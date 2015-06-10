Диетический стол № 5: меню и продукты
Режим питания
Итак, режим питания стол номер 5: 4-5 раз в день приблизительно равными порциями.
Натощак рекомендуется пить жидкость.
Суточный рацион (энергетическая ценность и химический состав):
хронические гепатиты, вне обострения; хронические холециститы; холециститы при выздоровлении; цирроз печени, если нет недостаточности функции; желчнокаменная болезнь; острые гепатиты и холециститы в период выздоровления; кроме того, диету 5 назначают, если нет выраженной патологии кишечника.
- нормальное содержание белка и углевода (с небольшим уменьшением);
- ограниченное содержание жира в меню;
- все блюда могут быть приготовлены следующими способами – варка, запекание, изредка – тушение. Протирать при этом нужно только овощи, которые богаты клетчаткой. Жилистое мясо мясо рекомендуется мелко рубить. Жарить овощи и муку нельзя;
- холодные блюда при диете 5 не рекомендуются;
- противопоказаны продукты с большим содержанием таких веществ, как пурины, щавелевая кислота;
- исключаются продукты, вызывающие вздутие кишечника, содержащие грубую клетчатку, богатые экстрактивными веществами, стимулирующие секрецию пищеварительных соков;
- предусмотрено умеренное ограничение соли.
Цель пятой диеты – это химическое щажение печени при условиях полноценного здорового питания и нормальной функций желчевыводящей системы организма (щадящее питание).
Итак, режим питания стол номер 5: 4-5 раз в день приблизительно равными порциями. Натощак рекомендуется пить жидкость.
- белки – до 80 гр. (50% из которых животного происхождения);
- жиры – до 80-90 гр. (30% из которых растительного происхождения);
- углеводы – до 400 гр.;
- жидкость 1,5 - 2 литров минимум;
- общая энергетическая ценность – приблизительно 2400 - 2800 ккал (рассчитать блюдо на калькуляторе калорий);
- Употребление соли не более 10 г.
Напитки
- Слабый чёрный чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком;
- Отвар шиповника;
- Соки разбавленные водой (при переносимости);
- Протертые компоты из свежих и сухих фруктов;
- Желе;
- Муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре;
- Морс и кисель (не кислые);
- Заваренная ромашка;
- Экстракт стевии, листья стевии.
- Кофе;
- Какао;
- Газированные и холодные напитки;
- Алкогольные напитки (категорически запрещены все, включая слабоалкогольные);
- Шоколад и кофе;
- Зеленый чай, трава спорыш;
- Молочная сыворотка;
- Цикорий;
- Каркаде;
- Свежевыжатые и магазинные соки;
- Кэроб.
Супы
- Суп – это главное блюдо в рационе (не на бульоне)!;
- Супы вегетарианские - протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны;
- Фруктовые супы;
- Молочные супы с макаронными изделиями;
- Борщ (без бульона);
- Щи вегетарианские;
- Свекольник;
- Гороховый суп (жидкий, с минимальным добавлением гороха);
- Суп перловый.
- Бульоны, сваренные на мясе, рыбе и грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината;
- Окрошка (на кефире, на квасе, любая).
Каши / Крупы
- Каши протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком;
- Различные изделия из круп: суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога;
- Плов с сухофруктами;
- Мюсли (без запрещенных в диете добавок)
- Овсяные хлопья (без добавок);
- Кус-кус, булгур;
- Пшенная каша;
- Семена льна;
- Из круп исключаются бобовые (в качестве самостоятельного блюда);
- Перловая, ячневая, кукурузная крупы ограничиваются;
- Чечевица.
Макароны
- Нежирная паста с разрешенными продуктами
- Жирные пасты;
- Макароны с запрещенными в диете ингредиентами;
- Паста с острым, сливочным или томатным соусами.
