Вы правы. Но я-таки не врач, а пациент. И всей палитры болезней окруживших 5-й стол не знаю. А подумал тут со своего шестка. Хотя пузыря мне и чужого жалко. Итого: Простите - погорячился. Вам же желаю скорейшего выздоровления, если оно как-то возможно!
Черный тмин и гвоздика можно?
Ирина, здравствуйте! Пряности подпадают под запрет.
Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли мёд и в каких количествах?
Олег, здравствуйте! Можно, в небольших. Примерно одну столовую ложку в день.
Чем восполнять недостаток витамина D? Я два года на этой диете, сдала анализы - нашли дефицит :((( Где искать D? В лососе?
Мария, здравствуйте! Витамин D - это в основном жирные продукты. Красная и жирная морская рыба, ее печень, рыбий жир, говяжья и баранья печень, яйца куриные. Стол №5, наоборот, за сокращение жиров. Поэтому целесообразно проконсультироваться с врачом о приёме витамина D в таблетках. Ну, или при возможности съездить в тёплые края, погреться на солнце и таким образом восполнить недостаток.
За 1-2 недели витамин Д не восполняется...
Через солнце восстанавливается ОЧЕНЬ мало витамина Д. К сожалению, это уже доказано учеными( Только питание или витамины.
Здравствуйте, а как совместить стол№5 со столом № 9 ?
Здравствуйте! А их не так уж и сложно совместить, базовые принципы у диет схожи. Есть расхождение по овощам и фруктам, но и там можно найти точки соприкосновения, потому что Стол №9 разрешает практически любые овощи. Фрукты рекомендованы кислые, Стол №5, наоборот, этого не разрешает. Найдите золотую середину.
Когда читаешь таблицу, то ощущение, что стол №5 фрукты не разрешает в принципе, только некоторые, прошедшие термическую обработку.
Здравствуйте . Удалён желчный полтора месяца назад. Скажите пожалуйста , когда можно начать кушать свежие помидоры и огурцы ?
Елена, здравствуйте! Этот вопрос ваш лучше задать своему лечащему врачу, всё индивидуально. Нужно проверять: съешьте кусочек помидора и посмотрите на реакцию ЖКТ. Но вообще, лучше дайте организму поднабраться сил и привыкнуть к жизни без желчного, не стремитесь быстро вернуться к обычному питанию. Об этом мы писали здесь https://vseopecheni.ru/news/chto-proisxodit-s-organizmom-posle-udaleniya-zhelchnogo-puzyirya/
В поликлинике никто не наблюдает, никакой врач . При выписке хирург сказал через пару недель можно пробовать разные продукты, НО ограничено острое , солёное и тд В поликлинике хирург сказал пить ОМЕЗ и всё.И никаких рекомендаций . И с каким врачом советоваться не понятно.
Елена, идите к терапевту, а лучше к гастроэнтерологу. Иногда терапевт выписывает направление к гастроэнтерологу сам. Просите, чтобы дал его Вам.
Добрый день, возможно ли в выпечке при диете номер 5 использовать миндальную муку? Понимаю, что орехи нельзя, но как раз видела недавно видела пост, что наоборот миндальная мука полезна при заболеваниях почек.
Виктория, здравствуйте! Мы же говорим про нагрузку на печень и весь ЖКТ, а не про почки. Но в принципе можете попробовать миндальную муку, это не криминал. Последите за реакцией ЖКТ - так станет понятно, можно вам или нет.
Здравствуйте! Подскажите, в диете 5 указан лук как запрещённый, а в рецептах (супы, суфле мясные, рыбные, котлеты) указан.
Анна, здравствуйте! Мы обычно если и указываем репчатый лук, то опционально. Т.е. это не обязательный ингредиент. Если у вас стойко держится хорошее самочувствие, то вываренный в супе лук не спровоцирует негативного ответа организма. В период обострения, конечно, нужно соблюдать строгие ограничения.
Здравствуйте! У меня дискенезия желчевыводящих путей. Манго можно?
