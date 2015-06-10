Как долго нужно питаться по диете №5

Длиться может диета 5 дней (пробный период), если организм переходит на такой режим питания нормально, то можно придерживаться диеты 5 недель или до полного выздоровления. Диета 5 относится к разряду длительных диет, она может применяться в течение полутора или двух лет. Но нужно отметить, что в том случае, когда нет обострений болезни, диета 5 не очень заметно отличается от простого приёма здоровой пищи. Просто есть некоторые особенности, которые нельзя не учитывать. Важнейшие постулаты диеты 5 – это химическое и механическое щажение желудка, кишечника (щадящее питание).