Мясо / Рыба / Мясопродукты
- Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Мясо готовится в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском);
- Голубцы, плов с отварным мысом (не кислый соус);
- Молочные сосиски (очень ограничено);
- Нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец) готовить следующим образом – варить или запекать после варки. Можно делать кнели или фрикадельки, суфле рыбное или целым куском филе. Употребление ограничивается до трех раз в неделю;
- Свежие устрицы;<
- Креветки , кальмары, мидии - ограничено;
- Лосось - ограничено по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда;
- Пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) - очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно - не жареные;
- Конина (в вареном и запеченном виде);
- Куриная грудка вареная или на пару.
- Почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы;
- Ограничено употребление свиного жира, а кулинарные жиры, наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются;
- Рыбные консервы
- Соленая и копченая рыба
- Жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь , осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.);
- Икра зернистая (красная, черная)
- Суши;
- Язык говяжий;
- Крабовые палочки.
Хлеб
- Отрубной хлеб;
- Ржаной хлеб;
- Сухари;
- Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари;
- Несладкое сухое печенье, галетное печенье;
- Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками;
- Сухой бисквит;
- Слайсы (сухарики) пшеничные;
- Хлебцы (без консервантов);
- Отруби.
- Все изделия из слоеного и сдобного теста;
- Пончики жареные;
- Свежий хлеб;
- Блины;
- Жареные пирожки;
- Сухари из сдобного теста.
Молочные / Кисломолочные продукты
- Сметана (минимальной жирности) и сыр (неострый и в очень ограниченном количестве);
- Не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 грамм. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги;
- Сыр фета - ограничено по содержанию жиров;
- Йогурты (без консервантов).
- Исключаются сыры соленых сортов;
- Жирные молочные продукты;
- Сливки, молоко 6%, ряженка, жирный творог;
- Молочная сыворотка.
Овощи
- Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, пекинская капуста;
- Салаты(ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве;
- Болгарский перец (в ограниченном количестве);
- Авокадо;
- Морская капуста;
- Огурцы;
- Помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении - исключить);
- Стручковую фасоль - сами стручки можно готовить на пару или запекать;
- Сельдерей, брокколи (лучше после тепловой обработки).
- Из овощей исключаются: грибы, кукуруза, щавель, шпинат и ревень, редька, редис, репа, баклажаны, чеснок, лук, спаржа;
- Лук зеленый, маринованные овощи, консервированные продукты, включая консервированный горошек;
- Травы и салаты горькие, кислые, пряные (петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе и пр.) - нельзя в качестве основного компонента или основного блюда, только в качестве украшения или для аромата в минимальном количестве;
- Томатная паста;
- Белокочанная капуста в сыром виде (для приготовления блюда с термической обработкой в минимальном количестве разрешена).
Фрукты / Ягоды
- Яблоки - только спелые мягкие и некислые, протертые сырые, запеченные;
- Не более 1-го банана в день;
- Протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях;
- Гранат (не злоупотреблять), за исключением гемохроматозов;
- Чернослив;
- Арбуз, не более 2 х небольших кусков в день;
- Папайя сушеная, дыня сушеная, курага;
- Дыни, папайя, ананасы (в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя);
- Фруктовое пюре (только из фруктов пятого стола).
- Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие (например, малина, клубника, клюква, брусника, виноград, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня и пр.);
- Орехи в любом виде (миндаль, грецкие орехи, арахис и др.);
- Тыквенные и подсолнечные семечки, козинаки;
- Имбирь и лимон.
Яйца
- Яйца в виде белковых омлетов, яйца вкрутую и перепелиные яйца – до двух белков в сутки, желтков не более 1/2 в блюдах;
- Жареные блюда из целых яиц.
Масло
- Сливочное масло (до 30 г);
- Рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда;
- Оливковое масло (в ограниченном количестве).
- Нерафинированное растительное масло;
- Свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.
Закуски
- Овощные салаты свежие с растительным маслом и фруктовые салаты (в очень ограниченном количестве, в качестве Закуски, а не основного блюда);
- Кабачковая икра;
- Рыба заливная только после отваривания;
- Вымоченная сельдь нежирная;
- Рыба фаршированная,
- Салаты из морепродуктов и мяса вареного;
- Винегрет с разрешенными продуктами, икра кабачковая, неострый и нежирный сыр;
- Квашеная капуста (без добавления уксуса), желательно промытая.