Кирилл, здравствуйте! Сладкие ягоды и фрукты в свежем виде не очень хорошо влияют на ДЖВП, поэтому если и есть манго, то понемногу и изредка.
Здравствуйте, после панкреонекроза можно ли употреблять кукурузные хлопья с молоком?
Елена, здравствуйте! Нет, кукурузные хлопья нельзя.
Здравствуйте! подскажите пжл еще по продуктам ( не нашел в списке); льняное масло, рыбий жир (капсулы), твердые сыры (или это и есть соленый сорт?), икра ( сельди ,минтая )
Игорь, здравствуйте! Не раз отвечали, можно пролистать ответы вниз. Льняное масло - пожалуйста, рыбий жир - по согласованию с врачом, твёрдый магазинный сыр обычно высокой жирности, поэтому исключен, икра тоже запрещена.
спсасибо
и еще вопрос. Вижу что часто рекомендовано пить шиповник, но он очень способствует образованию камней в почках ( а они есть) , а можно ли вместо него отвар боярышника?
Попробуйте, посмотрите на реакцию на боярышник. Но вообще с отварами будьте аккуратны, они порой оказывают непредсказуемый эффект.
Вообще-то шиповник наоборот выводит песок из почек!, вы что-то путаете.
А можно ли Бородинский хлеб? на него похож еще заварной?
а что в итоге с Бородинским хлебом???
Здравствуйте! Ржаной хлеб в списке разрешённых, а бородинский - это разновидность ржаного. Мы бы только рекомендовали есть его понемногу и без обсыпки.
Можно но немного
Не могу у вас найти список продуктов, которые обладают желчегонным действием... Кое-где есть упоминания отдельных продуктов, но всё в разных статьях и ответах на вопросы. Пыталась искать в интернете, но часто списки разные, и подавляющая часть продуктов запрещена при диете №5... совершенно непонятно, что делать.
Подскажите пжта, можно ли употреблять при циррозе блины на сухой сковороде или блины в духовке? Есть ли какие то особенности 5 диеты именно для печени? Что можно убавить/добавить? С одной стороны, понятно, что убавить нужно жиры, но возникает другой вопрос: каким образом восполнить недостатки жиров в организме? достаточно ли для организма нежирных индейки и курицы, речной рыбы, авокадо, творога, сливочного/растительного масла? Как достичь рекомендуемую калорийность (2200-2500 для муж), если все блюда абсолютно диетические?
Марго, здравствуйте! Блины, конечно, лучше из духовки. Мы рассказываем об особенностях питания на Столе №5, читайте статьи в блоге, там много интересного. Организму достаточно растительных жиров, постного мяса и рыбы. Больную печень, особенно при циррозе, нужно максимально разгрузить от работы. Что касается калорийности, то мы не раз говорили, что 2200-2500 - это стандарты, которые терапевт Мануил Певзнер разработал около 100 лет назад. Тогда человек больше занимался физическим трудом. В сегодняшних реалиях достаточно 1500 Ккал. Можно даже обойтись 1200.
Воду пьете ? Чистую
Ваши утверждения про калорийность пугают. Каким бы трудом ни занимался человек, при предлагаемой вами в качестве нормальной калорийности организм начинает воспринимать такое питание, как голодное время, и делает запасы (откладывает жиры), плюс человек зарабатывает проблемы с метаболизмом, часто необратимые.
А как совместить диету 5 и диету 11???
Эльвира, здравствуйте! Расскажите подробнее. Почему вам назначили одновременно эти две диеты?
Здравствуйте! Скажите а можно есть пиццу при фиброзе печени ,если она самодельная домашняя из мяса,помидор и сыра?
Анастасия, здравствуйте! При фиброзе лучше от такой пиццы отказаться. Печень придет в норму - тогда сможете вернуться к обычному питанию.
Добрый день! Просмотрел комментарии и не нашел ничего про тыкву и тыквенное масло. Будьте добры, поясните пожалуйста
Иван, здравствуйте! А почему же вы в таблицу не посмотрели? Тыква в разрешённых продуктах. Тыквенное масло, соответственно, тоже. Только тыквенные семечки под запретом.
а тыквенное масло ведь из семечек готовят, а не из тыквы? разве можно его?
Подскажите можно ли одновременно принимать Урсофальк и есенциале при застое желчного?
Сергей, с этим вопросом обратитесь, пожалуйста, к нашему доктору Сергею Вялову https://vseopecheni.ru/faq/#question
Добрый день ! Скажите пожалуйста могу ли я готовить на неделю 2 вида первого и 2 вида второго.? полдник,ужин и т.д,т.к нет возможности готовить каждый день.
Любовь, здравствуйте! Да, конечно, можете. Главное соблюдайте условия хранения - в холодильнике, не оставляйте еду при комнатной температуре надолго.
Добрый день! Мне назначили диету №5 Режим 4. Что это за режим такой? У меня гастрит обострение и поджелудочная с диффузными изменениями если это важно. И спасибо большое за описание
Анастасия, здравствуйте! Впервые слышим про такой режим. Быть может, врач имел в виду четырёхразовое питание.
врач имел ввиду диета 5 п (имхо)
Можно ли гречку с кефиром по утрам,если хронический гастрит и хронический холецистит,в стадии ремиссии
Людмила, здравствуйте! Читайте, пожалуйста, таблицу внимательно. Гречка разрешена? А кефир? Вот, собственно, и ответ)
добрый день! Можно ли кокосовое масло и кокосовое молоко?
и орехи совсем никакие нельзя?
Оксана, здравствуйте! Да, исключены любые орехи. Кокосовое масло и молоко можно в небольших количествах.
спасибо!
Подскажите на счет соевого соуса при циррозе. Много где информация, что полный запрет. У вас указано в ограниченных количествах. Можно точнее? И еще интересует имбирь. Как специя тоже везде запрет, но в то же время имбирь чуть ли не лечит печень. Можно ли заваривать имбирный чай (кипяток + 1 кв см имбиря)? Заранее спасибо!
Марго, при циррозе Стол №5 нужно соблюдать более жёстко, поэтому соевый соус и исключают полностью. В ограниченных количествах - это буквально чайная ложка на блюдо, чтобы придать вкусу другой оттенок. Мы поддерживаем точку зрения официальной медицины - лечат печень лекарства, а продукты могут немного улучшить её работу, но это касается только здорового органа. Больному нужен другой подход.
Здравствуйте! А как готовить омлет, если нельзя жарить на масле???
Я лично делаю в пароварке - очень вкусно (формочку натираю сливочным маслом) Можно запекать, можно в мультиварке.
Здравствуйте! Оксана советует очень правильно: запекать, готовить в мультиварке или на пару.
Спасибо!))
Спасибо!))
Я делаю на сковороде на плите. Сначала выливаю омлет на сковороду при огне от среднего до сильного. После того, как выливаю массу, её еще венчиком размешиваю прямо на сковороде, чтобы нижняя часть постоянно менялась, чтобы не было у неё возможности начать зарумяниваться, получается смесь полусырого и готового омлета, мешать до тех пор, пока масса не начнет расправляться с трудом. Потом огонь до минимума и накрыть крышкой, готовить буквально минуту-две, за это время сырая часть успевает приготовиться, нижняя часть не успевает начать зарумяниваться. Можно вообще выключить огонь и чуточку подержать под крышкой. Еще вариант - мешать венчиком омлет до полной готовности, но он получится грубее, менее воздушным что ли, но уже наверняка без румянца. Сковорода у меня с антипригарным покрытием с толстым дном и стенками. Венчик - силиконовый, чтобы не повредить покрытие, специально для такой готовки омлета купила. Просто, если времени мало, с духовкой и мультиваркой нет времени возиться, а здесь все готовится буквально на несколько минут.
я делаю проще кидаю в кипящую воду белки и один желток мешаю прямо в воде ложной и варю 3 минуты, потом процеживаю.