- Жирные закуски;
- Копченые продукты;
- Острое и жирное
- Маринованный имбирь (для суши и роллов);
- Консервированные продукты в любом виде;
- Оливки, маслины;
- Вяленые томаты;
- Консервированные артишоки.
Соусы / Приправы
- Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные;
- Фруктовые подливки. Муку жарить нельзя;
- Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день(!);
- Петрушка, укроп, корица, ванилин (незначительное количество в качестве приправы для аромата)
- Соевый соус (в очень небольших количествах).
- Майонез;
- Кетчуп;
- Горчицу;
- Хрен;
- Перец;
- Уксус;
- Аджика;
- Любые пряности!
Сладкое
- Ягоды и фрукты некислые, в вареном и запеченном виде;
- Разрешено есть сухофрукты (но лучше компот из сухофруктов), желе, кисель, мусс;
- Можно есть печенье меренги и зефир (в очень ограниченном количестве);
- Можно мармелад и конфеты без какао и шоколада;
- Варенье (некислое и не очень сладкое и лучше растворять в легком чае или горячей воде), пастилу, мёд;
- Сахар только в небольших количествах;
- Вареники с ягодами, картофелем, капустой (тесто: мука, вода, соль);
- Пряники (но не шоколадные, без добавок и не более одного в день);
- Леденцы;
- Рахат-лукум без орехов;
- Нуга - без орехов;
- Конфеты из мягкой карамели без кунжута и без орехов и семян;
- Обычный бисквит (1 небольшой кусочек в день).
- Шоколад и кремовые изделия, мороженое;
- Халва;
- Любые жирные десерты и кондитерские изделия с кремом;
- Жевательная резинка (особенно при ГЭРБ).
- Батончики из мюсли;
- Конфеты из кунжута;
- Поп-корн;
- Гематоген;
- Вафли с какао;
- Чак чак и щербет;
- Сгущенное молоко (сгущенка);
- Cемечки;
- Козинаки.
Длиться может диета 5 дней (пробный период), если организм переходит на такой режим питания нормально, то можно придерживаться диеты 5 недель или до полного выздоровления. Диета 5 относится к разряду длительных диет, она может применяться в течение полутора или двух лет. Но нужно отметить, что в том случае, когда нет обострений болезни, диета 5 не очень заметно отличается от простого приёма здоровой пищи. Просто есть некоторые особенности, которые нельзя не учитывать. Важнейшие постулаты диеты 5 – это химическое и механическое щажение желудка, кишечника (щадящее питание).
Пример 1
Можно составить по диете 5 меню следующего вида:
Завтрак: мясные тефтели, приготовленные на пару, манная каша, чай. Второй завтрак: несколько сухофруктов, яблоко. Обед: овощной суп, нежирный мясной рулет, фруктовый компот. Полдник: сухарики (без наполнителей, приготовленные самостоятельно), напиток из шиповника. Ужин: котлеты из свеклы, чай, печенье.
Эта диета также известна как «диета 5а». Кроме лечебных свойств, за счет нормализации обмена веществ, можно потерять на диете 5 кг. и более.
Пример 2
Первый завтрак: творог нежирный со сметаной и небольшим количеством мёда, овсяная каша на воде или молоке (лучше 50/50), чай.
Второй завтрак: печёное яблоко (можно добавить мёд). Обед: суп из овощей сборный на растительном масле (оливковое или подсолнечное), отварная курица в молочном соусе, отварной рис. Компот из сухофруктов. Полдник: отвар из шиповника. Ужин: отварная рыба с белым соусом на отваре овощном. Пюре картофельное, ватрушка с творогом, чай. На ночь кефир.
Пищу готовят в основном в измельченном и протертом виде, варят в воде, на пару, запекают. Очень горячие и холодные блюда исключаются.
В нашем разделе рецепты представлены простые, очень аппетитные блюда и в тоже время полезные. А для более продвинутых пользователей, предлагаем самостоятельно рассчитать любое блюдо с помощью калькулятора калорий.
- Кандидат медицинских наук
- гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic
- член Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA)
- член Европейского общества изучения печени (EASL)
- Редактор сайта
- Опыт работы — 11 лет