В духовке запекайте.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня стеагепатит, полип в желчном и лишний вес около 16 кг. 1) Сколько мне нужно потреблять калорий 1200-1500? И сколько тогда нужно белков при такой калорийности? 2) часто в рецептах есть рис - наверно лучше брать бурый, а не белый? 3) Очень много картофеля в рецептах - не вредно так много крахмала? Спасибо.
Оксана, здравствуйте! Взрослому человеку достаточно 1500 Ккал. Чувствуете, что можете уменьшить - пожалуйста. Главное - не меньше 1000. Белок, соответственно, уменьшите до 50 граммов. Рис можете брать любой. У нас много рецептов без картофеля, выбирайте блюда по вкусу.
Спасибо за ответ.
почему так много сахара в рецептах?
У меня другой вопрос - почему так мало сахара в рецептах? Я бы ещё добавил!
Татьяна, в основном мы кладём сахар по вкусу. А если уточняем количество, то это обычно не очень много - 1-2 чайные ложки на блюдо.
Здравствуйте! У меня рост 170 вес 70 или 70 с чем то... возраст 32. Что можете посоветовать для меня? Чтобы терять кг 5 или 7 за 2 недели или месяц? Заранее спасибо!
При любом похудении лучше не терять больше 2 кг за месяц. Иначе может быть много проблем, начиная от нарушения менструального цикла, заканчивая опусканием почек из-за утоньшения соединительной ткани. Не торопитесь
Лера, здравствуйте! Антон прав. Врачи рекомендуют худеть на 10% от исходной веса за три месяца. Ваши 10% - это 7 кг, значит - по 2,5 кг в месяц. Так вы снизите вес без вреда для здоровья. Что касается техники похудения, то можно использовать Стол №5 с суточной калорийностью 1100-1200 Ккал.
И при каких обстоятельствах нельзя так занижать калорийность, если не хотите угробить метаболизм.
А можно травяные чаи?
Поддерживаю, также интересует иван-чай
Антон, мы бы не рекомендовали. С травами нужно очень аккуратно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Ольга, не рекомендуем. Можете, конечно, попробовать, посмотреть на своё состояние. Но в любом случае, часто их лучше не пить.
У меня желчный пузырь увеличен с положенных 3см до 5см Выписали лечение лекарства и травы!Можно ли делать тюбаж(минералка и грелку под печень)?
Артур, мы категорически против тюбажа. И врачи говорят о том же. Почитайте вот эту статью https://vseopecheni.ru/news/grelka_limon_i_olivkovoe_maslo_pochemu_pechen_ne_sobiraet_shlaki_i_ne_nuzhdaetsya_v_chistke/
13 лет назад была полостная операция по удалению желчного (очень срочная, пузырь был на момент операции 17 см). Проблемы с пищеварением с тех пор постоянные и наверное из-за спаек (это моя догадка) получился каскадный желудок (рентген показал). Но в последнее время очень донимает живот. Сел не просто на диету, а на жесточайшую. Творог 4% в миксере с соевым молоком и каша из смеси хлопьев - вся моя еда. +отвар трав. Не более 100 грамм еды на один прием. Питаюсь 4 раза в день. Стало легче, но небольшое отклонение - я опять держусь за бок. Судя по всему - диета должна у меня быть пожизненной. Диета 5 может быть пожизненной?
Андрей, здравствуйте! Да, диету №5 можно соблюдать бессрочно, она полноценна по питательным веществам.
Спасибо за ответ! Еще один вопрос, если можно. Буквально чувствую по утрам, как желчь стекает в желудок, стоит повернуться на бок. Практически уверен, что это не ошибочные ощущения, так как после таких "сливов" может вырвать и именно желчью. Она, конечно, светлая, не горькая, но мне объяснили, что она просто не концентрированная из-за отсутствия желчного пузыря. Можно ли посредством диеты прекратить или хотя бы снизить как то эти забросы желчи?
Нужно выпить стакан теплой воды чтобы смыть желчь вниз по кишечнтку. 2. Питаться часто и понемногу 250-300гр.еды. 3. Пить урсосан курсами 2-3 раза в год по 1 месяцу, чтобы снизить токсичность желчи
Было бы неплохо сходить к гастроэнтерологу а то заброс желчи может привести к серьезным последствиям.
Так что с Иван чаем? Вроде трава, значит можно, а с другой стороны-чай
Татьяна, "трава значит можно" не совсем верна. Врачи-гепатологи, напротив, советуют быть очень осторожными с травами. Иван-чай мы бы не рекомендовали, разве что изредка.
От кефира идет сильное обострение не зависимо от жирности!
глупости какие. Кефир не вредит печени если пить его в меру согласно диеты!
Евгений, диета №5 рассчитана не только на заболевания печени.
у меня тоже, я думаю это связано со свежестью кефира. если выпить однодневный кефир то должно быть ок.Тоесть он не должен быть кислый. И он должен быть теплый.
Можно ли вафли при 5 диете?
Если без консервантов и не шоколадные, то иногда понемногу можно.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, разрешает ли Диета №5 киноа, зеленую гречку, бурый рис, адыгейский сыр, сулугуни?
бурый рис вреден. В нем аммиак. Киноа, смотреть по жирам и не превышать жиры. Сыры должны быть нейтральными на вкус и смотреть по жирам.
Ссылку на источник, пожалуйста, дайте насчет аммиака в буром рисе.
читал в журнале mens helth не помню какой номер, но там была ссылка на американское исследование. погуглите (FDA, Mens helth)
Светлана, здравствуйте! Киноа, зелёную гречку, бурый рис можно, сулугуни нельзя, адыгейский сыр - только если найти низкой жирности.
Здравствуйте! Прописали диету 5 при панкреатите. Читаю комментарии и не пойму эта диета подходит при такой болезни? Спасибо!
на 80%
Алекс, здравствуйте! При панкреатите показала диета №5п, но она очень похожа на Стол №5. Так что многое можете брать отсюда.
Диетой запрещены супы на мясном или рыбном бульоне, но при этом в подборке рецептов есть рецепты супов с фрикадельками, когда фрикадельки закладываются в суп сырыми. Разве тогда не получается бульон? Эти супы точно разрешены, нет ошибки?
мясо в супе должно быть отварным заранее.
Вопрос не про это =))))
Фрикадельки отваривают отдельно, а по окончании приготовления супа добавляют и доводят до кипения. Вуаля!!! И все готово...
Виктория, здравствуйте! Да, у нас есть несколько подобных рецептов. Во-первых, потому что несколько фрикаделек не дадут навара, это едва ли можно считать мясным бульоном. Во-вторых, мы рассчитываем на вашу сознательность: если вы знаете, что у вас обострение и вам нужно максимально щадящее питание, то вы не станете кидать в суп сырые фрикадельки. Вы их сначала отварите, а потом закинете в суп)
спасибо!
1)почему только 2 белка куриных в день?Я ем по 4 это плохо? Можно яичный белок варить в воде 4 минут, и такой есть? 2)с чем можно помидоры совместить? 3)Сливки 20% в сутки ем 110 гр(жира получается 22) так можно? В таблице сказано 30гр сливочного в сутки. 4)морковь совместима с манной кашей? 5)Творог можно варить в воде(8 минут)? или обязательно на пару? 6)Когда лучше есть мед? До еды или после? Неужели только 1 чайную ложку? Ведь советуют вплоть до 100г в сутки. 7)Йогурт греческий мне как то не подходит(побаливает желудок немного). У кого нибудь есть мысли почему? 8)Белый черствый хлеб есть отдельно? или совмещать с едой? 9)Каждый прием пищи должен быть (если питаться 5раз) 20грБелка 15ГрЖиров 70ГрУглеводов ? Читал что вредно когда в приеме пищи только Белок или Углеводы или Жиры. Мол надо совмещать. Но в одном меню написано было запеченые яблоки с сахаром. Но ведь это чистые углеводы. Поджелудочную можно посадить. Спасибо заранее,если кто поможет разобраться.
Вадим, здравствуйте! 1. У Стола №5 такой норматив по яйцам. 4 яйца в день - это много; 2. Помидоры диета рекомендует в очень ограниченном количестве. Посмотрите раздел рецепты, там есть блюда с этим продутом; 3. Сливки исключены; 4. Пожалуйста, если вам по вкусу; 5. Можете отваривать; 6. Мёд можно и до, и после еды в количестве, указанном в таблице; 7. Потому что у вас индивидуальная реакция. Замените другим молочным продуктом; 8. На ваше усмотрение; 9. Над таблицей указан суточный норматив по питательным веществам.
И всё же по яйцам очень интересно. Норматив " 2 белка в день" ведь не просто так придумали, есть же причина по которой его определили именно так. Вопрос так и остался без ответа.
А это нормально, если за 3.5 месяца диеты я сбросил 8 килограмм?
Вадим, здравствуйте! В общем и целом - да.
Можно ли пить холодный чай(Lipton,fuzetea)?
Андрей, здравствуйте! Нет, нельзя, консерванты.
Здравствуйте! 2 недели назад удалили желчный пузырь. Подскажите, пожалуйста, можно ли в будущем есть отварную или запеченую свинину - вырезка или карбонад достаточно постное мясо... Или её нельзя есть в принципе. Также вопрос по молочным продуктам. В таблице указано, что жирность должна быть до 2%. Но большинство йоргутов, жирностью до 2% просто есть невозможно - крахмал на зубах скрипит. Критично, если
Здравствуйте, Елена! Пока от свинины точно лучше воздержаться. Когда поднаберётесь сил и организм адаптируется к жизни без желчного, можете попробовать отварную свинину. Смотрите на реакцию организма. Вы сами поймёте, если желудочно-кишечный тракт не справится и тогда исключите этот продукт. Либо наоборот. Тут всё индивидуально. По молочке - ок, до 2,5% можно. Кефаль - можно.
Ура! Большое спасибо!
Критично, если жирность будет 2,5. Также, интересует кефаль - её можно купить свежую, т. е. вкусовые качества значительно выше, чем у замороженной рыбы. Вроде бы кефаль относится к диетическим сортам. Спасибо!
Кроме того, интересует возможность употребления следующих продуктов: - фенхель; - пастернак; - ягоды годжи; - семена чиа и амаранта; Противоречивая имнфрмация относительно семян льна? Можно или нет. Если да - можно ли кашу из льна. Спасибо!
Не представляю, как можно прожить без ягод годжи, чиа и амаранта.
Конечно можно прожить и без чиа, годжи и амаранта. Просто я - гурман! И люблю не только вкусно поесть, но и готовить. В любой рецепт добавляю что-то свое. Я из всех стран мира везу специи... Естественно хочется разнообразить меню любыми возможными средствами. При этом, хочется не готовить отдельно себе супчики из овощей и крупы, а мужу с сыном стейки из свинной корейки, а адаптировать стол № 5 для всей семьи и если десертики у всей семьи "идут на ура", то с первыми и остальными блюдами сложнее...
Да, договориться с семьёй по поводу рациона с такой диетой сложновато
Здравствуйте! Фенхель и пастернак - пожалуй, нет. Если только щепотка в блюдо. Семена чиа можно, лён - тоже можно. Амарант - в принципе, криминала нет, попробуйте. Надо смотреть на реакцию организма. Ягоды годжи - ограниченно.
Петр, здравствуйте! Большое спасибо! А что по поводу кисло молочных продуктов жирностью 2,5 %, постной части свинины и кефали?
Да, Надежда - очень непросто. Кроме того, не следует забывать, что стол № 5 во многом состоит из овощей и фруктов, прошедших термическую обработку, вследствие чего, утративших большую часть витаминов, а те которые остаются, в большинстве своём требуют наличия жиров для усваиваимости. Дефицит витаминов не может положительно отражаться на состоянии организма в целом. Поэтому, если есть какая-то возможность разнообразить меню, почему бы это не использовать. Те же ягоды годжи, по своему составу, практически идентичны облепиху, но пи этом не такие кислые.
А еще когда приходишь с друзьями куда-нибудь в кафе, приходится выбирать из то